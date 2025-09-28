미얀마 군부, 강제징집 거부하는 청년들 강제로 끌고 가

큰사진보기 ▲미얀마 <킷딧 미디어> 보도. '가짜 선거 반대' 시위. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲9월 27일 부평역 앞 미얀마 피란민 돕기 모금운동. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 28일 울산 터미널 앞 미얀마 민주화 행동. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

미얀마 군부가 강제징집 대상자들을 상대로 가정집 안까지 침입해 청년들을 끌고 갔다는 언론 보도가 나왔다.또 군사정권이 오는 12월부터 2026년 1월 사이 몇 차례에 걸쳐 추진 중인 총선을 두고, 시민들이 '가짜 선거'라며 강하게 반발하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 한국에 거주하는 미얀마인들은 고국의 민주화를 염원하며 피란민 돕기 모금운동을 벌였다.28일 미얀마연방민주주의승리연합(MFDMC), 한국미연마연대, 미얀마군부독재타도위원회, 미얀마민주주의네트워크는 현지 언론 보도 등을 종합해 이같은 자국 상황을 전했다.MFDMC는 지난 27일 버고(페구) 지역 따야와디 타운십(구)에서 군사 정권이 징집 통지서만으로는 더 이상 신병을 확보하지 못하게 되자, 가정집 안까지 침입해 청년들을 강제로 끌어내도록 군대와 마을‧구역 행정조직에 지시했다는 현지 언론 보도를 전했다.이같은 군 명령에 따라 지난 26일 오후 6시경, 아울레판쿤 마을 구역 행정관이 먀욱와라예융 마을에 사는 청년의 집에 들어가 강제로 체포, 군에 인계했다는 것. 비슷한 사례는 더 있는 것으로 전해졌다.미얀마 군부는 2024년 5월부터 매달 병력 양성 훈련을 개설해왔으며, 오는 10월에는 제18차 신병 훈련을 개설할 예정인 것으로 알려졌다. 이어 지난해부터 18~35세 남성과 18~27세 여성을 대상으로 2년간 군복무를 의무화한 병역법을 시행하고 있다. 강제징집이 시작되자 청년들의 해외취업이 늘어나면서 군부는 올해 1월 출국금지령을 내리기도 했다.이런 가운데 곳곳에서 전투가 계속되는 것으로 전해졌다. 버고(페구) 지역 쪼핀카욱 타운십과 오욱포 타운십 접경 마을들이 지난 26일과 27일 공격을 받았고, 이로 이내 주민들이 전원 피신했다는 현지 언론 보도가 있었다는 것이다.또 <킷딧미디어>는 군부에 반대하는 무장세력들이 지난 26일 사가잉 지역 사가잉시 외곽의 군검문소를 공격하러 갔을 때, 주둔하던 군인 전원이 도주해 단 한 발의 총성도 없이 검문소를 장악할 수 있었다고 한 게릴라부대가 발표했다고 보도했다.이런 가운데 군사정권이 실시하는 선거에 반대하는 시위가 계속 벌어지고 있다. <킷딧미디어>는 인마핀 타운십에서 '쉐예쥐(Shwe Ye Kyi) 시위 행렬'이 주도하여 26일 '가짜 선거 반대 시위'가 벌어졌다고 26일 보도했다.소수민족 카렌청년단체(KYO)가 선거 저지를 내걸었다. 현지 언론 보도에 따르면, 사우칸자윈(Saw Khant Zaw Win) 카렌청년단체 중앙집행위원이 "군부가 강행하려는 선거를 카렌 청년들과 동맹 민족 청년들이 연대하여 반대하고 저지할 것"이라 밝혔다.그는 "민 아웅 흘라잉 군사정권을 포함한 군부 독재자들은 국민의 안전과 발전에 책임을 지지 않았을 뿐 아니라, 지금 이 순간까지도 불법 체포·고문·방화·학살을 자행하고 있다. 종교 시설, 학교, 병원 등 민간 건물들을 전국적으로 폭격하며, 국민들을 더 깊은 빈곤과 고통 속에 몰아넣고 있다"고 밝혔다는 것이다.사우칸자윈 위원은 "민 아웅 흘라잉 정권뿐 아니라 역대 군부 독재자들은 수십 년간 카렌 민족의 자유와 이상을 짓밟아 왔다. 그러나 그들은 우리를 꺾지 못했다. 우리는 여전히 힘을 가지고 있으며, 앞으로도 그들의 권력 음모와 정치적 술수에 동참하지 않을 것이다"라며 "우리는 끝까지 대민족주의와 군사독재에 맞서 싸울 것이며, 다른 민족들과 연대할 것이다"라고 밝혔다.이런 가운데 한국에 거주하는 미얀마 출신 활동가와 이주노동자들이 거리에서 피란민 돕기 모금운동을 벌였다. 이들은 이번 주말 부평역 앞, 울산터미널 앞에서 '군부 독재 반대' 등이라고 쓴 손팻말을 들고 서 있었다.미얀마에서는 2021년 2월 1일 군부 쿠데타가 발발했다.