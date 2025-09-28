9.27 충북 기후정의행진, 청주 도심을 잇다

큰사진보기 ▲2025년 9월 27일 토요일 오후 3시, 청주 국립현대미술관 앞 광장에서 열린 '9.27 충북 기후정의행진'에 충북 각지의 시민·노동·환경단체 회원들과 시민들 300여 명이 모였다. 전국적으로 동시에 열린 9.27 기후정의행진의 한 갈래로, 충북에서는 50여 개 단체가 공동주최했다. 지난해보다 규모와 내용이 모두 확장된 참여였다. ⓒ 9.27 충북 기후정의행진 기획단 관련사진보기

9월 27일 오후 3시, 청주 국립현대미술관 앞 광장에서 열린 '9.27 충북 기후정의행진'에 충북 각지의 시민·노동·환경단체 회원들과 시민들 300여 명이 모였다. 이날 전국적으로 동시에 열린 9.27 기후정의행진의 한 갈래로, 충북에서는 50여 개 단체가 공동주최했다. 지난해보다 규모와 내용이 모두 확장된 참여였다.행진의 슬로건은 "기후정의로 광장을 잇자"였다. 참가자들은 123일 광장에서 확인한 민주주의의 힘을 기후정의 운동으로 이어가야 한다고 강조했다. 참가자들은 기후위기가 단순한 환경문제가 아니라 생명의 기반을 위협하고 사회 불평등을 심화시키며 민주주의마저 잠식하는 위기라는 점을 공유했다. 이번 행진은 정의로운 전환과 민주주의 강화를 동시에 요구하는 자리로 자리매김했다.행진에 앞서 오후 1시부터 사전부스 행사가 열렸다. 노동권, 장애인 권리, 동물권을 비롯해 기후위기와 연결된 다채로운 체험이 마련되어 지나가는 시민들의 발길을 붙잡았다. 특히 민주노총 교육공무직 충북지부가 운영한 부스는 채식 김밥을 직접 만들어보는 체험이었는데, 아이들에게 인기 만점이었다. 직접 김밥을 말아보며 채식이 가진 의미와 기후위기 대응의 연결고리를 자연스럽게 배우는 시간이었다.아이 둘과 함께 행사장을 찾은 청주시민 김한울씨는 "아이들이 직접 음식을 만들고 퀴즈도 푸는 등 체험거리가 많아 좋았다"며 "어려운 주제 같았던 기후 문제가 생활 속 재미와 연결되니 아이들도 즐겁게 배우는 것 같다"고 말했다.충북지역의 기후현안을 알리는 대형 지도 앞에는 시민들이 모여 자신이 사는 곳의 문제를 스티커와 색깔로 표시해 나갔다. 시간이 흐를수록 지도의 색깔은 점점 다채롭게 채워졌고, 그것은 곧 지역 곳곳에서 드러나는 기후위기의 현실을 시각적으로 보여주는 장면이 되었다. 청주공항 민간활주로, 음성 LNG발전소, 영동 송전선로 등 지역 현안들이 지도 위에서 도드라졌다.본행사는 난타 공연으로 시작해 분위기를 달궜다. 이어 기후정의 실현을 향한 기조발언과 함께 9.27 충북 기후정의행진의 6대 주요 요구안이 지역 시민들의 목소리로 낭독됐다.장애인 활동지원사로 일하는 권임경 공공운수노조 장애인활동지원지부 충북지회장은 "움직이기 어렵고, 정보를 얻기 힘들며 대피하기도 쉽지 않은 장애인은 언제나 가장 먼저, 가장 큰 위험에 노출된다"며, 그들의 곁을 지키는 활동지원사들조차 기후위기 시대에 노동권을 존중받지 못하고 있다고 호소했다.충북 영동 추풍령중학교의 김기훈 교사는 "기후위기는 이윤을 위해 인간뿐만 아니라 비인간 자연과 동물을 차별하고 함부로 대해온 결과물"이라며, "여성, 장애인, 이주민, 노동자, 농민, 그리고 비인간까지 함께 살 수 있는 세상, 전쟁 없는 평화로운 세상을 만들기 위해 손을 맞잡자"고 목소리를 높였다.요구안에는 ▲기후정의에 입각한 온실가스 감축 목표와 전환 계획 수립 ▲탈핵·탈화석연료, 공공재생에너지 확대로 정의로운 에너지 전환 실행 ▲반도체·AI 산업 육성, 신공항·4대강·국립공원 케이블카·신규 댐 등 생태계 파괴사업 중단 ▲모든 생명의 존엄과 기본권 보장 및 사회공공성 강화 ▲농민 권리와 생태친환경 농업 전환, 먹거리 기본권 보장 ▲전쟁과 학살 종식 및 방위산업 육성과 무기수출 중단이 담겼다.6대 요구안 발언 이후에는 진천 은여울학교 학생들의 공연이 이어졌다. 은여울고등학교에 재학 중인 운예서 학생은 "어릴 적 당연했던 깨끗한 하늘과 선선한 바람이 어느 순간 드문 것이 돼버렸다"며, "나만의 추억을 지키기 위해서가 아니라 우리 모두의 삶과 미래를 위해 이 자리에 섰다"고 말했다. 모두를 위해 행진에 나섰다는 청소년의 발언은 행사장에 모인 이들의 마음을 울렸다.행사의 마지막은 결의문 낭독이었다. 청년, 여성, 장애인 등 다양한 정체성을 지닌 충북 시민들이 함께 무대에 올라 결의문을 낭독하며 "오늘 우리는 악화일로의 기후위기와 불평등을 넘어, 민주·평화·평등·생태를 기치로, 인간과 비인간 존재의 생명권과 평등하고 존엄한 삶의 권리를 위해 결의한다"고 외쳤다.이후 참가자들은 국립현대미술관을 출발해 청주대사거리와 상당공원사거리를 거쳐 충북도청 2청사(충북도의회)까지 약 2.4km를 행진했다. 대열은 도심을 지나며 시민들에게 직접 기후정의 요구를 알렸고, 상당공원사거리에서는 '다이인(die-in)' 퍼포먼스가 펼쳐졌다. 참가자들이 한꺼번에 쓰러져 기후재난의 심각성을 몸으로 표현하는 장면은 지나가던 시민들의 시선을 붙잡았다.9.27 충북 기후정의행진 기획단은 이번 행사가 농민, 노동자, 여성, 장애인, 성소수자, 비인간동물 등 기후위기의 당사자들이 평등하게 목소리를 낸 자리였다고 평가했다. 기후위기가 곧 존엄과 평화, 민주주의의 문제임을 확인한 자리였다는 것이다.아이들의 웃음과 시민들의 참여, 그리고 다양한 목소리로 채워진 충북의 광장은 분명히 보여주었다. 기후정의는 거창한 구호가 아니라 삶과 밀착된 문제이며, 함께 손을 맞잡아야 해결할 수 있는 과제라는 것을. 이날 청주에서 울려 퍼진 외침은 충북을 넘어 전국 곳곳으로 이어졌다.