임미애, 민주당 경북도당위원장 선출…내년 지방선거 지휘봉

큰사진보기 ▲28일 오전 경북 안동 스탠포드호텔에서 열린 더불어민주당 임시당원대회에서 임미애 의원(비례대표)이 경북도당위원장으로 선출됐다. ⓒ 임미애 의원실 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲28일 오전 경북 안동시 스탠포드호텔에서 열린 더불어민주당 경북도당 임시당원대회에서 임미애 의원(비례대표)이 도당위원장으로 선출됐다. ⓒ 민주당 경북도당 관련사진보기

더불어민주당 경북도당은 28일 오전 안동시 스탠포드호텔에서 임시당원대회를 열고 도당위원장에 임미애 국회의원(비례대표)을 선출했다.경북도당 선관위는 지난 24일 임미애, 정용채, 이정훈 후보의 정견발표 토론회를 시작으로 26일과 27일 양일간 권리당원 투표, 28일 전국대의원 투표를 거쳐 임 당선자를 도당위원장으로 선출했다.이날 당원대회에서 임 위원장은 권리당원 80%, 대의원 20%의 득표율을 반영한 투표 결과 권리당원 득표율 72.33%, 대의원 득표율 54.88%로 최종 득표율 68.84%를 얻어 당선됐다.임 위원장은 당선자 수락 연설에서 "경북에서 민주당 지지율은9%로 시작해 지난 대선에서 25%까지 올랐지만 여전히 안타깝다"며 "우리가 있어 대한민국 민주주의가 한발 더 성장하고 깊어졌다고 믿는다"고 말했다.이어 "재선 군의원, 지역구 도의원으로서 당선의 경험, 경북도지사 후보로서 지방선거를 주도한 경험, 현역 국회의원으로서 힘과 능력을 총동원해 지방선거 승리를 이뤄내겠다"고 약속했다.앞서 열린 유세에서 그는 "경북 국정과제의 원활한 집행을 우이해 이재명 정부와 손발 맞춰 일할 수 있는 일꾼을 많이 만들어야 한다"며 "지방선거 승리의 경험, 중앙과 경북을 잇는 현역의원의 강점을 모두 모아 지방선거 승리의 초석을 놓겠다"는 포부를 나타냈다.마지막으로 "의정활동의 뿌리인 대구경북을 잊어본 적이 없다"며 "이재명 정부가 옳았다는 것을 내년 지방선거 승리로 증명하고 있다. 임미애를 여러분의 도구로 써주시기 바란다"고 호소했다.임미애 당선자는 1966년 경북 영주 출신으로 경북 의성군의원, 경북도의원을 거쳐 지난 2022년 더불어민주당 경북도당을 역임하고 지방선거에서는 경북도지사에 도전해 석패했다. 지난 22대 총선에서 비례대표로 국회에 입성해 APEC 정상회의 지원특위위원, 국회 산불피해지원대책특위 간사, 국회 예결위원으로 활동하고 있다.임 당선자는 중앙당 최고위 인준을 거쳐 확정되며 내년 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거에서 경상북도 선거를 지휘하는 중책을 맡게 된다.