전통과 현재가 어우러진 가을... 제46회 소양강문화제 개막

큰사진보기 ▲<모심는 소리>춘천 의병아리랑 보존회에서 '모심는 소리' 공연을 펼치고 있다 ⓒ 최승아 관련사진보기

큰사진보기 ▲춘천 의병아리랑 보존회 공연27일 오후, 춘천 의병아리랑보존회에서 공연을 펼쳤다. <춘천 타작소리>, <모심는 소리> 등을 공연했다. 가운데 푸른 의복을 입은 이가 기연옥 명창. ⓒ 최승아 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲<용신국>소양강문화제 개회식 직후, 춘천시청 앞마당에서 용신굿이 시연되고 있다. ⓒ 최승아 관련사진보기

"아버지가 모내기할 때 꽹과리를 치며 부르던 소리를 들으며 자랐습니다. 그래서 이 소리는 제게 단순한 음악이 아니라 추억이고 삶입니다."

"요즘 젊은 세대는 이런 전통 소리를 접할 기회가 적습니다. 그래서 무대에 설 때마다 전통을 함께 나눈다는 마음으로 공연합니다."

"소양강에는 '뗏목 아리랑'이 있었습니다. 언젠가 강 위에서 배를 띄우고 노래할 수 있길 바랍니다. 예산 문제로 쉽지 않다고 들었지만, 꼭 복원되길 바랍니다."

큰사진보기 ▲소양강문화제를 즐기는 시민들춘천시청 앞마당에서 시민들이 소양강문화제를 즐기고 있다. ⓒ 최승아 관련사진보기

지난 9월 27일, 제46회 소양강문화제가 강원 춘천시청 광장과 봉의산 일대에서 막을 올렸다. 올해 주제는 '빛나라 소양'. 전통과 현대가 함께 어우러진 다채로운 공연과 체험 프로그램이 시민과 관광객을 맞이했다.소양강문화제는 1966년 '개나리문화제'로 시작해 1983년부터 현재의 이름을 사용하고 있다. 반세기 넘는 시간 동안 춘천을 대표하는 향토 문화제로 자리매김하며, 사라져가는 전통문화를 보존하는 동시에 현대 예술을 접목한 참여형 축제로 성장해왔다.첫날 행사는 봉의산 순의비에서 열린 춘천 충의제로 시작됐다. 순국선열을 기리는 의식에 이어, 도청광장에서 시청광장까지는 취타대·농악대·태권도 시범단·다문화가정·어린이 등 약 200명이 참여한 길놀이 퍼레이드가 펼쳐져 거리를 흥겹게 물들였다.광장 무대에서는 용신굿, 모심는 소리, 회다지 소리, 외바퀴 수레싸움 등 강원 고유의 전통 공연이 이어졌다. 이어 어린이집 아이들의 무대, 청소년 댄스팀, 한국무용 공연까지 다양한 세대가 차례로 무대에 올랐다. 특히 시민이 자유롭게 참여한 랜덤플레이댄스는 축제의 열기를 한층 끌어올렸다.체험 부스도 인산인해를 이뤘다. 투호, 제기차기, 굴렁쇠 굴리기, 짚풀 공예, 떡메치기 같은 전통놀이부터 팔찌 만들기, 포토부스, 동물 체험 등 현대적인 콘텐츠까지 다양하게 마련됐다. 외국인이 운영한 팔찌 만들기 부스에서는 참가자들이 영어와 한국어로 인사를 나누며 자연스럽게 교류하는 모습도 인상적이었다.무대에서는 특별한 만남도 이어졌다. 춘천 의병아리랑보존회 이사장인 기연옥씨(70세)는 27년간 '춘천의병아리랑'을 지켜온 인물이다. 그는 의병장 기우만의 고손녀로, 의병항쟁의 역사와 정신을 노래로 계승하고 있다.이날 무대에서 그는 타작소리, 모심는 소리 등을 직접 공연하며 젊은 세대와 전통을 공유했다.그는 '소양강 뗏목 아리랑'의 복원을 바라는 뜻도 밝혔다.한편 줄넘기 공연에 참여한 초등학생 A군은 "선생님이 참가하자고 해서 시작했는데 무대에 서니 뿌듯했다. 또 해보고 싶다"며 환하게 웃었다. 전통을 지켜온 노년과 새로운 경험에 도전한 어린 세대가 한 무대에 선 장면은 축제의 진정한 의미를 보여줬다.다채로운 공연과 체험으로 가득했던 축제 첫날은 저녁 무렵 막을 내렸다. 서로 다른 세대와 장르가 한자리에 모여 어우러진 이번 축제는 마치 여러 빛깔의 단풍이 어우러져 가을 풍경을 완성하는 모습과 닮아 있었다.전통의 계승과 현대의 창조가 함께 빚어낸 어울림. 그것이 제46회 소양강문화제가 남긴 가장 큰 울림이었다.