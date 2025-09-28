이 대통령 "2023년 전산망 장애 후에도 복구조치 마련 안돼"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 16일 정부세종청사에서 열린 제42회 국무회의에서 발언하고 있다. 2025.9.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

강유정 대통령실 대변인이 28일 용산 대통령실에서 이날 오전 이재명 대통령이 주재한 국가정보자원관리원 화재 관련 긴급비상대책회의 브리핑을 하고 있다. 2025.9.28

이재명 대통령이 28일 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 관련 비상대책회의를 주재하고 "이번 화재로 인해 납세 등 행정상 의무를 이행하지 못하는 국민들이 불이익을 받지 않도록 각별히 챙기라"고 지시했다. 무엇보다 "2023년 발생한 전산망 장애 이후에도 이중화 등 신속한 장애 복구 조치들이 제대로 마련되지 않았다"고 짚었다.강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 브리핑에서 "이 대통령이 오늘 오전 비서실장·국가안보실장 등 주요 참모들과 대전 국정자원 화재 관련 긴급 비상대책회의를 가졌다"면서 이같은 이 대통령의 관련 지시 사항을 전달했다.대통령실에 따르면 이 대통령은 먼저 관련 보고를 받은 후 국가 주요 정보 시설의 화재로 국민께 큰 걱정과 불편을 드린 것을 우려하며 높은 시민의식으로 차분하게 대응해 주고 계신 데 대해 국민께 감사의 뜻을 전했다.이 대통령은 이어 "신속한 시스템 복구와 가동, 국민 불편 최소화에 모든 역량을 집중하라"며 "국민께 화재로 인한 장애 및 복구 현황을 숨김없이 설명하는 소통체계를 구축하여 국민의 궁금증과 애로사항을 해소하라"고 강조했다.특히 "정부 시스템 이용이 원활치 않아 발생하는 국민 불편을 최소화하기 위한 대체 방안을 빈틈없이 마련해 국민들께 안내하라"면서 이번 화재로 인해 국민 생활에 피해가 발생해서는 안 된다고도 강조했다.구체적으론 이번 화재로 인해 납세 등 행정상 의무를 제때 이행하지 못했다면 불이익을 받지 않도록 조치하고, 금융 금융·택배·교통 등 국민 생활과 밀접한 분야에서 피해가 발생하지 않도록 민간과도 긴밀한 협력체계를 구축하여 대응에 만전을 기하라고 당부했다.이 대통령은 "2023년 발생한 전산망 장애 이후에도 이중화 등 신속한 장애 복구 조치들이 제대로 마련되지 않았다"며 대전 국정자원 화재 관련 신속한 장애 복구와 함께 이중 운영 체계를 비롯한 근본적인 보완책 마련 역시 지시했다.전임 정부에서 제대로 된 대책을 마련하지 않았다는 취지로 해석된다. 이에 대해 이 대통령은 "향후 이런 일이 재발하지 않도록 대책을 수립하고, 확실하게 집행해야 한다"며 "거버넌스를 포함한 구조적 문제 해결 방안을 신속하게 보고하라"고 주문했다.이어 "추석 명절을 코앞에 두고 있는 만큼 국민들이 명절을 지내는 데 불편함이 없어야 할 것"이라며 "국무총리와 행정안전부 장관은 물론 각 부처 장관과 공직자들이 비상한 자세로 사고 수습에 만전을 기해 달라"고 촉구했다.한편, 대통령실은 이번 화재 사태와 관련 국민의힘에서 '윤호중 행안부 장관 경질'을 주장하고 있는 것에 대해 "사태 수습 및 복구가 우선"이란 입장을 밝혔다.강유정 대변인은 관련 질문에 "그 부분에 대해서 논의된 바는 없다. 지금 일단 빠른 대응과 복구가 우선이기 때문에 그 부분에 관한 (대통령의) 지시들이 있었다"고 답했다.또 "(대통령이) 추가 지시한 내용 중에는 화재와 재난에 대한 정부의 정책적인 대비가 있었는지 확인하고 데이터 백업 시점 및 활용 가능성 여부도 제대로 파악해서 국민께 알릴 것도 있었다"고 설명했다.국정자원 시스템이 최소한의 수준으로는 언제쯤 복구 가능한지 묻는 질문에는 "지금 국무총리와 행안부에서 이를 주되게 하고 있는 것으로 안다. 부처에서 확인하는 것이 더 정확하지 않을까 싶다"고 답했다.