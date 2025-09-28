비도 못 막은 흥... 서산 해미읍성에 울린 축제의 함성

큰사진보기 ▲축제 3일째인 28일, 6백 년 역사를 간직한 서산해미읍성은 주말을 이용해 지역 주민은 물론 방문객들로 문전성시를 이뤘다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲축제 마지막 날 해미읍성에서는 아침부터 많은 비가 내리면서 오전 공연 등이 대부분 취소됐지만, 우천에도 불구하고 많은 관광객이 찾았다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲축제 마지막 날, 해미읍성은 아침부터 많은 비가 내리면서 오전 공연 등이 대부분 취소됐다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲축제 둘째 날인 지난 27일 오전에는 지난해에 이어 블랙이글스의 에어쇼가 진행됐다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲축제 둘째 날인 27일에는 태종대왕 행렬 및 강무, 전통 혼례 등 조선시대 모습이 재현됐다. ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲해미읍성 동헌에서 열린 국악실내악단 ‘청음’의 찾아가는 국악 한마당 공연에는 어르신들뿐만 아니라 젊은 세대 관객이 많이 찾았다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲열린 무대에서는 누벨마리에와 서산시교향악단 등이 귀에 익은 클래식을 연주했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲축제 3일째인 28일, 우천에도 6백 년 역사를 간직한 서산해미읍성은 주말을 이용해 지역 주민은 물론 방문객들로 북적였다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲서산해미읍성축제는 지난 26일 오후, 화려한 개막식을 시작으로 3일간의 일정에 돌입했다. 폐막일이자 주말인 28일, 우천에도 불구하고 많은 관광객이 해미읍성을 찾아 축제장이 북적였다. ⓒ 서산시 관련사진보기

지난 26일 개막한 충남 서산의 대표 축제인 해미읍성축제가 주말을 맞아 많은 방문객들로 북적였다.올해로 22회째를 맞는 이번 축제는 '고성방가(古城放佳) 시즌3 - 과거·현재·미래의 지혜를 만나다'를 주제로 총 38개의 프로그램이 진행됐다.축제는 지난 26일 오후 화려한 개막식으로 시작되었으며, 개막식에는 김태흠 지사를 비롯한 많은 관람객이 참석한 가운데 서산시립합창단과 초청 가수의 축하공연이 펼쳐져 축제의 시작을 알렸다.주제 공연으로는 가상현실(XR) 영상 퍼포먼스가 진행돼, 600년 해미읍성의 역사를 입체적으로 소개했다.축제 둘째 날인 27일에는 어린이 뮤지컬, 세계 민속 공연, 버스킹, 오케스트라, 뮤지컬, 인기 가수 공연, 고성방가 EDM 파티 등 다양한 장르의 공연이 이어졌다.특히 오전에는 지난해에 이어 블랙이글스 에어쇼, 태종대왕 행렬 및 강무, 전통 혼례 재현 등 조선 시대의 모습을 재현하는 행사가 펼쳐져 관람객들의 큰 호응을 얻었다.이외에도 이고 지고 이어달리기, 읍면동 풍물 대회, 옛 물건 전시 및 체험 공간 등이 마련됐다. 해미읍성 홍보주제관, 선조들의 지혜를 만나다 등 전시 콘텐츠도 구성되어 교육적 체험 요소를 더했다.어린이들을 위한 당근 마켓, 전통놀이, 전통 복식 체험, 해미 피크닉, 해미네컷, 어린이 놀이터 등 체험 행사도 다양하게 운영돼, 가족 단위 방문객들에게 큰 인기를 끌었다.뿐만아니라 소형 텐트 쉼터가 운영되어 가족이 함께 휴식을 취할 수 있었으며, 친환경적 축제를 위해 볏짚 안내판, 재생에너지 경관 조명 등 친환경 요소도 곳곳에 도입돼 눈에 띄었다.축제장에는 다양한 먹거리를 비롯해 서산 지역 농산물 부스에도 방문객들이 몰렸다. 농특산물에는 서산의 9품인 6쪽 마늘, 생강, 감태, 어리굴젓, 소금, 뜸부기쌀 등이 판매되고 있다.축제 3일째인 28일, 600년 역사의 서산 해미읍성은 지역 주민은 물론 외지 방문객들로 문전성시를 이뤘다. 다만 이날 아침부터 많은 비가 내려 일부 공연은 취소되었으나, 정오 이후 비가 그치면서 상설 프로그램과 문화예술 공연은 예정대로 진행됐다.특히 해미읍성 동헌에서는 국악실내악단 '청음'의 찾아가는 국악 한마당 공연이 열려 어르신은 물론 젊은 세대 관람객들까지 함께 어우러지는 장면이 연출됐다. '청음'은 태평소 시나위, 판소리, 가야금병창, 국악가요, 경기도당굿 등 다채로운 국악 공연을 선보였다.열린 무대에서는 누벨마리에와 서산시교향악단이 익숙한 클래식을 연주했다. 이날 저녁에는 충남 방문의 해를 기념해 축하공연과 해미 콘서트가 열릴 예정이다.축제장에는 다양한 먹거리뿐 아니라 서산 지역 농특산물 부스에도 많은 방문객이 몰렸다. 서산 9품 중 6쪽 마늘, 생강, 감태, 어리굴젓, 소금, 뜸부기쌀 등이 판매돼 지역 경제 활성화에도 기여했다.이번 축제를 총괄한 서산해미읍성축제 류재현 총감독은 지난 8월 26일 열린 기자회견에서 "모든 세대가 즐기고 공감할 수 있도록 축제를 준비했다"며 "전통문화 체험을 중심으로 현대적 감성 접목과 미래를 향한 혁신 아이디어가 더해진 다채로운 프로그램을 선보일 것이다"이라고 밝힌 바 있다.