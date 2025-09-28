김형오 "YS는 개혁의 아이콘, 이재명 정부는 개악"

큰사진보기 ▲김형오 전 국회의장 축사김 전 국회의장은 "금융실명제, 하나회 해체 등 김영삼 대통령이야말로 개혁의 아이콘"이라고 밝혔다. ⓒ 임효준 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기독교종합신문에도 실립니다.

보수 정치 원로인 김형오 전 국회의장은 지난 26일 열린 김영삼 대통령 10주기 4차 세미나에서 "김영삼 대통령이야말로 개혁의 아이콘"이라며 "금융실명제, 하나회 해체 등 획기적인 개혁을 했던 지도자"라고 평가했다.이날 오후 2시부터 열린 세미나는 '대한민국의 건국, 산업화, 민주화 그리고 선진화'를 주제로 열렸으며, 김 전 의장은 축사를 통해 김영삼 정부와 이재명 정부를 비교하며 강도 높은 발언을 이어갔다.그는 "김영삼 정부 시절에는 인사청문회 제도조차 없었지만 좌우를 아우르는 인재 등용이 있었다"며 "지금의 이재명 정부는 개혁이 아니라 개악"이라고 비판했다. 이어 "(강선우·이진숙 후보 지명 철회 사례처럼) 이재명 정부의 인사청문회를 보면 YS께서 하늘에서 지켜보시며 큰 걱정을 하고 계실 것"이라고 덧붙였다김 전 의장은 특히 김영삼 정부 당시 15대 총선을 언급하며 "광범위하고 폭넓은 인재 등용으로 당시 가장 잘했다는 평가를 받았다"고 강조했다.김영삼 전 대통령과 인연이 있는 정치인으로는 이인제, 손학규, 김무성, 서청원, 노무현, 이회창, 안상수, 홍준표, 정병국 등이 있으며, 15대 총선에서 공천을 받고 여의도에 입성한 인물로 정의화 전 국회의장, 맹형규 전 의원, 김기춘 전 청와대 비서실장 등이 있다.김 전 의장은 또 "김영삼 대통령은 정보통신 강국의 초석을 쌓았다"며"정보통신 관련 광케이블전문산업 등에 미래를 내다보고 준비해 지금의 IT 강국의 초석을 다진 지도자"라고 평가했다.김현철 김영삼민주센터 이사장도 "(YS는) 민주화와 개혁의 아이콘"이라며 "대한민국의 지평을 넓힌 김영삼 대통령의 개혁 정신은 유산으로 남겨져야 한다"고 말했다.이날 발표자로 나선 이홍규 한국과학기술원 기술경영학부 명예교수는 "문민정부는 민주성과 청렴성, 개혁성을 바탕으로 1987년 민주체제를 완성한 개혁 정부"라고 평가하면서도 "IMF 외환위기라는 책임은 정치적으로 패배를 가져왔다. 향후 역사적 평가를 위해서는 사실 기반의 재검토와 탈진실 극복이 필요하다"고 주장했다.박재윤 서울대 경제학부 명예교수는 한국은 1998년부터 2025년까지 28년간, 전직 대통령 6명 중 4명이 자살하거나 투옥된 나라였다"고 지적한 후 "불행한 대통령이 더 이상 나오는 것은 바람직하지 않다. 거국적 노력을 강구돼야 하며 5년 단임의 진보와 보수 간의 정권 교체보다 연임(8~10)의 관행이 정립 돼야한다"고 제안했다.