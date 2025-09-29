연곡사 의병 정신이 2020년대 조례로, 구례군 '과거사 책임' 나서다

큰사진보기 ▲연곡사 고광순 의병장 순절비 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲천안 독립기념관 특별전 <태극기, 바람 속의 약속> 전시장에 전시된 고광순 의병장의 태극기 전시물. 2025년 9월 26일 독립기념관에서 직접 촬영한 사진. ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲천은사 일주문 ⓒ 여경수 관련사진보기

지난 수요일(24일), 구례군의회가 제시한 연구과제인 '구례 10·19사건의 역사적 특수성과 미래'를 수행하기 위해 전라남도 구례를 찾았다. 이 연구는 순천대학교 10·19연구소(소장 최관호)가 수행하고 있으며, 1948년 여수와 순천 중심으로 발생한 10·19사건이 구례 지역에 미친 영향도 분석 대상이다.10·19사건은 1948년 10월 19일 여수 주둔 국군 제14연대 일부 부대가 제주 4·3사건 진압 출동 명령을 거부하며 일으킨 무력 봉기 사건이다. 당시 제주도에서는 단독정부 수립에 반대하는 무력충돌이 계속되고 있었는데, 제14연대 소속 군인들은 "동족상잔을 거부한다"며 출동을 거부했다. 이 사건은 곧 순천 지역으로 확산하면서 여순사건으로도 불린다. 정부는 즉각 계엄령을 선포하고 진압 작전에 나섰다. 이 과정에서 군인뿐만 아니라 수많은 민간인들이 좌익으로 몰려 희생당했다. 특히 토벌 과정에서 무고한 지역민들이 연좌제에 의해 처벌받거나 예비검속으로 끌려가는 일이 빈발했다.당시 제14연대가 여수에서 봉기한 후, 봉기군은 순천을 지나 구례를 거쳐 지리산으로 입산했다. 10월 21일 봉기군이 구례를 점령했고, 10월 27일 진압군이 여수를 탈환한 이후 작전 목표가 구례, 백운산, 지리산 지역 등에 은둔하는 봉기군 진압으로 변경되었다. 이에 대응해 제3연대와 제15연대 등 진압군이 구례를 거점으로 경찰과 함께 토벌대를 구성했다. 이 과정에서 특히 지리산 자락에 거주하던 구례 지역민 다수가 국가폭력으로 피해를 당했다.회의를 마친 뒤, 나는 연구진들과 함께 지리산 피아골에 있는 연곡사를 찾았다. 이곳은 국보로 지정된 연곡사 동 승탑과 북 승탑을 비롯해, 보물로 지정된 현각선사탑비 등 다수의 문화재가 자리한 유서 깊은 사찰이다. 그러나 무엇보다도 이곳이 특별한 이유는, 구례의 '의로운 역사'가 고스란히 새겨진 장소이기 때문이다.연곡사 경내에는 고광순 의병장의 순절비가 세워져 있다. 이는 이곳의 역사적 의미를 한층 더 깊게 만든다. 1905년, 을사늑약이 체결되자 이에 반발해 최익현은 순창에서 의병을 일으켰다. 그가 패배해 서울로 압송되자, 그 뜻을 이어받은 고광순은 1907년 전라남도 창평(현 담양군 창평면) 저산에서 다시 의병을 일으켜 의병장으로 추대되었다. 이후 그는 연곡사를 근거지로 삼아 의병을 규합하고, 일제에 맞서 싸우다 같은 해 9월 장렬히 순국했다.당시 고광순 의병장이 사용한 태극기에는 '불원복(不遠復)'이라는 문구가 적혀 있었다. 이는 "머지않아 광복을 되찾을 것"이라는 강한 항일 의지를 표현한 것으로, 현재 이 태극기는 고광순의 후손이 독립기념관에 기탁하여 보존되고 있다.해방 이후 구례 지역민들은 그의 숭고한 희생 정신을 기리기 위해 연곡사 경내에 순절비를 세웠으며, 3·1운동 100주년을 맞아 한글로 새긴 새로운 순절비도 추가로 건립했다. 이로써 연곡사는 단순한 사찰을 넘어 항일 정신이 살아 숨 쉬는 현충시설로 자리잡았다.연구진과 점심식사 후 나는 혼자서 천은사로 향했다. 구례공용터미널에서 6-2번 버스를 타면 지리산 깊숙한 곳에 자리한 천은사에 도착할 수 있다. 이 노선은 구례터미널과 천은사를 왕복해 종점에서 바로 다시 돌아올 수 있어 편리하다. 구례군은 2020년 이후 이 버스의 성인 요금을 1,000원으로 고정해 운영하고 있다. 지역민의 교통 편의를 고려한 정책으로 평가받고 있다.천은사는 연곡사와 마찬가지로 유서 깊은 고찰이다. 특히 천은사는 임진왜란과 정유재란 당시 희생 당한 민중의 넋을 위로하는 수륙재가 행해진 사찰이다. 수륙재는 육지와 바다에서 죽은 모든 영혼을 위로하는 불교 의식으로, 전쟁으로 희생된 무고한 생명들을 추모하는 의미를 지닌다. 사찰 앞에는 잔잔한 호수가 펼쳐져 있고, 극락보전 안에서는 스님의 독경 소리가 울려 퍼졌다. 나는 지리산을 마주한 보제루에 앉아 그 고요한 소리를 들으며 잠시 머물렀다.현재 구례군은 과거사와 관련된 소송비를 지원하는 '구례군 과거사 소송비용 지원 조례'를 전국 최초로 제정했다. 이 조례는 제1조에서 "이 조례는 한국전쟁 전후 불법적으로 발생한 민간인 집단 사망, 상해, 실종 사건에 대한 진상규명 및 피해자 명예회복을 위해 소송을 제기하는 희생자 및 유족에게 소송비용을 지원하는 데 필요한 사항을 규정함"을 목적으로 선언하고 있다. 이 조례는 진실·화해를 위한 과거사정리 기본법 또는 여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법에 따라 결정된 희생자 또는 그 유족이 과거사와 관련하여 제기하는 소송을 지원 대상으로 삼는다.구례군이 소송과 관련된 변호사 선임비, 증거 수집비, 송달료 및 기타 소송 관련 제반 비용을 포함한 실비 중 최대 200만 원을 지원할 수 있는 근거를 마련했다. 지방자치단체가 역사적 책임을 행정적으로 이행하는 방식으로서, 전국적으로도 의미 있는 선례다.'구례(求禮)'는 '예를 구한다'는 뜻을 지닌 고장이지만, 이곳은 '의를 실천한' 사람들이 살아온 땅이기도 하다. 대표적으로 연곡사에 세워진 고광순 의병장의 순절비는 구례가 간직한 정의와 항일의 역사 그리고 이를 기리는 지역민의 의지를 상징하는 기념비다. 이제 그 정신은 과거에만 머물지 않는다. 구례군 조례를 통해 피해자를 지원하고, 지역 주도로 과거 사건을 연구하는 것처럼, 구례는 스스로 역사적 책임을 감당하는 실천의 장이 되고 있다. 지방의 작은 군이 보여주는 이러한 움직임은, 중앙정부의 미흡했던 과거 청산의 과제를 해결하는 과정이다.