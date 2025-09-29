복숭아 과수원으로 유명했던 부천, 누가 최초로 심었을까

큰사진보기 ▲복숭아테마거리에 설치된 '핑크피치'부천시는 잊혀져가는 소사복숭아를 알리기 위해 1999년 '핑크피치'라는 복숭아 캐릭터를 제작하여 테마거리에 조형물을 설치하였다 ⓒ 박종선 관련사진보기

큰사진보기 ▲'소사과원(과수원)의 분투'라는 제목의 1913년 1월 30일 매일신보 기사1913년 부평군 소사의 과수재배업이 발달할 수 있었던 계기는송병준 자작이 계농원을 경영하기전 즉 1903년(명치36년)경의 일본인 빈전전병위(濱田傳兵衛-하마다 노보루), 황목충일(荒木忠一-아라키 다다이치), 죽원농원(竹原農園) 등이 결합하야 과수의 재배를 개시한 것이 소사 과수원의 효시라고 하였다. ⓒ 박종선 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문에도 실립니다.

부천은 '복사골'로도 불린다. 부천의 또다른 이름이 '복사골'인 것으로 복숭아가 부천과 인연이 깊다는 것을 알 수 있다. 지금은 산업화와 도시화로 옛모습은 많이 사라졌지만 1980년 이전만 하더라도 부천은 복숭아 과수원으로 가득했다. 복숭아 꽃이 필 때는 서울과 인천에서 많은 시민들이 꽃구경을 하기 위해 부천을 찾았다. 이러한 배경으로 인해 복숭아는 부천을 대표하는 꽃과 나무가 되었으며 지역 곳곳에 복숭아와 관련된 지명과 행사가 남아있다.상1동에는 문화와 체육 복합시설인 복사골문화센터가 있으며, 역곡동에는 춘덕산 복숭아꽃동산이 있다. 봄에는 역곡동 춘덕산에서는 복숭아꽃축제가 열리며, 8월말에는 송내동에서 성주산복숭아축제가 열린다. 그리고 5월 초에는 부천을 대표하는 복사골예술제가 시청 부근에서 열린다.특히 소사구에는 복숭아테마거리가 조성되어 있으며 이를 알려주는 안내판과 상징물이 거리 곳곳에 설치되어있다.그렇다면 복숭아는 언제 누구로부터 부천에 본격적으로 재배되기 시작하였을까?여기에 답을 주는 자료는 많지 않다. '부천시사(2023년)'에서는 1902년 계량종 복숭아가 소사에 최초로 재배되기 시작하였으며, 1903년 인천역장을 지낸 다케하라 이후 많은 일본인들이 본격적으로 재배하기 시작하였다고 적혀 있다.부천에 일본인들에 의해 복숭아가 심어지기 전에도 경기도에서는 복숭아가 재배되고 있었다. 재래종으로 알려진 토종 복숭아가 있었으며, 토종 복숭아는 크게 2종으로 약 500년 전 경상도 울릉도로부터 들어온 품종과 중국(지나)으로부터 들어온 품종이 서울 부근의 개성과 수원에서 재배되고 있었다. 1913년 당시 일본에서 들여와 재배된 계량종으로 인해 재래종의 생산이 급격히 줄었으며 생산액도 1/3로 줄었다고한다(1913년 1월 15일 매일신보).우리나라는 일본에 비해 과일 재배를 위한 기후풍토가 좋고 토질이 우수하여 많은 일본인들이 1910년 한일합방 이전부터 많은 자본을 투자하였다. 일본에서 생산된 과일보다 고가로 판매할 수 있는 이점이 있었는데 과수원을 통해 막대한 이익을 실현한 사람이 바로 친일파 송병준이었다.송병준은 나라를 팔아먹은 대표적인 매국노로, 매국을 통해 인천 부평과 부천 소사에 거대한 농장을 소유하게 되었다. 특히 1905년(명치38년) 4월 석천면 소사에 일본인 6명과 계농원(啓農園)을 설립하였는데, 이 농원을 통해 많은 이익을 실현하였다. 이러한 수익 모델은 이후에 여러 지역에 전파되어 원예모범장의 이름으로 설치되었다. 1908년(명치42년 ) 1월에는 조선농회 개성지부에서 개성 만월대에 모범과수원을 설립하여 포도, 배, 복숭아 등을 심어 일반인들이 관람할 수 있게 하였으며 동시에 지역사업자들에게 순회지도, 접목 강습, 묘목 양성 등을 강의하였다.송병준의 계농원이 설립되기 2년전인 1903년 일본인인 빈전전병위(濱田傳兵衛)는 황목충일(荒木忠一)과 죽원농원(竹原農園) 등과 결합하야 과수원을 만들다. 과수원이 잘 될 거라는 예상과는 다르게 과일들이 잘 재배되지 않았다. 이에 빈전전병위(濱田傳兵衛)는 전문가를 초빙하여 과수원에 대해 전반적으로 살펴보았는데 전문가는 소사지역이 과수원에 적합하지 않다고 결론을 내리게 된다. 빈전전병위(濱田傳兵衛)는 이러한 결과에 낙담하지 않고 비료를 개량하고 전지방법을 새롭게하여 소사에 과수원들이 형성될 수 있도록 밑바탕을 만들었다. 즉, 송병준의 과수원 성공 이면에는 빈전전병위의 노력이 있었던 것이다.위의 내용을 요약해보면 부천 소사의 과수원의 시작은 1903년 빈전전병위(濱田傳兵衛), 황목충일(荒木忠一), 죽원농원(竹原農園) 등이며, 과수원을 통해 막대한 이익을 얻어 과수원이 전국적으로 확산될 수 있도록 한 인물은 송병준이다.그렇다면 최초로 부천에 복숭아나무를 심은 사람은 누구일까? 1903년 소사에 과수원이 만들어질 수 있도록 노력한 빈전전병위(濱田傳兵衛)를 복숭아를 심은 최초의 사람으로 할 수 있을까?여기에 대한 연구는 계속 진행되어야할 것이다.