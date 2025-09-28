추석 앞둔 해고 통보... 이엠코리아 해고자들, 특별근로감독 요구

큰사진보기 ▲전국금속노동조합 경남지부 이엠코리아지회 조합원들이 28일 오전 창원컨벤션센터 문 앞에서 김영훈 고용노동부 장관을 만나 이야기를 나누고 서한문을 전달했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

신화정공그룹 소속 이엠코리아 함안공장에서 해고된 노동자들이 김영훈 고용노동부 장관을 직접 만나 '부당해고', '부당노동행위' 등을 주장하며 특별(기획)근로감독을 요청했다.전국금속노동조합 경남지부 이엠코리아지회는 28일 오전 창원컨벤션센터에서 김영훈 장관과 면담을 갖고, '고용노동부 장관에 대한 요청서'를 전달했다. 김 장관은 이날 이곳에서 열린 이주민 정책 관련 원탁토론회 참석을 위해 방문 중이었다.이엠코리아는 2003년 설립돼 2007년 코스닥에 상장됐으며, 현재 약 320명의 직원을 두고 있다. 창원과 함안에 공장을 두고 있으며 공작기계, 방산·항공, 발전설비, 수소에너지 관련 사업을 해오고 있다.그러나 2024년 말, 이엠코리아는 신화정공그룹이 최대주주로 변경되면서 회사 구조에 변화가 발생했다. 이후 회사는 지난 8월 29일, "9월 1일부터 함안사업장의 생산을 중단한다"는 공시를 발표했다. 그리고 9월 2일, 사측은 함안사업장 가공반 소속 9명의 노동자에게 고용계약 종료 사실을 전자우편과 문자 메시지로 통보했다.노사갈등이 불거지자 금속노조는 이러한 해고가 정당한 절차를 거치지 않은 '부당해고'라고 주장하며, 창원고용노동지청 앞에서 기자회견을 열기도 했다.이날 이엠코리아지회는 김영훈 장관에게 "신화정공그룹으로 매각된 이후 노동조건 악화와 해고가 자행되었다"면서 "대주주인 신화정공그룹의 최고경영진이 현재 상황을 만들었다고 본다"며 고용노동부의 적극적인 개입을 요구했다.이어 "특별근로감독은 지방에서 결정하기 어렵다. 고용노동부가 특별근로감독을 결정해달라"고 요청했다.이에 김 장관은 노동자들을 만나 "오기 전 창원고용노동지청으로부터 관련 보고를 받았다. 노조가 올해 초에 생긴 것으로 보이는데, 갈등이 있으니까 노조가 만들어진 것으로 보인다"고 말했다.그러면서 김 장관은 해고 절차가 적법했는지를 묻기도 했다. 특별근로감독 요구에 대해서는 "담당 부서에서 검토해 보도록 하겠다"고 답했다.이날 면담에 참여한 노동자들은 "추석 앞둔 부당해고, 이엠코리아 규탄한다", "해고가 습관이가? 신화정공그룹 규탄한다"는 문구가 적힌 손팻말을 들고 항의의 뜻을 전했다.한편 사측은 "노측의 주장이 사실이 아니다"라는 입장을 보이고 있다.