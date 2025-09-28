이주민 만난 김영훈 장관 "다름은 차별이 아니라 풍요로움"

큰사진보기 ▲28일 오전 창원컨벤션센터에서 열린 “이주노동을 묻고 미래를 답하다”는 제목의 이주정책 원탁토론회. 김영훈 고용노동부 장관. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲28일 오전 창원컨벤션센터에서 열린 “이주노동을 묻고 미래를 답하다”는 제목의 이주정책 원탁토론회. 김영훈 장관. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲28일 오전 창원컨벤션센터에서 열린 “이주노동을 묻고 미래를 답하다”는 제목의 이주정책 원탁토론회 ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲28일 오전 창원컨벤션센터에서 열린 “이주노동을 묻고 미래를 답하다”는 제목의 이주정책 원탁토론회 ⓒ 윤성효 관련사진보기

이주노동자를 비롯한 이주민들을 만난 김영훈 고용노동부 장관은 "다름은 차별이 아니라 풍요로움이다"라며 모든 노동자들이 일터에서 동등한 대우를 받고 안전한 일터와 함께 한국 생활에 불편함이 없도록 하겠다고 밝혔다.김영훈 장관은 28일 오전 창원컨벤션센터에서 열린 "이주노동을 묻고 미래를 답하다"는 제목의 이주정책 원탁토론회에 참석했다. 이날 행사는 이정도 법무부 출입국정책단장도 함께 했다.경남이주민센터가 지난 8월 13일 15개국 이주민공동체와 함께 "이재명정부 국정 목표와 과제에 이주민 현안이 포함되어야 한다"고 제안했고, 이후 고용노동부‧법무부와 협의 과정을 거쳐 이날 행사가 마련되었다.김영훈 장관은 인사말을 통해 "대한민국에는 많은 나라의 노동자들이 함께 숨쉬고 일하고 성장하고 있다. 이제는 낯선 일이 아니다. 거리에서 외국인 노동자를 만나면 이웃 같다"라며 "이 땅에는 270만명의 외국인이 살고 그 가운데 100만명 정도가 노동자로 있다. 오늘도 쉬는 날인데 특근하는 외국인노동자들이 있을지 모르겠다"라고 말했다.김 장관은 "모든 노동은 그 자체로 존중받아야 하고 모든 노동자는 보호받아야 한다. 이것이 대한민국의 국정이고 이재명정부의 노동철학이다. 국적과 언어가 다르다는 이유로 차별을 받아서는 안된다"라며 "다름은 차별이 아니라 풍요로움이다"라며 "이재명정부는 외국인노동자가 사회의 중요한 구성원으로 살아갈 수 있도록 잘 살피겠다"라고 설명했다.이주노동 정책 관련해, 김 장관은 "어떠한 노동권 침해에 대해서는 무관용의 원칙에 따라 단호하게 대처하겠다"라며 "대통령께서도 외국인노동자에 대한 편견이나 차별에 대해서도 범정부 차원의 강력하게 대처하라고 지시하셨다. 정부는 외국노동자들이 일터에서 겪는 차별과 어려움에 공감하며 모든 노동자들이 동등한 대우를 만들 수 있도록 노력하겠다"라고 강조했다.또 김 장관은 "안전한 일터를 만드는 게 국가의 책무다. 안전한 일터를 만든 다음에 노동자를 투입해야 한다. 외국인노동자들이 언어장벽이나 정보 부족으로 사고를 당하는 일이 없도록 맞춤형 안전교육과 지원을 확대하겠다"라고 밝혔다.마지막으로 김 장관은 "한국에서 생활하는데 불편함이 없도록 주거 환경과 일상을 지원하는데 소홀함이 없도록 하겠다. 최소한 입고 먹고 쉬는데 차별이 없도록 하겠다"라며 "제가 얼마 전까지 고속철도 기관사였다. 오늘 행사가 마음과 마음을 이어주고 마을과 마을을 이어주고 나라와 이어주는 계기가 되기를 바란다"라고 말했다.김정도 단장은 "함께 땀 흘리며 살아가는 외국인노동자는 손님이 아니고 동반자다. 함께 하겠다. 외국인 보호를 위한 제도 마련을 하고 있다"라며 "낯선 나라에서 겪는 행정적 어려움이 없도록 하겠다"라고 말했다.이철승 경남이주민센터 대표는 "지난 8월 15개국 이주민공동체와 함께 정부에 공개적으로 제안했고, 그 화답으로 오늘 원탁토론이 이루어졌다"라며 "요청에 적극 응해주신 정부에 감사 드린다"라고 인사했다.이 대표는 "저는 29년간 이주민 지원 활동을 하면서 수많은 일들을 겪었다. 정부에 이주민 정책이 어떻게 변화되어 왔는지도 지켜봤다. 가장 기억에 남는 일은 2003년 노무현정부 때 미등록 이주노동자에 대한 전면적인 합법화였다. 당시 20만명의 미등록 이주노동자가 합법화 되었다"라고 말했다.이어 "퇴임 이후 봉하마을 사저에서 이주민 대표단 30여명과 차담회를 가진 적이 있었다. 그 자리에서 이주노동자들이 노 대통령을 얼싸안고 환호했다. 서거 때 장례식장에서 눈물을 쏟아낸 모습을 잊을 수가 없다"라며 "오늘 장관께서 이 자리를 만들어 이주노동자와 적극 소통하는 모습을 보니, 그때 노 대통령 모습이 연상된다"라고 덧붙였다.이철승 대표는 "이주민들은 노동자 출신 장관에 대한 기대와 관심을 갖고 있다"라며 "얼마 전 이재명 대통령께서 유엔총회 연설을 했을 때 대한민국에 체류하는 내외국인은 동등한 구성원으로 삶의 모든 현장에서 존중받을 수 있도록 제도와 문화를 발전시키겠다고 했다. 오늘 이 자리가 대통령의 그 말을 확인하는 것 같다"라고 말했다.원탁토론에서는 이주민‧노동자들이 다양한 이야기를 쏟아냈다. 비공개로 진행된 토론에서 참석자들은 주로 '고용허가제, 구직자 주거권, 농업이주노동자 기숙사 문제, 사업장의 산업재해 신청 기피, 산재 피해의 이주노동자 권리 제약, 간병 받을 권리, 건설 현장의 고용구조, 미등록자 양산하는 어업노동 구조, 이주노동자의 모성권 제약, 이주민 창업의 어려움 등 여러 문제를 지적했다.한 이주노동자는 "직장 이동 중인 고용허가제 구직자에게 주거 공간이 제공되지 않아 고충을 겪었다"라고, 다른 다른이주노동자는 "농장주가 비닐하우스나 컨테이너를 기숙사로 제공하면서 근로계약서에는 주택 제공으로 허위 작성하고, 농장주가 기숙사 비용의 공동분담 공제 가이드라인을 위반해 각자에게 개별분담했다"라고 주장했다.또 다른 이주노동자는 "손목이 기계에 압착되었다. 사장이 산재 신청하지 않았다. 퇴원시 의사가 3개월 절대 안정을 권했지만 사장이 곧장 출근 지시를 했다. 복귀 이후 거의 치료받지 못해 심한 통증에 시달렸다. 출근하지 못한 기간 임금 30%가 까였다"라고 밝혔다,산재 관련해 한 노동자는 "안전화 지급을 받지 못하고 적재 카트 옮기다 엄지발가락 골절을 입었다"라며 "회사 부장이 병원 이송에 동행하면서 일하다 다쳤다고 하지 말라고 입단속을 했다. 부장이 병원 원무과에 다친 원인을 거짓으로 말함했고, 회사가 상병확인서(건보공단 제출용)를 보여주며 자필로 베껴 쓰게 하고 서명 강요를 했다. 근무하지 못한 기간에 임금이 깎였고, 복귀 후 치료받지 못해 후유증에 시달렸다"라고 털어놓았다.산재 관련한 지적이 이어졌다. 다른 노동자는 "한 사업장에서 산재 피해를 두 차례 당했다. 처음 산재 발생 이후 사업장 이동이 어려울 것 같아 이직을 단념한 채 10년 넘게 근무 중이다. 산재가 오히려 약점이 되는 이주노동자 처지이다"라고, 다른 노동자는 "중대 산재 피해자라면 이주노동자도 간병 받을 권리가 필요하다"라고 제시했다.또 행사에는 이자스민 한국문화다양성기구 대표, 수베디 여거라즈 다문화가정연대 대표, 조모아 한국미얀마연대 대표, 이일 난민인권네트워크 공익법센터 어필 변호사, 김중희 거제통영고성노동건강문화공간 새터 사무국장, 이영 남양주시 외국인복지센터장, 우삼열 아산이주노동자센터 소장, 문길주 건남노동권익센터장 등이 참석해 미등록 아동의 인권, 이주노동자의 자녀문제, 난민의 건강권과 인권보호, 외국인력 제도의 한계와 극복방안, 인권침해 사례, 사업장 변경의 개선방안 등에 대해 지적했다.