김동연 "3500억불 현금 조달 불가능, 대통령에게 힘 실어야"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사는 28일 미국과의 관세 및 투자 협상과 관련해 "한국판 플라자 합의는 안 된다"고 강력 경고했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

AD

김동연 경기도지사가 우리 정부에 "미국 트럼프 정부의 현금 대미 투자 요구를 수용하면 안 된다"라는 뜻을 전했다.김 지사는 27일 오후 페이스북을 통해 이같이 밝히며 "일본은 40년 전, 플라자 합의가 단초가 되어 '잃어버린 30년'을 보내야 했다"며 "트럼프 정부의 일방적인 현금 대미 투자 요구를 수용한다면, 대한민국도 잃어버린 30년의 문을 열게 될 것"이라 설명했다.플라자 합의는 지난 1985년 뉴욕 플라자 호텔에서 이뤄진 합의를 말한다. 미국, 영국, 독일, 일본, 프랑스가 달러화 약세를 위해 공동 행동하기로 하는 내용으로, 이게 단초가 돼 일본의 버블경제 붕괴가 시작된 것으로 평가됐다.김 지사는 특히 트럼프 정부가 요구한 3500억 달러 현금 조달은 불가능하다고 강조했다.김 지사는 "우리나라 외환보유고 4100억 달러는 국가가 위기 시 쓸 수 있도록 준비한 예비 자산으로 미국 국채, 금, 외화예금, IMF포지션 등 다양한 금융상품 형태로 보유되어 있어 바로 꺼내 쓸 수 있는 현금이 아니다"라며 "3500억 달러 직접투자를 위한 외환보유고 사용은 현실적으로 불가능하다"고 밝혔다.이어 김 지사는 "더 큰 문제는 외환시장과 주식시장"이라며 "트럼프 대통령의 3500억 달러 '선불(up front)' 발언으로 지난 금요일 원화 환율이 치솟고 국내 주식시장이 휘청거렸다"라고 지적했다. "무제한 통화스와프 체결이 최소한의 방어장치인 이유"라고 덧붙였다.김 지사는 트럼프 정부가 요구한 '투자수익금 90% 미국 내 유보도 문제'라고 지적했다. "사실상 미국 영구채권을 사라는 것과 다름없다"며 "회수가 불가능한 구조에 투자할 수는 없다"라고 결론지었다.그러면서 김 지사는 "동맹국 '팔비틀기'는 미국에게도 자해행위"라며 "미국이 다시 위대해지려면(MAGA) 동맹국 '팔껴안기'가 필요하다. 제로섬이 아니라 윈-윈으로 가능하다"라고 밝혔다.김 지사는 "우리 정부가 미국과의 협상에 있어 방향을 잘 잡고 가고 있다"라고 평가하며 "통화스와프 요구는 매우 적절했다"라고 이유를 설명했다.또한 김 지사는 "직접투자 규모는 적정 수준으로 유지하고 투자 실행 기간은 최대한 늘려 외환시장과 금융시장에 미치는 영향을 최소화하는 방안까지 협상해야 한다"라고 제언하며 "지금은 이재명 대통령과 협상팀에 힘을 실어줄 때"라고 못 박았다.