추석연휴 직전, 달력에 이걸 체크해 두십시오

추석연휴 쓰레기 배출일 안내 현수막이 도로상에 걸려있다.

"맞아, 청소하는 분들도 돌아가면서 쉬어야지, 배출일을 지켜 서로 배려하는 게 당연해"

"저 현수막은 왜 붙이고 난리야, 쓰레기통이나 더 만들지."

쓰레기 배출금지장소인데도 길가 도로에 쓰레기가 아무렇게 투기되고 있다.

"이번 추석 연휴 덕분에 당신 쓰레기 정리하는 작업도 많이 줄어 좋겠어요."

엊그제 생활쓰레기 배출일 안내 현수막이 주민센터 앞 도로에 걸렸다. 동네 시장 입구에서도 봤다. 개천절과 추석 등 장기 연휴 일정으로 배출일을 특정해 안내한 것이다. 연휴가 길 때마다 별도로 공지하는 것으로 수거업체는 일정대로 작업을 진행하게 된다.우리 동네 배출일정(10.2~10.11)만 보면 10일간 연휴에서 배출하는 날은 개천절과 추석 이튿날 7일, 9일과 10일로 4일간이다. 나머지 6일간은 배출하면 안 되는 일정이다.다른 지자체들도 긴 연휴에 쓰레기 배출일정을 우리 동네처럼 안내하고 공지할 것이다. 보통 배출금지가 토요일 하루인 것을 감안하면 주민입장에서 배출금지일이 많이 늘어나 답답할 것이다. 쓰레기가 넘치더라도 모아서 관리했다가 지정된 날에 배출해야 한다.과연 이러한 배출일정을 눈여겨보는 사람은 얼마나 될까. 노파심이지만 많지 않을 것이다. 연휴 때 쓰레기 수거업체는 비상이 걸린다고 한다. 평소보다 많아진 쓰레기를 처리해야 하기 때문이다.그런데 현수막을 보는 시각은 두 가지다. 먼저 적극적으로 협조하는 시민이다.또 다른 시각은 쓰레기 환경에 무관심한 사람들로 이렇게 이야기하고 지나간다.쓰레기를 배출하려면 배출일과 시간부터 챙기는 것이 상식이다. 그러나 현실은 그렇지 않다. 실제 쓰레기를 투기하는 사람들을 보면 다시 주워 제대로 버리라고 따끔하게 훈계하고 싶을 정도다.쓰레기를 양심에 비유하기도 한다. 쓰레기를 함부로 버리면 양심을 저버리는 것이다. 쓰레기를 치우는 사람에 대한 관심과 존중도 필요하다. 이들이 주민들로부터 대접받고 있다는 자부심을 가지면 우리 쓰레기 환경은 좀 더 나아지지 않을까 싶다.지자체에서 가장 골치 아픈 분야가 '청소행정'이라고 한다. 민원도 많다. 쓰레기 배출금지 안내판이 버젓이 있는데 슬쩍 투기하고 담배꽁초를 버리는 사람이 여전히 많다. 토요일 쓰레기 배출금지조차 지키지 않는 사람도 수두룩하다. 지자체가 감시하면서 벌금과 과태료를 부과하는 것도 한계가 있다.길가에 아무렇게나 버려진 쓰레기 더미는 오가는 사람들에게 나쁜 인상을 주고 교통사고위험도 있다. 쓰레기 환경에는 주민들의 협조가 절실하다. 추석연휴기간 쓰레기 배출일을 지키는 것도 미화원에 대한 배려라고 생각한다.한편 쓰레기 배출장소에 가면 달라진 세태를 접하기도 한다. 쓰레기 분리배출을 맡는 사람은 이제 반 이상은 남자들이다. 부끄럽지만 나도 은퇴 이후 10년째 집안의 쓰레기 배출을 전담하고 있다. 이제는 쓰레기를 보면 몸부터 반응한다.쓰레기를 다루는 수준을 보면 그 집 쓰레기 환경을 대강 짐작할 수 있다. 미담을 목격할 때도 있다. 한 번은 쓰레기 치우는 남성 미화원에게 음료수를 사서 건네는 주민을 본 적이 있다. 그 장면을 보고 가슴이 뭉클했다.쓰레기에 대한 관점이 달라지면서 환경도 점차 개선되고 있다. 쓰레기를 자원으로 여기면서 분류하는 생활이 정착되고 재활용하는 환경이 주목받고 있다.나는 연휴기간 쓰레기 배출일을 달력에 표시해 두었다. 그러면서 이번 연휴에는 쓰레기 정리를 네 번만 하게 됐다며 속으로 반겼다.쓰레기 환경에 관심 많은 아내도 거들었다.