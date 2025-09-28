조폐공사 "모바일 신분증 서비스 대부분 정상 운영 중"

AD

(대전＝연합뉴스) 김준호 기자 = 지난 26일 국가정보자원관리원 대전 본원 전산실 화재와 관련, 한국조폐공사는 재해복구(DR) 체계 전환을 통해 모바일 신분증 서비스를 일부 기능을 제외하고 안정적으로 운영하고 있다고 28일 밝혔다.재해복구 체계 운영 중에는 모든 모바일 신분증의 신규 발급 및 재발급과 일부 신분증(모바일 국가보훈등록증)의 금융거래 관련 제출 기능은 제한된다.민간앱(삼성월렛, 카카오뱅크, 네이버, 토스, KB스타뱅킹, NH올원뱅크)을 통해 발급받은 사용자는 신분증 종류와 상관없이 금융거래 관련 제출 기능 모두 사용할 수 있다.모바일 신분증은 개인 신원을 증명하기 위한 서비스로, 장애가 장기화할 경우를 대비해 마련한 재해복구 체계에 따라 전날 오전 3시 10분께 조폐공사 데이터센터로 전환을 완료, 바로 정상적인 서비스가 가능해졌다.조폐공사 관계자는 "모바일 신분증은 개인의 중요한 신원정보를 단말기에 저장하는 분산형 구조로 설계, 중앙 집중식 시스템에 비해 빠르게 재해복구 체제로 전환할 수 있었다"며 "앞으로도 행정안전부와 긴밀히 협력해 모바일 신분증으로 인한 국민 불편을 최소화할 것"이라고 말했다.kjunho@yna.co.kr