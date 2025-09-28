[단독] 조희대 대법원장, '대선개입 의혹' 청문회 불출석 한다

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 22일 서울 중구 신라호텔에서 열린 '2025 세종 국제 콘퍼런스' 개회식에 참석하고 있다. 2025.9.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

조희대 대법원장이 오는 30일 예정된 '대선개입 의혹' 관련 국회 청문회에 불참한다.국회 법제사법위원회 한 관계자는 28일 오전 <오마이뉴스>에 "조 대법원장이 오는 30일 예정된 청문회에 불출석 사유서를 제출했다"고 밝혔다. 대법원 관계자도 "지난 26일 국회 파견 대법원 직원을 통해 불출석 사유서를 전달했다"고 설명했다.앞서 법사위는 조 대법원장을 둘러싼 '대선개입 의혹'을 규명하겠다며 이번 청문회를 기획했다. 조 대법원장이 윤석열 전 대통령 파면 직후 한덕수 전 국무총리, 정상명 전 검찰총장 등과 만나 "이재명 사건이 대법원에 올라오면 알아서 처리하겠다"고 말했다는 건데, 서영교 더불어민주당 의원이 지난 5월 처음 의혹을 제기하고 부승찬 민주당 의원이 이달 대정부질문 과정에서 재차 언급하면서 정치권 주요 쟁점으로 떠올랐다.정청래 민주당 대표까지 가세해 "의혹 해명"에 힘을 실었고, 법사위는 지난 22일 범여권 주도로 청문회 실시계획서를 채택했다.다만 조 대법원장은 앞서 지난 17일 입장문을 내고 의혹을 전면 부인했다. 그는 "대법원장은 해당 형사 사건과 관련해 한 전 총리와는 물론 외부 누구와도 논의한 적이 없으며, 거론된 나머지 인물들과도 제기되는 의혹과 같은 대화나 만남을 가진 사실이 전혀 없다"고 밝혔다.