대전에 울려퍼진 함성, "기후정의로 광장을 잇자"

927 대전기후정의행진 선언문 기후위기가 나날히 심각해지고 있습니다. 홍수, 가뭄, 폭염, 산불 등 기후재난이 반복되며, 우리의 삶이 지속될 수 있을지 걱정과 우려도 더욱 커지고 있습니다. 그러나 전세계와 마찬가지로, 한국과 대전의 대응은 너무 느릴 뿐만 아니라 잘못된 방향을 향해 있습니다. 과감한 온실가스 배출을 추진해야 하지만, 정부와 대전시의 목표는 소극적이며 달성 가능성마저 의심스럽습니다. 오히려 경제성장에 목매며, 엄청난 에너지 수요와 온실가스 배출을 야기할 대규모 산업 투자에 나서고 있습니다. 특히 AI와 반도체 산업에 대한 환상과 기대 속에서, 기후위기마저 잊혀지는 듯 합니다.



9월기후정의행진은 내란에 맞서 민주주의를 지켜냈던 지난 겨울 광장의 연장선에 있습니다. '기후정의로 광장을 잇자!'는 우리의 슬로건은 단지 윤석열 내란 세력을 몰아내고 정권교체를 만들어낸 광장에 한정되지 않습니다. 우리는 단지 윤석열 이전으로 돌아가기 위해 광장을 지킨 것이 아닙니다. 우리가 잇고자 하는 광장은 신자유주의 세력들이 만들어낸, 극우 세력의 토대인 사회경제적 불평등을 타파하자고 외쳤던 광장입니다. 누구든 이 땅에서 사는 모든 이들이 차별과 혐오에서 벗어날 수 있도록 포괄적 차별금지법을 요구했던 광장을 잇고자 합니다. 새로운 정권이 들어서도 여전히 세종보 농성으로 요구하고 있는 4대강 재자연화를 비롯하여, 신공항과 케이블카 건설 중단 등의 생태학살에 저항하는 목소리가 울려퍼진 광장을 잇고자 합니다. 공적 서비스의 민영화를 저지하고 사회생태적 공공성의 강화를 요구했던 광장을 더욱 넓히고자 합니다. 전지구적으로 벌어지는 착취와 수탈, 학살과 파괴, 특히 팔레스타인에서의 학살에 손을 담그고 그로부터 이익을 얻으려는 한국의 국제적 책임과 정의를 바로잡으려 한 광장을 잊지 않고자 합니다.



기후위기로 광장을 잇자!, 이 슬로건은 정의롭고 평등하며 생태적으로 지속가능한 세상을 만들고자 하는 우리의 다짐이며, 광장의 힘에 의지해 집권한 민주당 정권에 대한 요구이자 비판이며, 혐오와 차별을 옹호하고 세상에 대한 무관심과 거짓을 통해 권력을 탐하는 극우세력에 대한 경고이자 투쟁입니다.



오늘 대전의 927 기후정의행진은 기후정의 실현을 위해 전국적으로 이루어진 전국행진의 일부입니다. 전국행진 조직위가 채택한 6대 요구와 18대 세부 요구에 덧붙여, 대전 사회운동 목소리를 담은 10개 사항을 대전시에게 요구합니다.



대전시는 탄소배출하는 대형복합화력발전소 증설 즉시 중단하고, 주차장 태양광 확대를 시작으로 지역 공공재생에너지 전환에 적극 나서라!



대전시는 보문산, 3대하천 난개발을 중단하고, 생물다양성 확보를 위한 실질적 대책을 수립 이행하라!



대전시는 지역완결적 의료체계 구축을 위해 공공의료 전담부서를 신설하라!



대전시는 기후예산 사업 추진과정에 시민참여를 보장하고, 대전광역시 기후예산제 조례 제정하라!



대전시는 기후재난으로부터 노동자 건강권 보호를 위해 작업중지 조례를 제정하고, 모든 기후에너지 정책결정 기구에 노동자 대표의 의무적 참여를 보장하라!



대전시는 장애유형별 기후재난 대책 마련하고, 기후정의에 입각한 공공임대주택 확대하라!



대전시는 기후정의와 동물정의를 위한 공공기관 기후-비건 기반 급식으로 전환하는 조례를 제정하라!



대전시는 방산도시가 아니라 평화도시를 선언하고, 방산산업 확장 정책을 당장 중단하라!



대전시는 방사능과 GMO로부터 안전한 학교급식을 보장하라!



대전시는 대중교통수단 분담률을 2030년까지 매년 5% 이상 확대할 방안을 마련하라!



2025. 9. 27.

대전 기후정의행진 참가자 일동



각양각색의 피켓을 든 사람들이 한자리에 모여 크게 외쳤다.지난 27일 오후 2시, 대전 은행동 으능정이거리에서 '기후정의로 광장을 잇자'를 슬로건으로 한 927 대전기후정의행진이 열렸다. 서울, 부산, 광주 등 전국 곳곳에서 동시다발적으로 열린 이번 기후정의행진은 대전에서만 350여 명이 참여해 도심을 가득 메우며 기후정의를 외쳤다.이날 오후 2시부터 다양한 단체들이 기후의제를 가지고 시민들과 만나는 캠페인, 서명, 체험 부스가 운영되었고, 기후위기를 걱정하고 사회의 변화를 바라는 시민들의 오픈마이크가 진행되기도 했다.4시부터 시작된 집회는 밴드프리버드 공연을 시작으로 기후위기 당사자들의 절박한 목소리가 이어졌다.첫 발언에 나선 청소년 인권활동가 대전청소년모임한밭 성령 대표는 청소년을 '미래세대'나 '아이들'로 부르며 "나중에 기후위기에 목소리를 내야 하는 사람으로 생각되지 않으면 좋겠다"라며 "청소년은 기후위기의 피해자가 아니라 행동하는 주체다. 입시와 규율 속에 가려진 우리의 권리를 인정하고, 학생인권법을 제정해야 한다"라고 외쳤다.노숙인 지원 단체 밤한끼 대표 김기중 목사는 "폭염은 절대 공평하지 않다. 리모컨 하나 없는 쪽방 주민과 노숙인은 기후재난 앞에서 가장 먼저 쓰러진다"며 "대전시장과 세종시장의 금강과 보문산을 자기 멋대로 파괴하고 개발하려는 것처럼, 권력자들의 개발과 탐욕이 기후불평등을 심화시키고 있다고" 지적했다.김 목사는 이어 "자기 이익만 생각하는 이장우 시장으로부터 가난한 이들을 구출하고, 기후위기로 황폐해져 가는 이 땅을 아름답고 아름다운 땅으로 바꿔나갑시다"라고 강조했다.민주노총 건설노조 대전세종건설지부 강민영 위원장은 폭염 속 건설 노동자의 실태 "폭염 속 공사 현장에서 새벽 3시에 일어나 출근하는 노동자들의 현실"을 증언했다. 이어 그는 기후위기 문제가 '고용불안', 일용 노동자의 '실업'을 가중시키고 있다는 문제를 지적하고, 악천후 수당 제정과 불법 하도급 근절을 요구했다.문선패 숨의 뜨거운 공연에 이어 송순옥 대전충남녹색연합 공동대표, 김율현 민주노총대전본부 본부장, 김대건 천주교대전교구 생태환경위원장 등이 선언문을 낭독했다.이들은 "9월 기후정의 행진은 내란에 맞서 민주주의를 지켜냈던 겨울 광장의 연장선에 있다"라며 "광장의 힘에 의지해 집권한 민주당 정권에 대한 요구이자 비판이며, 혐오와 차별을 옹호하고 세상에 대한 무관심과 거짓을 통해 권력을 탐하는 극우세력에 대한 경고이자 투쟁"이라고 외쳤다. 이어 대전 사회운동 목소리를 담은 10대 요구를 대전시에 힘차게 요구하며 행진의 시작을 알렸다.으능정이에서 출발한 행진단은 목척교까지 기후위기에 사라지고, 지워지고 있는 비인간존재들의 애도를 시작으로, 목척교에서 중앙로역 네거리 앞에서 절멸의 위기에 처했다는 의미로 도로 위에 눕는 다이인 퍼포먼스를 진행했다.대전도시공사 앞에선 분필로 '공공의 대전'이라는 문구와 함께 기후위기를 대응하라는 시민들의 외침을 분필로 대신했다. 출발점으로 다시 돌아와 으능정거리 이 안경원 앞에서 행진의 뜨거운 마음을 이어 평화의 춤 퍼포먼스를 진행하기도 했다.927대전기후정의행진 조직위원회는 51개의 단체와 103명의 추진위원으로 구성되었으며, 이 날 대전을 비롯한 서울, 부산, 광주에서 3만여명이 넘는 시민들이 전국에서 동시에 기후정의 목소리를 냈다.이들은 '기후재난과 불평등 세상을 바꾸고 평등하고 존엄한 삶을 위해, 핵발전과 화석연료 중심의 세상을 탈핵·탈화석연료·공공재생에너지 전환을 위해, 개발과 성장을 위해 생태계를 파괴하는 세상을 바꾸고 생명과 생태계를 지키기 위한 연대와 행동을 멈추지 않을 것' 이라며 이후에도 활동을 이어갈 것임을 선포했다.