경기도, 추석 연휴 '도민 안전' 최우선... 종합대책 마련

큰사진보기 ▲경기도는 도민 모두가 안전하고 넉넉한 추석을 보낼 수 있도록 10월 3일부터 10월 9일까지 7일간 ‘추석 연휴 종합대책’을 추진한다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

AD

경기도가 다가오는 10월 3일부터 10월 9일까지 추석 연휴 기간 동안 도민 모두가 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 '추석 연휴 종합대책'을 시행한다. 도는 24시간 종합상황실을 운영하며 비상근무 체계를 가동해 각종 사고와 불편 사항에 신속 대응할 계획이다.연휴 기간 중 불편 신고와 문의는 경기도 콜센터(☎120)를 통해 24시간 접수하며, 응급진료가 필요한 경우 응급진료 상황실(☎031-8008-4745)을 통해 문 여는 병·의원과 약국 정보를 안내받을 수 있다.이번 종합대책은 ▲민생안정 ▲안전·보건 ▲문화·복지 ▲생활·환경 등 4대 분야 19개 세부 과제로 마련됐다.먼저 민생안정 분야에서는 31개 시군과 함께 물가대책반을 운영해 성수품 가격 조사와 원산지 표시 단속을 진행한다. 경기지역화폐 구매 한도를 최소 50만 원에서 최대 200만 원까지 확대하고, 10~20% 할인 혜택도 제공한다.사회적경제 쇼핑몰 '공삼일샵'과 '마켓경기'에서는 농수산물 및 사회적경제 제품을 최대 50%까지 할인 판매하며, 하나로마트 매장에서는 G마크 농산물 특판전을 연다. 또한 성수식품 제조·판매업체와 온라인 판매업체 약 1200곳을 점검하고 대형 유통매장의 농수축산물 안전성 검사도 강화한다.가축전염병 확산 방지를 위해 24시간 방역대책본부도 가동한다. 임금체불 신고센터 운영과 전철역 등 인파 밀집지역에서 찾아가는 노동권익 상담도 병행해 노동자 권익 보호에 힘쓴다.안전·보건 분야는 응급진료기관 72개소와 31개 시군 보건소가 참여하는 응급진료 상황실을 운영한다. 추석 연휴 문 여는 병·의원 2,222개소와 약국 정보는 콜센터, 119구급상황관리센터, 응급의료포털, 응급의료정보 앱에서 확인할 수 있다.호흡기 감염병 및 식품 매개 감염병 감시를 강화하고, 메르스 등 1급 감염병에 대비한 24시간 비상 방역체계도 유지한다. 전통시장과 대형 판매시설 등 다중이용시설 3,745곳을 점검하며 전기차 충전소, 가스, 전기 안전시설에 대한 합동 점검도 실시한다.치안 공백을 막기 위해 자치경찰과 협력한 종합 치안 활동 및 범죄취약지역 순찰 인력을 확대하고, 가정폭력·아동학대 범죄 대응 모니터링을 강화해 피해자 보호에 나선다.문화·복지 분야에서는 백남준아트센터를 비롯한 도내 공립 박물관·미술관 10곳을 무료 개방하나, 추석 당일인 10월 6일은 휴관한다. 만 70세 이상 노인과 장애인에게는 프로스포츠 관람 할인 혜택도 제공된다.성남, 수원, 김포, 안양, 고양 등 7개 시군에서 프로축구 6개, 프로농구 7개 경기가 열리며 홈경기는 1000원에 관람할 수 있다. 약 16만 명의 노인과 장애인을 대상으로 IoT 기기, 전화, 방문 등을 통한 안부 확인과 거리 노숙인을 위한 무료급식·도시락 제공, 결식 우려 아동에 대한 대체식품 지원 등도 이뤄진다.생활·환경 분야에서는 31개 시군별로 '처리 상황반'과 '기동 청소반'을 편성해 생활폐기물 민원에 즉각 대응한다. 쓰레기 수거 일정도 사전에 공지하며, 미수거 시 기동반 투입으로 주민 불편을 최소화한다.대기와 폐수 분야 환경오염물질 배출시설을 집중 감시·단속하고 주요 하천 순찰과 상황실 특별근무도 실시한다. 팔당상수원보호구역에서는 감시초소, 순찰선, CCTV를 활용해 수질오염 행위와 안전사고 예방에 힘쓴다. 산림재난 대책상황실도 운영하며 산불 발생 시 헬기 지원과 인력 동원으로 신속 대응하고 산사태 예측정보 모니터링으로 비상 상황에 대비한다.경기도 관계자는 "연휴 기간 도민들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 철저하게 준비했다"며 "불편 사항 발생 시 언제든지 콜센터로 연락하면 신속한 지원이 가능하다"고 밝혔다.