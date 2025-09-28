"동맹국 '팔비틀기'는 미국에도 자해행위, 한국판 플라자 합의 안 돼"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사는 28일 미국과의 관세 및 투자 협상과 관련해 "한국판 플라자 합의는 안 된다"고 강력 경고했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"동맹국 '팔비틀기'는 미국에게도 자해행위다. 미국이 다시 위대해지려면(MAGA) 동맹국 '팔껴안기'가 필요하다."

김동연 경기도지사는 미국과의 관세 및 투자 협상과 관련해 "한국판 플라자 합의는 안 된다"고 강력 경고했다.그는 지난 27일, 본인의 사회 관계망 서비스(SNS)에 일본의 플라자 합의 경험을 인용하며 "40년 전 플라자 합의가 일본의 '잃어버린 30년'의 시발점이 됐다"며 "트럼프 정부의 일방적인 현금 대미투자 요구를 수용하면 대한민국도 같은 길을 걷게 될 것"이라고 밝혔다.김 지사는 특히 "외환보유고 4100억 달러는 위기 대응을 위한 예비 자산이며, 미국 국채, 금, 외화예금, IMF포지션 등 다양한 금융상품으로 구성돼 즉시 현금화할 수 없다"며 "3500억 달러 직접투자에 외환보유고를 사용하는 것은 현실적으로 불가능하다"고 명확히 했다.그는 또한 "트럼프 대통령의 3500억 달러 '선불' 발언 이후 원화 환율이 급등하고 국내 주식시장이 흔들렸다"며 "무제한 통화스와프 체결이 최소한의 방어장치로 필요하다"고 강조했다.김 지사는 "투자수익금의 90%를 미국 내에 유보하는 것은 사실상 미국 영구채권을 사라는 것과 같다"며 "회수가 어려운 구조에 투자하는 것은 받아들일 수 없다"고 단호한 입장을 밝혔다. 그는 "한국은 반도체, 이차전지, 자동차, 조선 등 미국이 원하는 첨단 제조 역량을 모두 보유한 전략적 파트너"라고 강조했다.김동연 지사는 "우리 정부는 협상의 방향을 잘 잡고 있으며, 통화스와프 요구는 매우 적절했다"며 "직접투자 규모는 적정 수준으로 유지하고 투자 실행 기간을 늘려 외환시장과 금융시장에 미치는 영향을 최소화해야 한다"고 말했다.그러면서 "정부 비판을 위한 정치공세가 아니라 지금은 이재명 대통령과 협상팀에 힘을 실어줘야 할 때"라고 당부했다.