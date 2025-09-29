지구와 생명 위협하는 '위기의 가면 잔치' 유감

큰사진보기 ▲927 기후정의행진 집회가 27일 오후 서울 종로구 광화문광장 일대에서 열렸다. ⓒ 전선정 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 김옥성(교육희망네트워크 상임대표, 하늘씨앗교회목사)

9월 27일은 '기후위기의 날'이었습니다. 서울 도심 곳곳에서 시민들이 모여 기후정의 행진을 벌였고, 몸을 땅에 눕는 '죽은 듯 눕기 표현'으로 죽어가는 지구와 생명의 절규를 드러냈습니다. 그러나 언론은 이를 거의 다루지 않았습니다.대신 언론이 크게 보도한 것은 '서울 세계 불꽃축제'였습니다. "100만 명이 몰릴 것"이라는 기사들이 쏟아졌습니다. 기후위기의 심각성을 알리려는 시민들의 외침은 외면당하고, 기후위기에 거스르는 '오락 잔치'가 더 크게 주목받은 것입니다.불꽃놀이는 단순한 놀이가 아닙니다.조사에 따르면 불꽃놀이로 인한 대기 오염은 평소의 330배 이상 증가합니다.화약 속 중금속(바륨·구리·알루미늄 등)은 하늘로 흩어져 사람들의 숨길로 들어오고, 몸속에 쌓여 암을 비롯한 여러 질병을 일으킬 수 있습니다.큰 폭발 소리와 불빛은 철새와 들짐승의 삶터를 무너뜨립니다. 철새는 터전을 떠나 돌아오지 못하고, 길가의 개와 고양이들조차 공포에 떨며 살아가야 합니다.사실 우리 주변에선 빛공해의 피해를 쉽게 확인할 수 있습니다. 도시 길가에 서 있는 가로수들이 번쩍이는 간판 불빛에 시달리며 제 생명 리듬을 잃고 시들어가는 모습을 본 적이 있습니다. 작은 불빛조차 나무의 생명을 병들게 합니다. 하물며 하늘을 찢는 거대한 불꽃은 얼마나 더 심각한 해를 끼치겠습니까?지금 인류는 기후위기의 벼랑 끝에 서 있습니다. 그럼에도 서울시는 기후위기에 거스르는 잔치를 강행하고, 언론은 이를 부추기는 보도를 내보내고 있습니다. "화려한 불꽃 한 번이, 우리 아이들이 은하수를 바라볼 권리와 지구의 숨결보다 더 귀한가?" 이 물음에 답해야 할 때입니다.기후위기의 날, 우리는 사라져 가는 생명을 기억했습니다. 그러나 같은 날 열린 불꽃잔치는 하늘을 오염시키고, 지구와 생명을 위협하는 '위기의 가면 잔치'에 불과했습니다.지금 필요한 것은 불꽃이 아니라, 은하수를 지키는 길입니다. 기후위기를 외면하는 화려한 잔치가 아니라, 오래도록 이어갈 삶을 위한 전환과 행동입니다. 언론이, 정치가, 시민이 모두 함께 이 전환에 나서야 합니다. 그것이 미래 세대를 위한 최소한의 책임입니다.이것은 지금 우리 모두가 행동해야 할 절실한 덕목입니다. 은하수가 아니라 지구를 지키고 생명을 지키는 일입니다.