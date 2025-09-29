화살로 가득 찬 냇가, 동네 하천에 서린 혈투 흔적

큰사진보기 ▲동화천 하루 '살내'- 927년 왕건군과 견훤군 전투지 ⓒ 김명희 관련사진보기

"죽음과 부상을 눈앞에 두고 혈전을 벌인 약 1100년 전 사람들은 어떤 생각을 하면서 칼을 휘두르고 활을 쏘았을까요?"

큰사진보기 ▲'신숭겸 장군 유적지'의 표충단, 고려장절신공순절지지 ⓒ 김명희 관련사진보기

큰사진보기 ▲'신숭겸 장군 유적지'의 표충서원 ⓒ 김명희 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉무정(고종 시대 공공기관 유적)과, 그 아래 독좌암(927년 왕건이 혼자 앉아 있었다고 전해지는 바위) ⓒ 김명희 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉무동 '일제 군사 동굴' ⓒ 김명희 관련사진보기

큰사진보기 ▲나팔고개(927년 고려 군과 후백제 군 전투 장소) ⓒ 김명희 관련사진보기

대구 북구 서변숲도서관의 '2025년 길 위의 인문학' 5번째 강의가 지난 27일 오후 1시부터 5시까지 진행되었다. 이번 강의는 현장답사 형식으로 진행되었다. 가장 먼저 왕건 군대와 견훤 군대가 맞붙어 싸운 대구 유일의 자연 하천 동화천을 거닐고, 대구시 기념물 '신숭겸 장군 유적지'를 둘러보았다. 이어 대구시 유형문화유산으로 지정되어 있는 건물 봉무정, 동수대전 대패 후 달아나던 왕건이 혼자 앉아 있었다는 독좌암, 마지막으로는 1940년대 제국주의 만행의 잔혹상을 증언하는 '일제 군사 동굴'을 찾았다.정만진 해설가는 동화천 동쪽 동변동 강둑에서 서쪽 서변동 강둑으로 돌다리를 건너면서 "이곳을 답사할 때 가장 중요한 것은 고려 장졸과 후백제 장졸의 당시 마음을 느껴보는 일"이라고 강조했다.정 해설가 이렇게 질문할 때 필자는 마음속으로 '빨리 무사히 집으로 돌아가고 싶다는 생각 뿐이었을 것'이라 대답해 보았다. 양쪽 군대가 너무 많은 화살을 쏘아댄 결과 동화천 하류는 물이 아니라 화'살'이 흐르는 시'내'로 변했다. 그래서 이곳 지명이 '살내'가 되었다고 한다.살내 답사와 해설에 이어 '신숭겸 장군 유적지'로 향하는 버스에 탑승했다. 그가 전사한 지점으로 알려진 '표충단'과, 그 일을 기려 세워진 '고려 장절 신공 순절지지' 비석이 핵심 답사지였다. 927년 신숭겸과 김락 등 고려 장졸들이 왕건을 지키려다 이곳에서 순국했다. 당시 신숨겸은 왕건의 옷을 입고 임금인 척 행동하는 절'묘'한 '지'혜를 발휘해 후백제 군대를 속였다. 이곳 일대에 '지묘'동이라는 이름이 붙은 유래다.세 번째 답사지는 대구 유일의 공공기관 유적인 봉무정이었다. 조선 말기 고종 시대 최상룡이라는 선비가 사재로 건축해 요즘의 동사무소로 사용하도록 국가에 헌납한 건물이다. 대구 유일의 공공기관 유적이라는 점에서 높은 평가를 받아 '유형문화유산'으로 지정되었다. 개인이 공공기관 건물을 지어 사회에 기부했다는 해설에 답사자들은 모두 고개를 끄덕이며 선행자의 덕을 기렸다.봉무정 바로 아래 비탈에 독좌암이 있다. 후백제 군대의 추격을 피해서 달아나던 왕건이 혼자(독) 앉아(좌) 잠시 쉰 바위(암)라고 해서 그런 이름이 붙었다. 다만 경사가 급한 비탈에 바위 자체도 비스듬하게 놓여 있는 까닭에 왕건처럼 올라가서 앉아보는 체험은 안전 상 불가능했다. 왕건은 독좌암을 떠나 시량리, 안심, 앞산, 성주를 거쳐 개경으로 돌아갔다고 한다.이어 찾은 답사지 '일제 군사 동굴'은 참가자들의 공분을 자아내는 곳이었다. 1940년대 일제는 이 지역 한국인들을 강제 동원해 이곳 암석 산비탈에 동굴 10기를 팠다고 한다. 장비도 주지 않고 각자 집에서 가져온 호미 등으로 암석에 구멍을 내고 그것을 키워 동굴로 만들었다. 그 과정에 우리나라 사람들이 많이 죽고 다쳤는데 기록이 없어 피해 상황도 정확히 밝혀지지 않았다고 한다.일제는 지금의 대구국제공항 자리에 설치했던 군사 비행장을 목표로 미군 비행기가 공격해오면 그들을 격추하기 위해 동굴을 파고, 안에 대포를 숨겨두었다고 한다. 나라가 힘이 없으면 국민들이 피해를 입는다는 사실을 말해주는 적나라한 유적지가 바로 이곳 봉무동 일제 군사 동굴 진지이다. 많은 학교와 학생들이 그 점을 다시 한번 생각해볼 수 있는 답사지로 이곳을 선택해주면 좋겠다 싶은 생각이 들었다.도서관으로 돌아오는 길에 '나팔고개' 비석을 보았다. 후백제군과 고려군이 독전을 위해 나팔을 불면서 전투를 벌였던 현장이다. 요즘은 도로를 내고 아파트를 짓느라 산비탈이 깎여서 고개 같은 느낌도 들지 않는다. 하지만 아득한 옛날에는 만만찮은 고갯길이었을 것이다. 길재는 "산천은 의구하되 인걸은 간 데 없다"고 했지만, 산천도 현대화라는 미명 아래 많이 변하고 있다. 대구 유일의 자연하천 동화천이 본모습을 고이 잘 보존한 채 오래오래 살아남기를 기원해본다.