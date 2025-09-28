이병도 전 천안교육장, 충남교육연구소장 취임

큰사진보기 ▲이병도 전 천안교육장은 지난 26일 충남교육청평생교육원 강당에서 열린 사단법인 충남교육연구소장 25주년 기념식에서 소장으로 취임했다. ⓒ 충남교육연구소 관련사진보기

큰사진보기 ▲신임 이병도 충남교육연구소장 ⓒ 충남교육연구소 관련사진보기

이병도 전 천안교육장이 충남교육감 출마를 위한 본격적인 행보에 나섰다.이 전 교육장은 지난 26일 충남교육청평생교육원 강당에서 열린 사단법인 충남교육연구소 청립25주년 기념식에서 신임소장으로 선임됐다. 취임식을 겸한 이날 행사에는 도내 교육계, 체육계 인사, 학부모, 시민단체, 정관계 인사, 제자 그룹 등 약 300여 명이 참석하며 성황을 이뤘다.충남교육연구소는 지난 2000년 창립되어 '삶의 교육, 상생의 교육'을 기치로 공교육 정상화와 소외 계층 교육 지원에 힘써온 교육전문 연구소이다.기념식은 연구소 창립을 주도했던 고 이인호 교사에 대한 추모 묵념으로 시작됐으며, 민병성 전 소장과 조성희 사무국장에게 감사패가 전달됐다. 특히, 연구소 창립 당시 중심 역할을 했던 최교진 교육부 장관이 영상으로 축하 메시지를 전해 참석자들의 관심을 받았다.이날 소장으로 선출된 이병도 신임 소장은 '삶의 교육, 상생의 교육을 위한 2026 비전'을 발표했다. 그가 밝힌 비전은 ▲삶의 교육(배움과 삶의 연결, 과정 중심 성장평가, 학교·마을 통합 플랫폼, 학생 주도 배움) ▲ 상생교육( 함께 배우는 교육, 함께 가꾸는 교육, 함께 나누는 교육, 함께 여는 미래교육)이다. 이 소장은 "이 전략들을 연구하고 활동을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.이 소장과 연구소 측은 이날 취임식을 향후 정치 행보와 연계하는 것은 적절하지 않다고 선을 그었다 . 하지만 지역 교육계는 이번 취임식을 충남교육감 선거 출마를 공식화한 첫 행보로 해석하고 있다.내년 충남교육감선거에 출마가 예상되는 이 소장은 충남교육청 교육국장과 천안교육장을 역임하고 9월부터 상명대학교 초중고미리배움연구소 특임교수로 재직하고 있다.서천 출신인 이 소장은 공주사대 졸업 후 인천과 충남에서 29년간 중등교사로 활동했으며, 제15대 전교조 충남지부장을 지내기도 했다. 공주대학교에서 교육학 박사 학위를 취득했으며, 저서로는 '지방교육자치와 미래교육 비전', '교사주도성, 학교문화 혁신의 열쇠(공저)' 등이 있다.