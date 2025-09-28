트럼프, 포틀랜드에 군 병력 배치 승인... "필요 시 무력 사용"

큰사진보기 ▲미국 포틀랜트에 군 병력 투입과 무력 사용을 승인한 도널드 트럼프 대통령 소셜미디어 ⓒ 트루스소셜 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 오리건주 포틀랜드와 이민자 구금 시설을 보호하겠다며 군 병력을 배치하고 무력 사용하라고 승인했다.트럼프 대통령은 27일(현지시각) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "크리스티 놈 국토안보부 장관의 요청에 따라 전쟁으로 황폐해진 포틀랜드를 지키기 위해 군 병력을 제공하라고 피트 헤그세스 전쟁부 장관에게 지시했다"라며 "다른 ICE 시설에도 마찬가지"라고 밝혔다.그러면서 "ICE 시설이 '안티파(Antifa)', 그리고 다른 국내 테러리스트들의 공격으로 포위돼 있다"라며 "필요하다면 전면적인 무력 사용을 승인한다"라고 적었다.전쟁부 대변인 숀 파넬은 "우리는 대통령의 지시에 따라 포틀랜드에서 국토안보부의 작전을 지원하기 위해 군 병력을 동원할 준비가 돼 있다"라고 밝혔다.이번 조치는 지난 24일 텍사스주 댈러스의 ICE 구금 시설을 겨냥한 무차별 총격으로 2명이 숨지고 1명이 중상을 입은 사건에 따른 것으로 보인다.트럼프 대통령은 반(反)파시즘·인종차별 운동인 안티파(Antifa)를 테러단체로 지정하며 강력 대응 방침을 밝혔다.그는 전날에도 백악관 집무실에서 기자들에게 "포틀랜드는 무정부 상태로 수년간 많은 사람이 목숨을 잃었다"라며 "곧 이런 상황을 멈추게 할 것"이라고 말했다.하지만 <뉴욕타임스>는 "안티파는 특정 단체나 조직이 아니라 광범위한 정치 이념"이라며 "미국에는 국내 테러 방지법도 없다"라고 지적했다.포틀랜드는 진보 성향이 강한 도시로 꼽히며, 안티파 운동의 근거지로 거론된다. 트럼프 1기 집권 때인 2020년 발생한 조지 플로이드 사망 사건에 항의하는 대규모 시위가 벌어지면서 연방 기관 건물들이 공격을 받기도 했다.민주당 소속의 키스 윌슨 포틀랜드 시장은 "우리는 연방군을 요청한 적이 없으며, 그들의 주둔은 상업과 지역사회 번영을 해친다"라며 "미국은 오랜 억압의 기억이 있으며, 대통령이 나서서 그런 행위를 저지르지 않는다면 무정부 상태나 폭력은 없을 것"이라고 반발했다.역시 민주당 소속인 티나 코텍 오리건 주지사도 "우리 지역 사회는 안전하고 평화롭다"라며 "국가 안보 위협은 없다"라고 밝혔다.트럼프 행정부 출범 후 이민 단독을 강화하고 있는 ICE는 이날 아이오와주 디모인 공립 학군의 교육감 이안 로버츠를 불법 체류와 무기 소지 혐의로 체포하기도 했다.로버츠는 가이아나 출신으로 1999년 학생 비자로 미국에 입국해 뉴욕 브루클린에서 성장했다. 미국 내 여러 지역에서 교육자로 활동하다가 2023년 아이오와주 최대 학군인 디모인의 교육감으로 임명됐다.그러나 국토안보부는 로버츠가 지난해 5월 법원으로부터 추방 명령을 받았으며, 2020년에는 불법 무기 소지 혐의로 기소돼 관련 혐의를 인정한 바 있다고 밝혔다. 또한 로버츠가 체포될 당시 장전된 권총과 현금 3천 달러, 사냥용 칼을 갖고 있었고 숲으로 도주했다고 잡혔다고 설명했다.ICE 단속 및 추방 담당자 샘 올슨은 "디모인 학군 학부모들에게 경각심을 일깨워야 한다"라며 "이번 사건은 우리가 공공 안전을 위해 얼마나 열심히 일하고 있는지를 보여준다"라고 주장했다.반면에 디모인 공립학교 이사장 재키 노리스는 "로버츠 교육감은 우리 학교 공동체에 꼭 필요한 구성원"이라며 "그는 지금까지 크고 작은 방식으로 학생과 교직원을 위해 헌신해 왔다"라고 밝혔다.아이오와주와 디모인 교육노조도 "로버츠 교육감이 구금됐다는 소식에 큰 충격을 받았다"라며 "그는 모든 학생들에게 빛을 비추는 등대"라고 강조했다. 이들은 "(로버츠 교육감을) 추방이 아니라 석방하라"라면서 항의 집회도 열었다.CNN방송은 "교육계와 국토안보부가 로버츠 교육감에 대해 극명하게 다른 시각을 보여줬다"라고 전했다.