'극우' 다카이치 "다케시마의 날에 당당히 장관 보내자"

큰사진보기 ▲고바야시 다카유키 전 경제안보담당상 모테기 도시미쓰 전 자민당 간사장, 하야시 요시마사 관방장관, 다카이치 사나에 전 경제안보담당상, 고이즈미 신지로 농림수산상이 2025년 9월 22일 일본 도쿄에서 열린 자민당 총재 선거 캠페인의 시작에서 연설을 마친 후 포즈를 취하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

AD

일본의 유력 차기 총리 후보인 다카이치 사나에 전 경제안보담당상이 시마네현의 '다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭)의 날' 행사에 장관이 참석해야 한다고 주장했다.다카이치 전 경제안보담당상은 27일 자민당 총재 선거 토론회에서 센카쿠(중국명 댜오위다오) 열도와 독도에 일본인이 갈 수 없다는 질문에 대답하는 과정에서 이같이 말했다. 센카쿠 열도는 일본과 중국이 영유권 분쟁을 벌이는 곳이다.그는 "장관이 다케시마의 날에 당당히 참석하면 좋지 않은가"라며 "(한국의) 눈치를 볼 필요가 없다. 일본 영토라는 것은 모두가 알아야 하는 이야기라고 생각한다"라고 밝혔다.다른 후보들은 일본이 실효 지배하는 센카쿠 열도에 관해 말했고, 독도에 대해서는 일본 정부의 기존 입장을 반복했다.일본 시마네현은 독도 편입 고지일인 2월 22일을 다케시마의 날로 지정하고 2006년부터 행사를 열고 있다.일본 정부는 한국이 행사 개최에 반발하는 것을 우려해 2013년부터 차관급인 정무관을 파견하고 있지만, 다카이치 전 경제안보담당상은 정부 대표 참가자를 장관으로 격상해야 한다고 주장한 것이다.극우 성향인 다카이치 전 경제안보담당상은 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사를 정기적으로 참배하고 있으며 작년 9월 자민당 총재 선거에서는 총리로 취임해도 참배하겠다는 의사를 밝힌 바 있다.하지만 이번 선거에서는 야스쿠니 신사 참배를 "적절히 판단할 것"이라며 다소 신중한 태도를 보였으나, 독도에 대해서는 강경한 입장을 나타냈다.다카이치 전 경제안보담당상은 지난 2006년 5월 자신의 홈페이지에 올린 기고문에서도 "한국이 다케시마에 무장 경비대를 상주시키거나 헬리포트, 막사를 짓는 것은 '불법 점거'와 다름없다"라고 주장했다.또한 "일본도 방위청과 해상 보안청을 앞세워 다케시마에 일본 시설을 만들고 현지 조사를 해야 한다"라고 적은 바 있다.