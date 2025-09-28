"검찰 해체 법안 통과, 개혁의 신호탄... 끝까지 투쟁"

경기지역 시민사회단체가 촛불집회를 열고 "조희대를 구속하라", "특별재판부 설치하라"고 촉구했다.
수원오산화성 촛불행동 등 지역 시민단체들은 전날(26일) 국회가 검찰청 해체를 담은 정부조직법 개정안을 통과시키자, 27일 저녁 수원역 문화거리에서 이를 환영하면서도 "검찰 수사권 완전 박탈"과 "사법 책임자 처벌"을 촉구하고 나섰다(관련기사 : 검찰청 78년만에 역사 속으로 사라진다 - https://omn.kr/2fh3d
)
이날 집회는 노무현 대통령 수원 시민 추모위원회 송철석 집행위원의 발언으로 시작됐다. 그는 "검찰청 해체 법안 통과는 검찰 권력 몰락의 시작이자 개혁의 신호탄"이라며 "여기서 멈출 수 없다. 검찰 수사권을 완전히 박탈해 더 이상 억울한 희생자가 없도록 끝까지 투쟁해야 한다"고 강조했다.
그는 이어서 "노무현 대통령이 꿈꿨던 정의로운 나라, 검찰과 사법 권력이 국민 위에 군림하지 않는 나라를 만들기 위해 오늘 우리가 모였다"며 시민들의 연대를 호소했다.
"국민의힘, 가짜 보수 내란 정당... 반드시 해산되어야"
한 발언자는 조희대 대법원장이 "세종대왕도 법 시행 전 민심을 수렴했다"고 말한 데 대해 "지금의 민심은 조희대 사퇴와 수사"라고 반박했다. 또 "정치 판사들이 집단적으로 저항하며 입법권을 무력화하고 있다"며 이를 '사법 내란 2막'으로 규정했다.
집회에서는 국민의힘을 비판하는 목소리도 나왔다. 한 발언자는 "국민의힘은 가짜 보수 내란 정당"이라고 규정하며 "존재 자체가 짐이 된 범죄 집단 국힘당은 반드시 해산돼야 한다"고 주장했다. 그는 국힘당의 필리버스터를 '내로남불의 극치'라고 비판하며 "헌정 질서를 파괴하는 집단은 해산돼야 한다"고 말했다.
또 다른 발언에서는 검찰·사법부·보수 정치 세력이 개혁을 가로막고 있다는 지적이 나왔다. 발언자들은 "윤석열 정권과 극우 세력들이 함께 움직이며 개혁을 파탄 내려 한다"며 "내란 세력 청산과 자주권 수호 투쟁은 하나의 과제"라고 강조했다.
이날 집회는 "촛불 국민에게 주어진 역사적 사명을 반드시 완수하자"라며 "국민들이 반드시 승리할 것"이라는 주최 측의 선언으로 마무리됐다. 참가자들은 특별재판부 설치와 검찰개혁 완수를 향한 장기 투쟁 의지를 다지며 촛불을 들었다.