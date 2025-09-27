'청년 축제'에 함께 한 박완수 지사 "용기-열정 응원"

큰사진보기 ▲27일 통영 강구안 문화마당에서 열린 ‘2025 경남 청년 축제(페스타)’ ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사는 27일 통영 강구안 문화마당에서 열린 '2025 경남 청년 축제(페스타)' 기념식에서 "끊임없이 미래를 개척하는 청년들의 용기와 열정이 있기에 경남의 내일은 더욱 밝다"라며 청년 정책을 제시했다.경남도는 매년 9월 셋째주 토요일인 '청년의 날'과 청년주간을 맞아 "청년의 힘으로, 경남의 미래를 열다"'라는 구호로 청년축제를 열었다.기념식에는 천영기 통영시장, 박인 경남도의회 부의장, 유창만 경상남도청년정책조정위원장을 비롯해 청년들이 함께 했다.앞서 열린 식전공연에서는 국제무용콩쿠르 수상 경력을 지닌 경남 출신 젊은 무용수 신건, 이채영이 이번 행사를 위해 특별히 만든 안무를 선보여 주목을 받았다. 신건의 솔로 '비상'과 듀엣 '빛을 향해 걷다'는 청년의 도전과 희망을 주제로 한 작품으로, 깊은 울림을 전했다.청년 기업가들의 도전과 성장을 담은 강연도 큰 호응을 얻었다. 진주 구도심 골목의 작은 공간에서 창업해 지역 명소로 자리 잡은 '무감씨롱'의 만든 이학민 청년, 통영 수산물로 가공식품을 개발‧수출하고 있는 '웰피쉬'의 정여울 대표가 대담 형식으로 강연을 벌였다.박완수 지사는 기념사에서 "새로운 길을 개척하는 사람이 결국 세상을 바꾼다"라며 "이 자리에 모인 청년들처럼 용기와 열정을 가진 이들이 경남의 희망"이라고 강조했다. 이어 "청년들이 경남을 떠나지 않고 이곳에서 인생의 꿈을 실현할 수 있도록 창업 활동을 지원하고 제도를 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.박 지사는 이날 청년정책 유공자 9명, 청년활동 유공자 13명 등 총 22명에게 도지사 표창을 수여하고 노고에 감사를 전했다.이날 강구안 문화마당 일원에서는 청년 정책 홍보와 소통, 교류를 위한 다채로운 부대행사가 펼쳐졌다.