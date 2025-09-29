꽃잎처럼 나비처럼... 홍성군립무용단, 전통 춤으로 수놓은 20년

큰사진보기 ▲홍성군립무용단은 27일 오후, 홍성가족어울림센터에서 창단 20주년을 맞아 ‘제20회 정기공연, 꽃 본 듯이 날 좀 보쇼(show)’를 개최했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲신명나는 장단에 맞춰 진행된 북춤에서 관객들은 장단에 맞춰 추임새를 넣으며 함께 호흡하는 등 우리 전통 춤에 흠뻑 빠졌다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲무형문화재인 명창 김향순(사진, 왼쪽) 씨와 2025 홍주전국국악경연대회에서 우수상을 받은 임채운(사진, 오른쪽) 씨가 특별 출연해 판소리와 대금 연주를 선보이며 관객들에게 깊은 감동과 울림을 전했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

충남 홍성군립무용단이 창단 20주년을 맞아 전통 춤 공연으로 지역 주민들에게 깊은 감동을 전했다.무용단은 지난 27일 오후, 홍성가족어울림센터에서 '제20회 정기공연, 꽃 본 듯이 날 좀 보쇼(show)'를 개최했다. 이번 공연은 창단 20주년을 기념하는 뜻깊은 무대로, 다양한 한국 전통 춤과 창작무를 통해 과거와 현재를 잇는 무대를 선보였다.2005년 창단된 홍성군립무용단은 역동적이면서 절제되고 세련된 춤사위로 한국 전통무 예술을 계승·발전시켜 왔다. 지역 주민들에게는 수준 높은 문화 향유의 기회를 제공하고, 외부 공연과 대회 참가를 통해 홍성을 널리 알리는 데 기여하고 있다.현재 무용단은 최윤희 총감독을 중심으로 10여 명의 단원, 2명의 객원 단원, 4명의 명예 단원으로 구성돼 운영 중이다.첫 순서로 공연된 풍화연무는 부채가 그린 바람결에 꽃잎이 흩날리고, 나비가 춤추듯 그 사이를 스치며 아름다운 자태를 표현한 춤이다. 이어 마을의 안녕과 평화를 기원하는 제례무에서 유래한 '도살풀이춤'과 태평성대를 기원하는 '한성준류 강선영 태평무'가 무대에 올랐다.특별 공연도 마련됐다. 무형문화재 명창 김향순씨와 2025 홍주전국국악경연대회에서 우수상을 받은 임채운씨가 출연해 각각 판소리와 대금 연주로 관객들에게 깊은 감동과 울림을 전했다.창단 20주년을 기념하는 이번 공연에서 홍성군립무용단은 태평무, 도살풀이춤, 풍화연무, 굿거리춤, 즉흥무 등 다양한 전통 춤을 선보였다.이어 신명나는 장단에 맞춰 펼쳐진 북춤에서는 관객들이 추임새로 호응하며 함께 호흡하는 장면이 연출돼 공연의 열기를 더했다. 뒤이어 전통 춤의 기본이 되는 굿거리춤과 예인들이 나비와 노릴 듯 풍류가무를 즐기는 모습을 표현한 예향무는 관객들의 큰 박수를 받았다.공연의 마지막은 인간문화재 입춤 보유자이자 무용단의 최윤희 총예술감독이 직접 선보인 즉흥무였다. 전통 장단에 맞춘 즉흥성과 흥이 어우러진 춤사위로, 깊은 여운을 남기며 공연을 마무리했다.한편 홍성군립무용단은 오는 11월 2일 홍주읍성 일원에서 열리는 2025 홍성글로벌바비큐페스티벌 폐막식 무대에서 오케스트라, 합창단과 함께 협업 공연을 펼칠 예정이다.