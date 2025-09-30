세상을 다른 눈으로 바라보고 싶을 때 읽어 보세요

AD

'세상을 다른 눈으로 보려면 마음부터 바꿔야 해'

"네 눈을 좀 빌려주면 안 되겠니? 네 눈으로 세상을 보고 싶어."

"세상을 다른 눈으로 보려면 마음부터 바꿔야 해."

"세상은 참 아름답고 멋져! 그렇지?"

"맞아, 나왕! 세상은 참 아름답고 멋져! 이제 내 눈에도 세상이 빛나 보여!"

오래전이지만, 나는 깊은 산골마을에서 4년 정도 살았던 적이 있다. 겨울이면 눈이 무릎 위까지 쌓여 차를 끌고 나가는 건 엄두를 내지 못했고 동네도 떨어져 있어 외출이 쉽지 않았다. 눈이 많이 쌓이는 겨울, 며칠씩 그냥 고립에 가까운 생활을 해야 했다.산촌 생활이 여러모로 불편했지만, 그 시간을 나는 담담하게 즐겼다. 한밤중 앞마당으로 멧돼지가 지나가고 새벽이면 노루가 울부짖는 소리가 들려왔다. 일상의 소음 대신 자연의 울림이 내 안으로 다가왔다. 그때의 나는 스스로를 위로하며 도닥였다.'언제 내가 이런 겨울 풍경을 다시 볼 수 있을까. 불편하지만 덕분에 남들은 쉽게 볼 수 없는 진풍경을 보고 있구나.'내 눈에 비친 세상은 낯설었지만 아름다웠다.장 프랑수아 샤바의 그림책 <세상은 참 아름답고 멋져!>를 읽고 손자에게도 읽어 주었다. 읽다 보니 나의 산속에서의 겨울이 떠올랐다. 이 그림책은 나에게 다시 한번 질문을 던지고 있다."당신의 눈은 지금 세상을 어떻게 바라보고 있습니까?"책 속 배경은 '티베트'라 불리는 눈의 나라다. 모든 것이 얼어붙을 만큼 추운 곳에서 쌍둥이 형제 라히와 나왕이 태어난다. 두 아이는 똑같이 커다란 눈망울을 가졌지만, 성격은 달랐다. 형 라히는 겁이 많고 소심한 반면, 동생 나왕은 대담하고 명랑하다.쌍둥이 가족은 유목민으로 살아가며 험준한 산과 들을 넘는다. 길에서 만난 위협 앞에서 두 형제의 차이는 극명하게 드러난다. 사나운 양치기 개를 본 라히는 공포에 질려 눈을 감지만, 나왕은 손을 내밀어 개를 쓰다듬는다. 눈표범을 마주쳤을 때도 라히는 굳어버리지만, 나왕은 정중히 말을 건네며 위험을 넘긴다.라히는 동생의 태도가 신기했다. 늘 담담하고, 늘 행복해 보였기 때문이다. 결국 그는 고백한다.그러자 나왕은 말한다.라히는 그제야 깨닫는다. 세상이 두렵고 험악하게만 보였던 것은 자기 마음이 만들어낸 그림자였음을. 외부 환경은 변하지 않았지만, 그것을 받아들이는 태도는 달라질 수 있다는 사실을 동생을 통해 배운 것이다.유목민의 삶은 늘 고단하다. 야크의 젖을 짜고, 눈보라를 뚫고 이동하며 살아가는 일상은 변하지 않는다. 그러나 나왕은 그 속에서 "세상은 참 아름답고 멋져!"라고 말한다. 라히도 마침내 그 말에 고개를 끄덕인다.그 장면은 독자에게 중요한 질문을 던진다. 삶에서 일어나는 사건들을 바꿀 수는 없지만, 그것을 바라보는 우리의 눈은 어떻게 달라질 수 있는가? 같은 현실 속에서도 누군가는 절망을 보고, 누군가는 희망을 본다.'클로틸드 페렝'의 그림은 차갑고 장엄한 설산과 유목민의 삶을 서정적으로 담아낸다. 눈보라 속에서도 두 아이가 서로를 끌어안는 장면은, 두려움과 평온이 공존하는 인간 내면의 풍경처럼 다가온다. 그림은 말보다 더 깊은 울림으로 메시지를 전한다.나는 이 책을 덮으며 산속 오지의 겨울을 떠올렸다. 고립된 날조차 아름답게 여길 수 있었던 건 세상을 바라보는 눈이 열려 있었기 때문이다. 하지만 늘 그렇지는 않았다. 걱정과 불안에 사로잡힌 날엔 세상이 삭막하게만 비쳤다. 결국 문제는 외부가 아니라 내 마음이었다는 것을, 라희와 나왕이 다시 일깨워주었다.책의 마지막 장면에서 나왕은 형의 목에 팔을 두르며 묻는다.그 물음은 책 속 형제만이 아니라 우리 모두에게 던지는 질문이다. 대답은 각자의 몫이다. 그리고 라히는 대답한다.