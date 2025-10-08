사라진 명태, 마을 골목에서 되살아나다

큰사진보기 ▲논골담길에 세겨진 명태논골담길 곳곳에는 바닷마을의 기억을 고스란히 담은 명태 벽화가 이어져 있다. 이 벽화들은 단순한 장식이 아니라, 한때 마을 전체를 가득 메웠던 명태 마을의 풍경을 그대로 되살려낸 기록이다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲바다의 풍요, 그릇 속 해산물논골담길 골목 곳곳에는 바다에서 갓 잡아 올린 해산물이 그릇에 담겨 있는 모습을 그린 벽화도 만날 수 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲덕장마을 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲묵호등대, 과거와 현재를 잇는 빛묵호등대는 한때 어민들의 길잡이이자 밤바다의 불빛이었다. 거친 파도와 안개 속에서도 등대의 불빛은 귀항하는 배와 어민들에게 안전을 안내하며, 마을 생업의 중심 역할을 했다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲현대화된 덕장, 과거와 현재를 잇는 공간논골담길에는 과거의 흔적을 간직하면서도 현대화된 덕장이 남아 있다. 전통적인 덕장 구조를 유지하면서도 위생과 편리성을 고려해 바닥과 구조물이 개선돼, 명태와 해산물을 널어 말리는 과정이 보다 효율적으로 이루어진다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲그 시절 빛나던 묵호, 그림에 담긴 애환논골담길 입구에서 가장 먼저 눈에 띄는 벽화는 '그 시절 빛나던 묵호!'라는 글귀와 함께 묵호등대와 만선을 꿈꾸던 어선이 입체적으로 그려진 작품이다. 밝게 빛나는 그림 속 풍경은 보는 이를 즐겁게 하지만, 그 안에는 마을 사람들의 삶과 고단함, 그리고 바닷일의 애환이 담겨 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲익살스러움 속에 담긴 삶의 지혜논골담길 벽에는 짧지만 강렬한 문구들이 곳곳에 새겨져 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲등대 앞 빛바랜 사진, 과거 어부의 삶을 비추다묵호등대 앞에는 빛바랜 사진이 걸려 있다. 사진 속에는 손꽁치를 잡는 어부의 모습이 생생하게 담겨 있어, 한눈에 과거 묵호항 사람들의 바다와 생업을 느낄 수 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲논골담길과 묵호항, 삶과 바다가 만나는 골목논골담길은 단순한 관광 골목이 아니다. 묵호항과 맞닿은 골목길 곳곳에는 어선, 덕장, 계단, 리어카, 벽화 등이 배치돼, 한때 바다와 마을이 함께 호흡하던 모습을 그대로 보여준다. ⓒ 진재중 관련사진보기

강원도 동해 묵호항 근처, 좁고 구불구불한 골목길을 따라 올라가다 보면 낡은 담장마다 알록달록한 그림들이 여행자를 반긴다. 한때 명태를 말리던 덕장이 가득하던 곳, 명태에서 떨어진 물이 골목을 따라 흐르며 '논골'이라 불리던 마을이 바로 이곳이다.명태가 사라지자 골목도, 마을도 함께 사라져버렸지만, 지금은 벽화와 함께 다시 살아 숨 쉬고 있다.이곳이 지금처럼 벽화 마을로 거듭난 것은 2010년 '어르신 전승 문화사업' 덕분이라고 한다. 사라져가던 마을의 기억을 보존하기 위해 담장마다 그림을 입혔다. 묵호 사람들의 삶과 숨결이 고스란히 새겨졌다.논골길 들어서자 가장 먼저 눈에 들어온 것은 벽에 새겨진 문구였다."이 동네 마누라 없인 살아도 장화 없인 못 산다잖아."익살스럽지만 그 속에는 생활의 지혜가 담겨 있었다. 갓 잡아 올린 생태를 덕장에 하나둘 걸어놓으면, 물이 뚝뚝 떨어져 골목 바닥은 금세 젖어버린다. 그래서 마을 사람들에게 장화는 단순한 신발이 아니라 일상의 필수품이었다.논골1길을 따라 걷다 보면 담장 위에 그려진 어선이 눈길을 사로잡는다. 거친 파도를 헤치며 명태를 싣고 돌아오는 그 배는, 지금이라도 파도에 휩쓸릴 듯 아슬아슬하다. 그러나 덕장에 하루라도 빨리 명태를 널어야 했던 당시의 절박함을 보여주듯, 어선은 쉼 없이 달려오고 있다. 배의 이름도 이곳의 상징처럼 '논골호'라 새겨져 있다.골목 모퉁이에는 오징어, 문어, 돔 등 싱싱한 생선들이 벽화 속에서 막 잡혀 올라온 듯 생생하게 꿈틀거린다. 조금 더 발걸음을 옮기면, 명태를 가득 실은 리어카를 힘겹게 끌고 언덕길을 오르는 이웃들의 모습이 이어진다. 마을 사람들의 일상과 노동, 그리고 삶의 기억을 고스란히 재현한 풍경이었다.담장 위와 골목 곳곳에 이어진 벽화는 단순히 아름다움을 넘어, 묵호와 논골의 바닷마을 역사를 기록하는 또 다른 이야기책처럼 다가왔다.서울에서 가족들과 함께온 장성환(61세)씨는 벽화를 한참 바라보다가 감탄을 터뜨렸다."옛 모습을 참 잘 담아냈네요. 그림이 살아 움직이는 것 같아요."그 많은 그림들보다도 특히 마음을 무겁게 한 것은 가파르게 이어진 계단이었다. 수레조차 다닐 수 없는 그 길을, 지게에 명태를 가득 짊어진 채 오르내렸을 사람들을 떠올리니 회색 콘크리트 계단 위로 그들의 고단했던 일상이 생생히 되살아났다. 계단을 바라볼수록 묵호 사람들이 버텨온 바닷가 삶의 무게가 눈앞에 선명하게 다가왔다.계단을 바라보던 마을 할머니는 옛 정취에 잠겨 추억을 꺼내 놓았다."옛날 명태가 많이 잡히던 시절엔 마을 전체가 명태를 말리느라 가득했지. 저 아래 묵호항에서 지게에 명태를 가득 담고서 이 험한 길을 올랐지. 그 분들 다 이미 돌아가셨지만, 그래도 그때가 참 좋았는데..."동해등대는 한 세기 가까운 세월 동안 동해를 지켜온 산 증인처럼 굳건히 서 있다. 거친 파도와 폭풍우 속에서도 묵호항을 오가던 배들의 길잡이가 된 이 등대는, 지금은 그 기능을 내려놓고 작은 박물관으로 변모했다. 하지만 흰 벽과 붉은 지붕을 가진 등대 주변에는 여전히 어민들의 땀과 숨결, 그리고 그들의 이야기가 고스란히 배어 있다.전시관에는 항해 도구와 옛 사진들이 전시돼 있어, 바다와 함께 살아온 묵호 사람들의 삶을 엿볼 수 있다. 어민들에게는 바다로 나갔다 돌아올 때마다 바라보던 추억의 등대이자, 고향 같은 존재다. 여행객들에게는 푸른 바다와 묵호항을 한눈에 내려다볼 수 있는 전망 명소로, 발길이 끊이지 않는다.논골담길 끝자락 묵호등대 앞에서 만난 관광객 김길훈(34)씨는 벽화와 골목, 등대를 바라보며 이렇게 말했다."등대가 단순한 건물처럼 보일 수 있지만, 골목과 벽화를 함께 보니 마치 과거로 시간 여행을 하는 느낌이에요. 어민들이 거친 바다에서 배를 몰고, 명태와 손꽁치를 나르던 하루의 생업이 눈앞에 펼쳐지는 것 같아요."그는 "벽화와 덕장, 계단을 지나 등대를 바라보면 단순히 예쁜 사진을 찍는 것 이상의 경험을 하게 된다. 마을 사람들의 고단한 하루와 바닷가 삶의 무게가 마음속에 와닿는다"라고 덧붙였다.벽화는 마을의 얼굴을 바꿔놓았지만, 그 뒤에는 또 다른 변화도 있었다. 세 차례의 환경정비를 거치면서 곳곳에 쌓였던 쓰레기가 사라지고, 삐걱대던 담장도 새 옷을 입었다. 오래된 골목은 정돈된 모습으로 변해, 걷는 발걸음을 한결 편안하게 했다.논골담길 끝자락에서 눈을 들어 묵호항과 푸른 동해를 바라보니, 한 세기 가까이 흘러온 시간의 결이 눈앞에 펼쳐졌다. 오래된 골목과 벽화가 어우러져 마을의 과거와 현재가 조용히 대화를 나누는 듯했다.먹빛 호수라는 이름 그대로, 묵호항은 세월 속에서도 사람들의 숨결과 이야기, 그리고 바다의 리듬을 간직한 채 오늘도 고요히 살아 숨 쉬고 있었다.폐허처럼 남아 있던 마을은 이제 감성 여행지로 다시 태어났다. 오래된 담장은 화폭이 됐고, 사라진 명태의 기억은 색으로 되살아났다. 논골담길은 더 이상 사라진 길이 아니라, 옛 이야기를 품고 새로운 세대의 발걸음을 맞이하는 살아 있는 길로 남아 있었다.