검찰청 폐지 다음날 임은정 "가룟 유다 같은 윤석열, 시대의 악역"

큰사진보기 ▲임은정 서울동부지검장이 지난달 29일 오전 서울 여의도 국회의원회관 제9간담회의실에서 열린 검찰개혁 긴급 공청회에 참석해 발언하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

검찰 내 대표적 개혁론자인 임은정 서울동부지검장이 '검찰청 폐지' 내용이 담긴 정부조직법 개정안의 국회 통과에 "가롯 유다가 그러했듯 그(윤석열)가 시대의 악역을 감당한 게 아닐까 싶어 역사의 순리에 모골이 송연해진다"라고 말했다.임 검사장은 27일 오전 페이스북에 "어제 아침 피고인 윤석열의 법정 모습을 뉴스로 접하고 어제 저녁 정부조직법 개정안 통과 뉴스를 접하고 보니 (윤석열이 검찰총장이던) 5년 전 이런 날을 예감했으면서도 20년 넘게 검찰에 몸담은 사람으로서의 서글픔이 없을 수 없어 마음에 격랑이 일었다"라며 이 같이 밝혔다.이어 "피고인 윤석열이 여전한 것처럼 그를 대통령으로 옹위했던 검찰 역시 통렬한 반성과 변화를 찾기 어려운 게 현실이지만 그럴수록 민심의 성난 물결에 부서지고 더욱 쪼개질 것"이라며 "때가 이르러 해가 저물고 밤이 찾아들었지만 다시 내일의 태양이 떠오를 것이다. 우리가 맞이할 내일이 오늘보다 훨씬 더 나을 수 있도록 더욱 궁리하고 분투해 보겠다"라고 강조했다.임 검사장은 5년 전 자신이 쓴 글(2020년 11월 26일)을 함께 덧붙이기도 했다. 이 글에서 임 검사장은 "검찰이 감당하지도 못하는 권한을 움켜쥐고 사회 주동세력인 체 하던 시대는 저물어야 한다"라며 "우리 검찰이 감당하지 못하는 권한을 흔쾌히 내려놓고 있어야 할 자리로 물러서는 뒷모습이 일몰의 장엄함까지는 아니어도 너무 흉하지 않았으면 좋겠다고 생각했다"라고 말했다.그러면서 "그럴 리 없다는 것 역시 잘 알고 있다. 그릇에 넘치는 권한이라 감당치 못하니 넘치기 마련이고 부끄러움을 알고 현실을 직시하는 지혜가 있었다면 이렇게까지 안 되었을 테니 부딪히고 깨어지는 파열음이 요란할 수 밖에"라며 "그럼에도 검찰의 시대는 결국 저물 것이고 우리 사회는 또다시 나아갈 것이다. 그게 우리가 지금까지 보아온 역사"라고 지적했다.