검찰청 폐지 다음날 임은정 "가룟 유다 같은 윤석열, 시대의 악역"

25.09.27 13:16최종 업데이트 25.09.27 13:16

검찰청 폐지 다음날 임은정 "가룟 유다 같은 윤석열, 시대의 악역"

정부조직법 개정안 통과 소회 밝혀... "예감했지만 서글퍼, 내일 더 낫도록 더욱 분투"

임은정 서울동부지검장이 지난달 29일 오전 서울 여의도 국회의원회관 제9간담회의실에서 열린 검찰개혁 긴급 공청회에 참석해 발언하고 있다.
임은정 서울동부지검장이 지난달 29일 오전 서울 여의도 국회의원회관 제9간담회의실에서 열린 검찰개혁 긴급 공청회에 참석해 발언하고 있다. ⓒ 유성호

검찰 내 대표적 개혁론자인 임은정 서울동부지검장이 '검찰청 폐지' 내용이 담긴 정부조직법 개정안의 국회 통과에 "가롯 유다가 그러했듯 그(윤석열)가 시대의 악역을 감당한 게 아닐까 싶어 역사의 순리에 모골이 송연해진다"라고 말했다.

임 검사장은 27일 오전 페이스북에 "어제 아침 피고인 윤석열의 법정 모습을 뉴스로 접하고 어제 저녁 정부조직법 개정안 통과 뉴스를 접하고 보니 (윤석열이 검찰총장이던) 5년 전 이런 날을 예감했으면서도 20년 넘게 검찰에 몸담은 사람으로서의 서글픔이 없을 수 없어 마음에 격랑이 일었다"라며 이 같이 밝혔다.

이어 "피고인 윤석열이 여전한 것처럼 그를 대통령으로 옹위했던 검찰 역시 통렬한 반성과 변화를 찾기 어려운 게 현실이지만 그럴수록 민심의 성난 물결에 부서지고 더욱 쪼개질 것"이라며 "때가 이르러 해가 저물고 밤이 찾아들었지만 다시 내일의 태양이 떠오를 것이다. 우리가 맞이할 내일이 오늘보다 훨씬 더 나을 수 있도록 더욱 궁리하고 분투해 보겠다"라고 강조했다.

임 검사장은 5년 전 자신이 쓴 글(2020년 11월 26일)을 함께 덧붙이기도 했다. 이 글에서 임 검사장은 "검찰이 감당하지도 못하는 권한을 움켜쥐고 사회 주동세력인 체 하던 시대는 저물어야 한다"라며 "우리 검찰이 감당하지 못하는 권한을 흔쾌히 내려놓고 있어야 할 자리로 물러서는 뒷모습이 일몰의 장엄함까지는 아니어도 너무 흉하지 않았으면 좋겠다고 생각했다"라고 말했다.

그러면서 "그럴 리 없다는 것 역시 잘 알고 있다. 그릇에 넘치는 권한이라 감당치 못하니 넘치기 마련이고 부끄러움을 알고 현실을 직시하는 지혜가 있었다면 이렇게까지 안 되었을 테니 부딪히고 깨어지는 파열음이 요란할 수 밖에"라며 "그럼에도 검찰의 시대는 결국 저물 것이고 우리 사회는 또다시 나아갈 것이다. 그게 우리가 지금까지 보아온 역사"라고 지적했다.

