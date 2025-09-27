'윤석열 파면 현수막' 부여군수 기소유예... "봐준다는 건가? 개운치 않다"

탄핵 정국에서 군 청사에 '윤석열 파면' 현수막을 내걸어 화제가 됐던 박정현 충남 부여군수 사건이 검찰의 '기소 유예' 처분으로 일단락됐다. 박 군수는 "개운치 않다"며 유감스럽다는 입장을 밝혔다.
대전지방검찰청 논산지청은 26일 박정현 부여 군수 측에 옥외광고물등의관리와옥외광고산업진흥에관한법률위반, 공유재산및물품관리법위반 혐의에 대해 모두 기소유예 처분을 통보했다. 기소유예는 보통 범죄 혐의가 인정되지만 여러 사정을 참작해 재판에 넘기지 않고 수사 단계에서 마무리하는 것을 뜻한다.
앞서 앞서 박 군수는 지난 3월 7일 부여군 여성회관에 사비로 제작한 '헌정유린 국헌문란 윤석열을 파면하라'는 현수막을 걸어 경찰 수사 대상이 됐다. 이 사건은 보완수사 끝에 지난 7월 대전지방검찰청 논산지청에 재송치됐다(관련기사: 박정현 부여군수, '윤석열 파면 현수막'으로 검찰 재송치... 왜?
).
박정현 군수는 26일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "보완수사를 통해서도 경찰의 첫 조사와 다르지 않은 결론이 나왔다. 그런데도 (불기소가 아닌) 기소유예 처분이 나왔다"라며 "기소를 할 수 있지만 봐준다는 뜻인가"라고 반문했다. 그러면서 "뭔가 개운치가 않은 느낌이다. 정식재판을 청구할 수도 없는 상황이 되어 버렸다. 고발 당한 당사자 입장에서는 유쾌하지가 않다"라고 덧붙였다.
앞서 박 군수는 "옥외광고물법 위반은 본래 행정처분 대상이다. 고발까지 이어진 것은 납득이 어렵다"라며 "공유재산법 위반에 대해서도 이미 과태료 처분을 받았다. 이 사안이 형사처벌 대상인지도 의문"이라고 입장을 밝힌 바 있다.