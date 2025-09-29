옥수수 삶고, 토란대 까고... 언니들의 초가을 여행

큰사진보기 ▲미륵리사지초저녁의 미륵리사지 ⓒ 김혜원 관련사진보기

큰사진보기 ▲토란 수확월악 롯지에서의 토란 수확 ⓒ 김혜원 관련사진보기

큰사진보기 ▲벌개미취 꽃만발한 벌개미취 꽃 ⓒ 김혜원 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲미륵대원지 전경일직선으로 배치된 석조물 ⓒ 김혜원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버 블로그에도 실립니다.

충주 월악산, 이름도 낭만스러운 곳. 더위가 한 풀 꺾인 지난 18일, 서울에 살면 자가용이 필요 없다며 과감하게 차를 팔아버린 언니가 차량 공유 플랫폼을 통해 자동차를 빌려 서울 옥수역에서 출발했다. 운전하는 언니의 수다가 왠지 불안해 여주휴게소부터 핸들을 잡았더니 1박 2일 동안 운전을 하게 되었다. 함부로 잘난체하면 안 된다. 금강산도 식후경이라 수안보에 도착하자마자 돌솥비빔밥부터 먹었는데 적당히 눌은 누룽지가 꿀맛이었다.숙소까지 가는 길은 광고를 찍어도 충분할 길이었다. 나뭇잎 속에 낙엽을 품고 있는 신록들이 우거진 길, 이미 가을 냄새가 길에 깔려 있었다. 덥수룩하고 허들어진 자연 속에서 숙소만 마치 이발한 것처럼 깔끔하게 정리되어 있었다. 일바지로 갈아입고 도시 아줌마들의 약간 때 이른 농촌 수확 체험이 시작되었다.그림 엽서 같은 파란 하늘 속 하얀 뭉게구름과 월악산의 신령한 기운들이 넘치는 능선을 바라보며 고구마 넝쿨에서 줄기를 똑똑 따냈다. 넝쿨을 걷어낸 고구마밭에서 손으로 줄기를 더듬어가며 왕 고구마를 캐면 환호성을 질렀다. 다음 코스는 토란 밭. 사장님이 줄기를 베어내고 토란 뭉치를 캐 주면 우리는 조그만 토란들을 떼내고 잔털을 정리했다. 1년 동안 수고로운 농부의 땀방울은 체험하지 않고 잠깐 수확의 기쁨만 맛보는 밥상 위에 숟가락만 올리는 체험이었다.한 쪽에선 갓 딴 옥수수를 삶고 고구마 줄기 껍질과 토란대 껍질을 까면서 다음 여행 일정을 논했다. 이야기꽃을 피우다 저녁을 먹으러 가는데 길가에 만발한 벌개미취 꽃이 우리를 놓아주지 않았다. 가로수 같은 연보라 꽃길을 걸어 미륵리 식당촌에서 달큰한 막걸리와 닭백숙을 먹었다.숙소로 돌아오는 어슴푸레한 저녁에 미륵리사지(미륵대원지)에 계신 미륵 부처님을 만나고 왔다. 얼마 전만 해도 미륵 부처님 얼굴만 깨끗해 보여 '세수한 부처님'이라고 했는데, 지금은 전체가 다 깨끗하다. 석불과 석굴의 정비를 위해 10년간의 보수를 끝내고 지난해 10월 19일에 미륵대불 점안법회가 열렸기 때문이다.충주 미륵리에 있는 하늘재는 영남 지방에서 충주, 서울로 넘어가는 고갯길로 수많은 나그네와 선비, 상인들이 다니던 길이다. 이 하늘재 아래에 있는 절이 미륵대원지이다. 처음 이 미륵리사지 절터를 보았을 때 충격을 받았다. 이 깊은 산중에 반쯤 만들어진 노천 석굴과 미륵대불과 석등 2개, 5층 석탑 등등 달랑 몇 가지 석조물만 남아있었지만 규모가 범상치 않았기 때문이다. 그 옛날, 이 절터가 얼마나 번성했는지, 얼마나 많은 사람의 염원과 노고가 스치고 지나갔는지 느낄 수 있었다.이 미륵사지 절터의 하이라이트는 미륵대불(안내판에는 석조여래 입상으로 되어 있다)의 얼굴이다. 석공들의 모든 정성과 열의가 이 얼굴에 집중되어 있다. 천 년 전의 얼굴인데도 지금 봐도 길거리에서 만나는 얼굴처럼 친근하다.넓적하고 통통한 얼굴에 이마에 있는 대호는 큰 구슬을 붙여 놓은 것 같고, 진하게 쌍꺼풀진 눈(쌍꺼풀 눈을 가진 부처님은 처음 보았다)은 금방 쌍꺼풀 수술하고 온 눈처럼 보인다. 그런데 부처님 얼굴을 쳐다보고 있으면 마음이 편안하고 웃음이 머금어진다. 고려, 조선, 대한민국 나라 이름은 달랐지만 이 땅 위에 살았던 민초들이 이 부처님에게서 얼마나 많은 위안을 받았을까. 미륵부처님의 얼굴을 다듬은 석공이 부처님이었구나 싶었다.이미 어두워진 길을 가는데 작은 별, 반딧불이가 날아다녔다. 정말 노래 가사처럼 흔하게 생긴 벌레였다. 이런 하찮은 벌레도 밤에 짝을 구할 때는 가장 아름다운 빛을 발하는 별이 되는구나.우리 모임의 이름이 '유정란'이어서 그런지 몰라도 항상 아침엔 달걀을 삶아 먹는다. 아침 식사 후에는 농촌 체험 활동 2탄이 있었다. 과수원 체험이다. 빨갛게 익은 꾸지뽕을 따서 바로 먹었는데 보기보다 물컹하면서 단맛이 쭉 올라온다. 꾸지뽕 수확을 하고 배도 따서 깎아 먹고 땅콩같이 생긴 마 열매를 먹었는데 씹을수록 찰떡처럼 쫀득해진다.숙소 위에 있는 대광사에 갔더니 석조물 공사가 한창이었다. 이 절 스님의 목표가 대광사 절의 모든 건물을 석조로 하는 것이라고 한다. 세월이 흘러도 변하지 않도록 말이다. 우선 첫 번째 석조물인 산신각의 석조 공사가 거의 80%는 되어가고 있었다. 언제가 석조로 만든 절이 완성되면 다시 보러 오리라.모든 체험 활동을 하고 마지막 코스가 남았다. 수안보 온천욕을 하는 것이다. 이후 국물이 끝내주는 시원한 남한강 집 올갱이국까지 먹고 서울로 향하였다. 출발 후 조금 있으니 비가 내렸다. 서울로 올라갈수록 빗줄기는 더 거세졌다. 이야기를 나누다 너무 웃느라 정신을 빼앗겨서인지 차에 두고 내린 신용카드까지 돌아가서 다시 찾았다. 그런데 또 지하철을 타려고 하다 보니 휴대폰을 두고 내린 것이 다시 생각났다. 떠난 차를 좇아 결국 회기역까지 가서 휴대전화를 받아왔다.