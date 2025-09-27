장동혁 "국민 설득? 그런 장외투쟁 없어... 불참 의원, 굳이 나오라 안 해"

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표가 27일 서울 여의도 국회에서 열린 현안 기자간담회에 참석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

장동혁 국민의힘 대표가 '검찰청 폐지' 등 내용을 담은 정부조직법의 국회 통과에 "이재명 대통령이 거부권을 행사하길 바란다"라고 요구했다. 하루 앞둔 두 번째 장외집회를 두고는 "모든 국민을 설득할 수 있는 투쟁 방법은 없다"며 당내 반대 여론과 관련해선 "굳이 나오라 말하지 않겠다"라고 말했다.장 대표는 정부조직법 통과 다음날인 27일 오전 10시 국회에서 기자회견을 열어 "2025년 9월 26일은 공포의 블랙프라이데이였다"며 "78년 동안 사법체제의 한 축을 담당했던 검찰청을 폐지하는 정부조직법이 통과됐다"고 말했다. 이어 "결국 더불어민주당이 폭탄을 던졌고, 그 여파가 어디까지 미칠지, 파편이 누구에게 어떻게 튈지에 대해 아무도 예상할 수 없는 상황이 돼버렸다"고 말했다.그러면서 "(더불어민주당이) 내란특별재판부를 설치하겠다고 밀어붙이고 있고, 대법원장(조희대)을 내쫓기 위해서 공작·날조하다가 안 되니까 이제 청문회한다고 난리치고 있다. 사법파괴가 이뤄지고 있다"며 "이미 정부조직법도 통과됐다. 도대체 이게 나라냐. 대한민국이 얼마나 더 망가져야 하냐. 정부조직법에 거부권을 행사하길 바란다"고 주장했다.장 대표는 "이재명 대통령, 김민석 국무총리, 그 형 김민웅(촛불행동 상임대표), 정청래 (더불어민주당) 대표, 정동영 (통일부) 장관"을 "독수리 5형제", "대한민국의 리스크"라고 표현하기도 했다. 더해 "대통령에게 요구한다"며 "(미국과) 관세 협상이 어떻게 진행된 건지 구체적인 내용에 대해서 국민께 육성으로 직접 소상히 밝혀라. 대북관계에 대해 김정은의 말을 그대로 쫓아가는 이유가 무엇인지 명확하게 밝히기를 바란다"고 요구했다.장 대표는 이날 오후 예정된 방송통신위원회 폐지 등 내용을 담은 방송미디어통신위원회 설치법 국회 표결과 관련해선 "(이진숙) 방송통신위원장 한 명을 내쫓기 위해 난리치다가 안 되니까 이제 법 바꿔서 그 기구를 없애겠다는 게 그 법안의 취지 아니냐"며 "이게 대한민국이냐, 이게 법치주의냐, 이게 민주당의 나라냐, 이재명 한 사람의 나라냐"라고 말했다.장 대표는 오는 28일 서울시청 인근에서 진행할 장외집회와 관련해선 "모든 국민, 모든 지지자, 모든 중도를 설득할 수 있는 투쟁 방법은 없다"라며 "이 비상한 시기에 저희가 동원할 수 있는 모든 방법을 동원해 싸워야 한다"라고 말했다. 장외집회에 대한 당내 반대 분위기를 두곤 "장외투쟁보다 더 효과적인 방법이 있다면, 그리고 그 어디에선가 열심히 싸우고 있다면 제가 그분들께는 굳이 장외투쟁으로 나오라는 말씀은 드리지 않겠다"라고 덧붙였다.한편 장 대표는 전날 발생한 국가정보자원관리원(국자원)의 화재에 대해서는 "예견된 재난이었다"며 "재난복구시스템을 제대로 갖추지 못해서 여러 문제가 발생하고 있다"고 짚었다.이어 "카카오 먹통사태에서 충분히 우리가 교훈을 얻을 수 있었고, 충분히 대비할 수 있었던 부분인데 예견된 재난을 막지 못한 안타까움이 있다며 "그런데도 우리가 IT 강국이라고 할 수 있는지 다시 한 번 되돌아봐야 할 것"이라고 짚었다.