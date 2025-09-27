놀이가 민주주의다, 아이에게 길을 묻다

큰사진보기 ▲유향란 논산 인동어린이집 원장이 인터뷰에서 아이 주도 생태교육의 필요성을 설명하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"아이들이 스스로 성장할 수 있도록 길을 터주고, 그 길을 함께 걸어주는 게 어른들의 역할입니다."

"아이를 키우는 일은 부모만의 몫이 아니에요. 교사, 이웃, 지역사회가 함께해야 합니다. 교육청이 이번에 '마주동행'이라는 이름을 붙여준 것도 그런 철학을 확산하겠다는 의미죠."

"파크골프는 어른과 아이가 같은 속도로 걸으며 대화를 나눌 수 있어요. 단순한 놀이가 아니라 세대가 함께 교류하는 교육의 장이 되는 거죠."

"아이를 흥분의 도가니로 몰아넣는 교육은 오래 남지 않습니다. 교사가 시나리오를 짜고 아이는 수동적으로 따라가는 구조는 이제 지양해야 합니다. 아이가 스스로 놀이를 주도하고, 부모와 교사가 그 과정에 동참하는 게 진짜 교육이에요."

"아이 스스로 선택하고 경험하는 과정을 존중하는 것, 그것이 곧 민주주의 문화의 밑거름입니다."

"논산은 아동친화도시로 지정됐지만, 아이를 존중하는 문화가 뿌리내릴 때 비로소 진짜 빛날 수 있습니다. 이번 시범 지정이 그 길을 여는 계기가 되길 바랍니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시 강경읍에 있는 인동어린이집 유향란 원장은 '아이 중심'이라는 원칙을 여러 번 강조했다. 지난 26일 원장실에서 만난 그는 충청남도교육청이 추진하는 '유보통합 시범학교' 선정된 소감을 묻자 이같이 답했다.유보통합은 유치원과 어린이집으로 나뉜 현행 체계를 하나로 묶어 아이들이 어디서든 동등한 돌봄과 교육을 받을 수 있도록 하는 국가 정책이다.충남교육청은 여기에 '마주동행학교'라는 이름을 붙였다. 부모·교사·마을이 함께 참여해 아이의 성장을 돕는 모델이다.인동어린이집은 생태교육을 특화해 이번 시범학교로 지정됐다. 유향란 원장은 이를 두고 "새로운 도전이 아니라, 늘 해오던 길을 국가가 인정해 준 것"이라고 설명했다.최근 어린이집은 (사)중부권생태공동체 논산지부와 함께 '어린이 파크골프 지도자 양성과정'을 진행했다. 아이들은 잔디 위를 걸으며 작은 공을 치고, 질서와 배려, 협동심을 배우고 있다.한 교사는 "아이와 나란히 걸으며 웃고 대화하는 시간이 이렇게 소중한 줄 몰랐다"고 소감을 전했다.인터뷰에서 유 원장은 최근 교육 현장에서 흔히 볼 수 있는 '이벤트성 프로그램'에 대한 비판도 내놓았다.그는 이런 교육이 민주주의와도 맞닿아 있다고 설명했다.앞으로 인동어린이집은 세시풍속 절기교육, 텃밭 가꾸기, 그림책 기반 놀이 등 다양한 생태 프로그램을 이어갈 계획이다. 또 공휴일·주말·야간에도 운영하는 '365일 시간제 보육'을 통해 부모와 아이 모두에게 안정적인 환경을 제공한다.유향란 원장은 인터뷰 말미에도 다시 한번 '아이 중심 교육'을 강조했다. 그의 말처럼, 인동어린이집의 시도는 보육 실험이 아니라 아이와 마을이 함께 성장하는 새로운 교육문화의 출발점이다.