"문덕수 시인의 시를 몸으로 읽어 춤으로 표현"

큰사진보기 ▲26일 창신대에서 열린 춤추는 시, 몸으로 읽는 문덕수' 공연. ⓒ 창신대 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲26일 창신대에서 열린 춤추는 시, 몸으로 읽는 문덕수' 공연. ⓒ 창신대 관련사진보기

큰사진보기 ▲26일 창신대에서 열린 춤추는 시, 몸으로 읽는 문덕수' 공연. ⓒ 창신대 관련사진보기

시를 몸으로 읽어 춤으로 표현했다.26일 창원마산 창신대학교 문덕수문학관이 "춤추는 시, 몸으로 읽은 문덕수"라는 제목으로 공연한 것이다. 캠퍼스에서 춤꾼들이 시를 몸짓으로 표현해 새로운 감흥을 남겼다.춤꾼들은 문덕수 시인의 시 "고이 잠드소서"와 "꽃과 언어"를 몸으로 표현했다."고이 잠드소서"는 태평양 전쟁 희생자를 위한 추모시로, 몸짓 하나하나에 담긴 경건한 슬픔이 관객들의 마음을 울렸다. 교과서에도 수록된 명작인 "꽃과 언어"는 언어의 한계를 넘어 몸의 언어로 확장되는 시의 아름다움을 보여주며 깊은 여운을 남겼다.창신대는 마산 출신인 고 문덕수(1928~2020) 시인의 문학세계를 기리는 문학관을 설치해 운영하고 있다. 문학관에서는 평소 작가와 만남, 그림 전시회 등을 열어오고 있다.문학관은 경남문화예술진흥원 공모사업에 '문화예술교육사 현장 역량강화 사업'에 선정이 되어 이날 공연을 벌인 것이다.이번 공연은 노태헌 문화예술교육사가 기획하고 천융희 시인이 문덕수 시인의 시 세계를 해설하며 이론적 토대가 되어 마련되었던 것이다.이상훈, 황정민 강사가 실기 지도를 맡았다. '시와 무용의 융복합'이라는 주제로, 10세 아동부터 70대 후반 어르신까지 다양한 연령대의 춤꾼 13명이 참여했다.최경희 창신대 총장은 "문덕수문학관의 이번 사업은 대학이 지역사회 문화 창달에 기여하는 모범적인 사례"라며 "앞으로도 문덕수문학관을 재학생과 지역 주민에게 개방해 인문학적 가치를 확산하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.