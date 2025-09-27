큰사진보기 ▲국민의힘 경남도당, 김해 ‘민생100℃’ 정책협의회 열어 ⓒ 국민의힘 관련사진보기

국민의힘 경남도당(위원장 강민국)은 26일 김해시 삼방시장과 김해시청을 방문해 '김해 민생100℃ 정책협의회'를 개최했다.경남도당은 "정책협의회를 통해 공동 현안 협의체를 구성하고 지역 맞춤형 정책 대안을 마련하여 도민의 행복과 경남의 지속 가능한 발전을 도모하는 동시에, 혁신적인 정책을 발굴해 2026년 지방선거뿐만 아니라 향후 총선 승리의 기반을 다지겠다"라고 밝혔다.강민국 위원장은 이날 오전, 민생 현장으로 삼방시장을 방문하여 상인과 시민들의 애로사항을 경청하였으며 전통시장의 경쟁력 강화를 위한 노후화된 시설 개선, 빈 점포 문제 해결, 공영주차장 환경개선 등을 시급한 현안으로 점검하는 시간을 가졌다.강 위원장은 "전통시장이 지역 상권의 중심으로 다시 도약할 수 있도록 도당 차원의 노력을 아끼지 않겠다"며 "시설 개선과 침체된 전통시장의 활성화를 위해 경남도, 중앙정부와 함께 적극적으로 노력하겠다"고 밝혔다.이어 김해시청에서 열린 정책협의회에서는 ▲동부의료원 건립 ▲동북아 물류 플랫폼 조성 ▲부산-김해 경전철 국비 지원 등 지역 발전 현안이 논의됐다.