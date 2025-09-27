어울림에 대한 갈증해소 '2025안양춤축제' 개막식 이모저모

큰사진보기 ▲2025안양춤축제 VR퍼포먼스26일 평촌중앙공원에서 제52회 안양시민의 날 기념식과 2025 안양춤축제 개막식이 열렸다. VR 퍼포먼스 중 한장면 ⓒ 김은진 관련사진보기

큰사진보기 ▲발레공연 <갓>윤별발레컴퍼니의 전통 갓과 서양의 발레를 조합한 무대가 펼쳐졌다. ⓒ 김은진 관련사진보기

"코로나19 이후 시민 여러분들은 몸을 움직이고 서로 어울리며 소통하는 것에 대한 갈증이 있었습니다. 그 갈증을 해소할 수 있는 가장 좋은 매개가 바로 춤입니다. 춤은 남녀노소 누구나 참여하고 함께할 수 있는 자연스러운 소통의 언어이기 때문입니다. 이에 안양시민축제를 새롭게 탈바꿈시켜 이러한 안양춤축제라는 시민주도형 열린 축제로 발전시켜 왔습니다. (중략) 시민 모두가 춤을 통해서 더 신나고 건강해지시길 바랍니다."

"오늘 제52회 안양시민의 날과 2025 안양춤축제를 맞아 안양시민 여러분들에게 인사드리게 되어 뜻깊게 생각합니다. (중략) 안양시의회에서도 시민이 즐겁고 행복한 안양을 만들기 위해서 더욱더 노력하겠습니다."

이 기사는 브런치에도 실립니다.

26일, '2025 안양춤축제'가 시작되었다. 2000년부터 시작된 안양시민축제가 코로나 시기를 지나고 춤축제로 변모했다. 앞으로 3일간 평촌중앙공원과 삼덕공원에서 다채로운 공연이 이어진다.축제의 첫날인 26일 오후 7시 평촌중앙공원에서 개막식이 열렸다. 최대호 안양시장, 박준모 안양시의회 의장, 김의중 춤축제 추진위원회 회장이 함께 축제의 시작을 알렸다.안양춤축제는 5년 연속 '대한민국축제콘텐츠대상'을 수상하고 4년 연속 경기도 대표 관광축제로 선정됐다. 2000년 안양시민축제로 시작해서 코로나 시기를 지나며 춤축제로 변모했다. 현재 매년 30만 여 명의 관람객이 찾는 축제로 입지를 다지고 있다.축제의 오프닝은 박달초등학교 합창단의 노래로 시작되었다. 이어서 '꿈의 무용단 아토', '안양미리내공유학교 댄스팀 P.A.T.', '안양대·성결대·연성대 연합팀의 치어리딩 공연이 펼쳐졌다. 특별공연으로 '윤별발레컴퍼니'는 전통 갓을 쓴 이색적인 발레 공연을 펼쳤다.축제의 하이라이트는 가수 박혜신씨가 맡았다. 시원스러운 가창력으로 평촌중앙공원에 모인 시민들의 흥을 돋우었다. 마지막 곡은 <내 사랑 안양>으로 서지산 작곡가가 재능기부로 작곡하고 안양시 이나연 주무관이 가사를 썼다.춤축제 개막에 앞서 시민의 날 기념식과 시민대상 시상식이 있었다. 2025년 시민대상 수상자는 황인두(효행), 최수연(지역사회발전), 홍영란(사회복지), 정재성(산업경제), 안교영(문화예술), 함학기(교육), 황인경(체육), 방극안(환경보전), 김영식(시민안전)이다.최대호 안양시장은 9명의 시민대상 수상자에게 축하의 인사를 전하며 다음과 같이 말했다.덧붙여 최대호 시장은 최근 정부 정부가 발표한 국유재산 종합계획에 박달스마트 밸리 조성사업이 포함된 것과 16일에 인덕원 인텐스퀘어 착공식이 있었다는 소식을 전해 시민들로부터 박수를 받았다.다음으로 박준모 안양시의회 의장이 참석해 인사말을 전했다.화려한 드론 공연을 끝으로 평촌중앙공원에서 첫날의 축제 일정은 마무리됐다.