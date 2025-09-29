내 청춘에 스민 그의 유머... 함께 애도를 보냅니다

큰사진보기 ▲개그맨 전유성의 빈소26일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 개그맨 전유성의 빈소가 마련됐다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

지인의 SNS에서 지난 25일 전유성씨가 세상을 떠났다는 소식을 들었다. 곧이어 뉴스에서도 같은 이야기가 나왔다. 순간 멍해졌다. 직접 아는 사람은 아니었는데도, 오래 함께한 친구가 떠난 것처럼 가슴이 아파왔다.그는 '개그맨'이라는 말을 처음 사용하며 '개그콘서트', '유머 1번지'와 '쇼 비디오자키' 같은 프로그램을 통해 웃음을 시대의 언어로 만들었다. 기존 틀에 안주하지 않고 끊임없이 새로운 시도를 해온 창조자였다. 오늘날 우리가 즐기는 예능의 바탕에는 그의 실험 정신이 녹아 있다.생각해보면 그의 목소리와 유머는 내 젊은날의 풍경과 함께 있었다. 그가 나오는 예능 프로그램을 보며 웃던 시간들, 그가 인사동에 차린 카페에서 친구들과 웃고 떠들던 시간들. 그 웃음 속에는 청춘의 공기와 시간들이 고스란히 담겨 있었다. 그래서 그의 부고는 단순히 한 연예인의 죽음이 아닌 내 삶의 한 부분이 사라지는 일이었다.몇 년 전부터 친구들의 부모님 부고 소식이 종종 들려온다. 예전엔 멀리 있는 이야기 같았지만, 이제는 내 부모님의 얼굴이 겹친다. 그럴 때마다 생각한다. 시간이 정말 빠르구나. 남은 시간이 얼마나 될지는 알 수 없지만, 곁에 계실 때 조금이라도 더 함께하는 시간을 만들고 챙겨드려야겠다는 생각을 한다.죽음의 소식은 늘 삶을 비춘다. 언젠가 나도 떠날 존재라는 당연한 사실을 다시 확인한다. 그래서 요즘은 작은 것들을 놓치지 않으려 한다. 바쁘다는 핑계로 하지 못하고 미뤄두었던 일들. 소소하지만 중요한 일들. 부모님께 전화를 드리고, 오랜 친구에게 안부를 전하고, 가족들에게 사랑을 표현하는 일상 속의 소소한 일들을 붙잡으려고 한다. 그런 소소한 일상이 주는 행복을 느낀다.유명인의 죽음은 뉴스 한 줄로 지나간다. 그러나 미디어를 통해 접하는 추모 기사와 댓글들 속에서 모두가 같은 상실을 겪고 있다는 사실을 볼 때, 묘한 위로가 찾아온다. 혼자가 아니라는 느낌. 그들의 이름을 함께 불러주고, 함께 기억할 때 슬픔은 덜 무겁게 느껴진다. 그리고 우리 마음 속에서는 공동의 애도가 되어 남는다. 그들의 흔적은 각자의 기억 속에서 살아 있고, 그 기억은 우리가 오늘을 조금 더 따뜻하게 살아가게 한다.언젠가 내 이름도 누군가의 기억 속에 남을 것이다. 나는 어떤 기억으로 남는 사람이 될까? 전유성씨의 유머처럼 일상을 더 가볍게, 더 즐겁게 만들어 주지만 시간이 지나도 사라지지 않고, 여전히 삶의 한 부분으로 남아 있는 사람. 누군가의 일상 속에서 작은 웃음을 나누고, 힘들 때 곁에서 손을 내밀어주고, 그냥 함께 밥을 먹고 이야기를 나누는 것만으로도 힘이 되는, 그런 사람으로 기억되고 싶다.좋은 삶이란, 어쩌면 그렇게 누군가의 하루를 조금 더 환하게 만드는 데서 시작하는 게 아닐까. 오늘 내가 건네는 작은 친절과 웃음이, 언젠가 또 다른 이에게 이어져 희망이 되는 순간. 그것이 내가 바라는 진짜 삶의 모습이다.