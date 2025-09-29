성인문해교습의 발전을 꾀하고 화합하는 장이 열리다

큰사진보기 ▲2025년 교사대회 대상 수상자 수여식 사진강영숙 한국문해협회장이 대상 수상자인 김숙 교사에게 상장을 수여하고 있다. ⓒ 염정금 관련사진보기

큰사진보기 ▲내빈 및 심사위원, 전국문해교육 교사 ⓒ 염정금 관련사진보기

큰사진보기 ▲강영숙 한국문해협회 회장 개회사 ⓒ 염정금 관련사진보기

큰사진보기 ▲범희승 전남 인재평생교육진흥원장의 환영사 ⓒ 염정금 관련사진보기

큰사진보기 ▲강영숙 한국문해협회 10대 회장이 대상 수상자인 익산행복학교 김숙 교사에게 상장 수여를 하고 있다 ⓒ 염정금 관련사진보기

큰사진보기 ▲여러 발표 사진 모음 ⓒ 염정금 관련사진보기

▲장기자랑(시낭송 )ㅡ염정금 염정금 관련영상보기

▲해남교육재단 꿈보배학교 교사의 장기자랑 염정금 관련영상보기

큰사진보기 ▲해남교육재단 꿈보배학교 단체 기념사진 ⓒ 염정금 관련사진보기

지난 26일과 27일 이틀간 목포 신안비치호텔 비발디 홀에서 제 16회 전국성인문해교사 대회가 열렸다.이 행사는 전남인재평생교육진흥원과 한국문해교육협회가 주관하고 국가평생교육원,유네스코 한국위원회, 한국평생교육총연합회, 전국야학협의회 등 여러 협회에서 후원한 대회로, 이날은 예선 1차 서류 심사를 거쳐 2차 면접을 통과한 8명이 출전해 교습법을 시연하거나 사례를 전하는 결선이 치러지는 자리였다.'문해교사, 변화와 성장을 꿈꾸다' 란 주제로 26일 오후 2시부터 1부 초등교과시연, 2부 중학교과 시연 및 특성화 사례 발표, 문해교사 어울림 마당, 3부 문해교사의 밤인 만찬 및 화합 한 마당이 개최됐다. 27일엔 4부 힐링을 위한 문화체험인 투어로 채워졌는데, 교사간의 화합과 문해교육의 비전을 도모하고자 마련됐다.첫날엔 범희승 전남인재평생교육진흥원장, 강영숙 한국문해교육협회장, 윤여각 한국문해협회부회장, 박영도 수원제일평생학교장 등 각 협회의 관계자, 대회 심사위원, 출전교사, 응원차 전국에서 활동하고 있는 문해교사 등 300명이 참석한 가운데 전국문해교사 대회 문을 활짝 열었다.강영숙 한국문해교육협회장은 개회사를 통해 "성인 문해 교육은 글자를 넘어 학습자의 존엄성을 회복시키는 소중한 여정"이라며 교사대회로 이끄는 성인문해교육의 무궁한 향상을 다음과 같이 전했다."교사대회는 변화와 성장을 향한 동력이며 더 나아가 함께 자리한 문해교사들도 이런 자긍심으로 꿈과 성장을 응원하는 축제의 장이 될 것입니다."범희승 전남인재평생교육위원장 역시 환영사를 통해 용산,수원, 횡성, 해남, 고흥, 장흥, 증평,제주도 등 여러 지역에서 참가해 풍성하다며 "이번 대회의 주제처럼 변화와 성장을 꿈꾸는 문해교사의 노고와 성과를 격려합니다. 이 대회를 통해 더 나은 역량과 전문성을 키워가는 뜻깊은 장이 되길 바랍니다"라고 전했다.1.2부는 수업 시연과 사례 발표 시간으로, 모두 실수업처럼 진행되면서 발표자도 참석한 교사도 흥미로워 했다.서울 용산구 평생학습관 조윤혜 교사는 자모음 구성과 모음의 위치를 재치 있게 설명하고 둥근 돌림판 글자판으로 학습자의 이해를 돕는 등 쉽게 자모음 합성자를 익힐 수 있게 했다. 익산행복학교 김숙 교사도 순음인 ㅁ과 ㅂ 받침을 숨의 길기와 짧기로 설명해 학습자가 쉽게 따라할 수 있게 해 대상 수상의 기쁨을 안았다.특히 전라남도 교육청고흥평생교육관 이재전 교사는 기초 자음을 우리 민요에 맞춰 개사하는 등 즐겁고 기억하기 쉬운 교육이 눈에 띄었다. 또 우리배움터한글학교 송미례 교사는 분리배출에 대한 필요성을 영상으로 인지시키며 잘못된 분리배출에 대해서도 자세하게 설명하는 등 생활 문해의 중요성을 알게 했다.2부에서는 중학 교과 수업 시연 및 특성화 사례 발표가 이어졌는데, 둘 다 디지털 교육이었다. 해남군교육재단 김은정 교사는 성인문해의 디지털 교육 연계가 시급함을 전하며 실제 사례를 전해 공감대를 이끌었다.이처럼 모두 열정적인 모습을 보여줘 우열을 가리기 어려웠지만 근소의 차이로 대상은 김숙 교사가 받았다. 최우수상은 송미례, 조윤혜 교사가 받고 우수상은 김은정, 조재진, 황현숙, 최혜숙이 수상했다. 수상자에겐 꽃다발과 상패가 주어졌다.필자가 속한 해남교육재단 꿈보배학교는 필자가 준비한 '해남에서 온 편지' 시낭송에 이어 진짜배기 노래를 꿈보배학교 가사로 개사하여 댄스를 선보였다. 뒤 이어 서울에선 다양한 퀴즈로, 제주도는 토끼머리띠를 하고 율동을 , 충남 증평은 요가로 긴 시간 의자에 앉은 교사들의 심신을 풀어주었다.한편, 가까운 곳에 위치한 교사들은 3부 끝나고 귀가했고 먼 곳에서 참가한 교사들은 호텔에서 숙박을 하고 4부 힐링 문화 체험으로 교사대회의 막을 내렸다