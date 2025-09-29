'케데헌' 속 한의원 터, 원래 용도를 아시나요?

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲남산골한옥마을 ⓒ 권혜영 관련사진보기

큰사진보기 ▲남산골한옥마을 ⓒ 권혜영 관련사진보기

큰사진보기 ▲제기동성당 ⓒ 권혜영 관련사진보기

나는 서울 동대문구로 이사 온 지 2년 남짓 되었다. 동대문구는 규모가 매우 큰 청량리 시장과 경동시장이 있고 청계천과 동대문, 홍릉수목원 등이 있어 조금만 나가면 역사 문화적 호기심을 충족시킬 수 있었다. 가끔 홍릉수목원이나 청계천을 걷고 영휘원을 들러 한 바퀴 돌며 여행자가 된 듯 시간 여행을 하곤 했다.그러던 어느 날 도서관 홈페이지에서 눈이 번쩍 뜨이는 프로그램을 발견했다. 동대문구청과 동대문정보화도서관이 공동 주최한 5회에 걸친 인문 탐방 프로그램이 열린다는 소식이었다. 그중 나는 한 번도 가보지 않은 남산한옥마을부터 경동시장까지 탐방하는 2회차 코스를 신청했다. 마음 같아서는 5회차 모두 신청하고 싶지만 다른 스케줄과 겹치는 날도 있었고, 다른 분들에게도 골고루 기회가 돌아가기를 바라는 마음도 있었다.지난20일 오전 9시 40분 충무로역에 모여서 출석체크를 하고 가이드님과 함께 남산 자락의 한옥마을 탐험을 시작했다. 남산골한옥마을은 수도방위사령부 이전 후 서울에 있는 다섯 채의 전통가옥을 옮긴 뒤 남산골한옥마을을 만들었다고 한다. 장수(오위장)인 김춘영 가옥, 도편수 이승업 가옥, 부마도위 박영휘 가옥, 순정효황후의 윤씨 친가와 해풍부원군 윤택영댁 재실과 옥인동 가옥으로 구성되어 있었다.당시의 생활상을 엿볼 수 있는 가구들도 함께 전시되어 있어 옛 향기를 느낄 수 있었다. 한옥마을은 여느 작은 동네처럼 시냇물이 졸졸 소리 내어 흐르고 보랏빛 가을꽃들이 피어나고 있었다. 안쪽에는 2394년에 열리는 타임캡슐이 보관되어 있었다. 먼 훗날 우리 자손들이 타임캡슐을 열어 현재 모습을 볼 때 어떤 느낌일지 궁금했다.한옥마을 이곳저곳을 살핀 후 두 번째 장소인 제기동 성당으로 향했다. 제기동 성당은 서울미래유산으로 지정된 성당이었다. 소박하면서도 군더더기 없는 돌벽돌의 성당은 오랜 세월 그 자리에서 제기동을 내려다보며 고요 속에서 자신을 드러내고 있었다. 도심 한복판에 있는 성당은 동네를 큰마음으로 아우르고 있는 것 같은 정신적 지주 같은 모습이었다.감초 마을을 걸어 현진건 기념 도서관을 보고 경동시장으로 향했다. 현진건 기념 도서관은 내가 평소에 자주 가는 도서관인데 2층에 카페와 경로당이 함께 하는 아담한 도서관이다. 앞에 정릉천이 흐르고 있어 경치도 좋았다. 현진건 작가의 생가가 제기동이라 이곳에 현진건 기념 도서관이 들어섰다는 설명을 들었다. 도서관 앞의 정릉천을 가로지르는 방아다리라는 다리가 있었는데 근처에 방앗간이 많아 방아다리라는 이름이 되었다고 한다.경동시장은 조선 효종 때 만들어진 약재시장이며, 현재 약령 시장은 서울과 대구만 남아있다고 한다. 약령 시장으로 들어섰더니 한약재의 향기가 진하게 나서 어린 시절의 향수를 불러 일으켰다. 시장 안은 약재를 사는 손님들로 북적거렸다. 우리는 요즘 '케데헌(K팝데몬헌터스)' 열풍으로 인기가 뜨거운 경동시장의 한방진흥센터로 갔다. 한방진흥센터는 옛 보제원의 자리에 만들어진 한방 약재 박물관이었다. 동대문의 보제원과 용산의 이태원은 의료기관인 동시에 빈민 구휼 기관이었다고 한다.옛 모습을 재현한 미니어처는 얼마나 사실적인지 기와나 이불, 베개의 자수까지 표현된 것은 물론 환자의 증상이 구안와사인 것까지 섬세하게 표현되어 있었다. 많은 학생과 관광객들이 삼삼오오 박물관을 탐방하고 입구의 카페에서 여유로운 시간을 보내고 있었다. 어의와 의녀의 의상을 빌려주는 무료 서비스도 하고 있어서 추억을 남기기도 좋았다.우리는 박물관 탐방과 족욕을 끝으로 인문 탐방을 마쳤다. 10분 여에 걸친 족욕까지 하고 나니 피로가 싹 풀리는 듯했다. '아는 만큼 보인다'는 속담처럼 설명을 들으며 탐방하니 몰랐던 것들을 알게 되어 값진 탐방이었다.