[서산] "500억으로 할 수 있는 것 주차장이 최선입니까?"

큰사진보기 ▲시민모임은 해미읍성축제 개막일인 26일 오후, 시민들이 가장 많이 이용하는 해미읍성 진남문 건너편에서, 서산시가 추진 중인 공영주차장 반대와 전면 재검토를 촉구했다. ⓒ 시민모임 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲시민모임은 해미읍성축제 개막일인 26일 오후, 시민들이 가장 많이 이용하는 해미읍성 진남문 건너편에서, 서산시가 추진 중인 공영주차장 반대와 전면 재검토를 촉구했다. 사진은 시민모임 공동대표인 남현우 변호사) ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲시민모임은 해미읍성축제 개막일인 26일 오후, 시민들이 가장 많이 이용하는 해미읍성 진남문 건너편에서, 서산시가 추진 중인 공영주차장 반대와 전면 재검토를 촉구했다. ⓒ 시민모임 관련사진보기

큰사진보기 ▲시민모임은 해미읍성축제 개막일인 26일 오후, 시민들이 가장 많이 이용하는 해미읍성 진남문 건너편에서, 서산시가 추진 중인 공영주차장 반대와 전면 재검토를 촉구했다. ⓒ 시민모임 관련사진보기

큰사진보기 ▲시민모임은 해미읍성축제 개막일인 26일 오후, 시민들이 가장 많이 이용하는 해미읍성 진남문 건너편에서, 서산시가 추진 중인 공영주차장 반대와 전면 재검토를 촉구했다. ⓒ 시민모임 관련사진보기

큰사진보기 ▲시민모임은 해미읍성축제 개막일인 26일 오후, 시민들이 가장 많이 이용하는 해미읍성 진남문 건너편에서, 서산시가 추진 중인 공영주차장 반대와 전면 재검토를 촉구했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

'정의로운 서산시 행정을 촉구하는 시민모임(아래 시민모임)'이 제22회 해미읍성 축제장 앞에서 1인 시위를 벌였다.시민모임은 해미읍성축제 개막일인 26일 오후, 시민들이 가장 많이 이용하는 해미읍성 진남문 건너편에서, 서산시가 추진 중인 공영주차장 반대와 전면 재검토를 촉구했다.2년여 넘게 해당 사업을 반대해 온 시민단체는 지난 15일부터 공영주차장 공사 현장 인근 호수공원에서 릴레이 단식 농성을 진행하고 있다.이날로 12일째 릴레이 단식 농성을 이어온 시민모임이 축제 개막식이 열리는 해미읍성으로 자리를 옮겨 선전전에 나선 것.이날 시민 20여 명은 '500억으로 할 수 있는 것 주차장이 최선입니까?', '수백억 혈세 낭비 불통 행정, 무능한 이완섭을 규탄한다', '초록광장 OUT, 독단 행정 STOP' 등이 적힌 손팻말과 펼침막을 들고 공영주차장 공사 중단을 촉구했다.시민모임은 오는 30일, 공사 현장 인근 호수공원 바닥 분수대에서 '예천동 공영주차장 조성 반대 촛불 투쟁 문화제'를 개최할 예정이다.