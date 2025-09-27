느린 아이 부모 노린 '발달 영양제' 광고, 주의하세요

큰사진보기 ▲영양제 이미지. ⓒ 픽사베이 관련사진보기

"느린학습자 아이 부모인데 하루하루가 걱정입니다. 경험 많은 분들의 조언 부탁드립니다"

"요즘 대치동에서는 ㅇㅇㅇ 챙겨 먹인다고 하더라고요"

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린IN뉴스에도 실립니다.(https://www.slowlearnernews.org/)

느린학습자, 발달지연 아동 부모들이 모이는 온라인 카페에 광고성 글이 반복적으로 등장하고 있다. 겉으로는 비슷한 아이를 양육하는 부모들의 고민을 나누는 듯 보이지만, 실제로는 특정 제품을 자연스럽게 추천하며 신뢰감을 조성하는 패턴이다. 제목, 게시된 카페만 달라질 뿐, 댓글 문구와 전개 방식은 거의 동일하다.문제는 이 제품들이 건강기능식품으로 등록조차 되지 않은 일반 '식품'이라는 점이다. 그럼에도 집중력 향상이나 두뇌 발달에 효과가 있는 것처럼 포장하고, 부모들의 불안을 파고드는 방식으로 홍보가 이어져 우려가 커지고 있다.해당 제품을 판매하는 업체 사이트에 접속하니 "해외 유명 유튜브에 소개됐다", "전문가 연구와 특허를 기반으로 개발됐다"는 식의 홍보 문구를 찾을 수 있었다. 그러나 확인 결과 광고에 내건 특허는 단순 출원 단계에 불과했다. 특허 출원은 누구나 신청할 수 있으며, 심사와 검증을 거쳐야만 등록으로 이어지기 때문에 효능을 보장하는 근거가 될 수 없다. 해외 채널 노출 역시 실제 효능과는 무관한 과장 홍보였다.심지어 해당 홍보 문구와 이미지 일부는 동일한 사업자가 운영하는 다른 상호의 제품 페이지에서도 거의 동일한 형태로 반복되고 있었다. 이는 개별 제품의 특성과 무관하게 일괄적인 마케팅 문구를 복제해 소비자를 현혹하고 있다는 정황으로 볼 수 있다.한 학부모는 "아이 사진까지 구해 그럴듯하게 이야기를 꾸며 적더라"며 "광고인 것 같다가도 '설마 이렇게까지 꾸미겠나' 싶은 마음에 혹하게 된다"고 말했다. 이어 "절박한 사람들을 걱정하는 척하며 쪽지까지 보내는 것을 보면서 불쾌했고, 동시에 다른 부모들은 속을 수도 있겠다는 생각이 들었다"고 토로했다.전문가들은 이 같은 방식이 특히 위험하다고 지적한다. 나경은 중부대학교 중등특수교육과 교수(한국학습장애학회장)는 확인되지 않은 방식의 접근이 특히 위험하다고 지적한다. 나 교수는 "교육·치료 현장에서 임상적 결정을 내릴 때는 반드시 근거기반 실제에 따라 검증됐는지를 따져야 한다"며 이른바 '사이비 치료' 같은 접근을 경계해야 한다고 강조했다.이어 "부모 입장에서는 '혹시 도움이 되지 않을까'하는 불안감 때문에 검증되지 않은 제품에도 쉽게 마음이 기울 수 있다"면서도 "과학적으로 검증된 것인지, 아이에게 잘 맞는 접근인지를 잘 가려내는 태도가 필요하다"고 말했다.식품의약품안전처 관계자 역시 "일반 식품을 마치 건강기능식품처럼 효능을 내세우거나 특정 질환·발달 지연 개선 효과를 주장하는 것은 명백한 부당광고"라고 선을 그었다. 이어 "일반적으로 단순 식품이 질병 예방이나 치료에 효과가 있다는 내용은 잘못된 정보일 수 있다"며 "만약 건강기능식품이라고 해도 식품나라안전 사이트를 통해 어떤 제품 내 원료가 들어갔는지 확인해보는 것이 좋다"고 설명했다.그럼에도 온라인 커뮤니티 내 침투한 광고는 여전히 관리 사각지대에 놓여 있다. 당국은 부당광고를 적발하면 조치에 취할 수 있지만, 대부분 사후 조치에 그쳐 소비자 피해가 반복될 수밖에 없는 구조다. 절박한 부모들의 마음을 악용하는 부당광고가 커뮤니티를 통해 확산되는 만큼, 사후 처벌에 그치지 않고 선제적 감시와 관리 체계를 강화할 필요가 있다는 지적이 나온다.