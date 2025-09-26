"대법관 증원 요구 특정 후보자 때문 아냐... 상고심 병목 해소"

큰사진보기 ▲서울 서초구 대법원의 전경. 2019-08-26 ⓒ 이희훈 관련사진보기

"지난 수십 년간 경제규모 성장, 사건의 다양화에 비하여 대법관 수만 큰 차이 없는데, 소송 당사자나 일반 국민들은 공정하고 권위 있는 재판을 받는 것이 중요한 문제다. 증원을 통한 상고심의 병목현상 완화되어야 한다. 전원합의체 운영에 관한 우려는 여러 보완 방법 강구할 수 있고 사실심 약화에 대한 우려 역시 국회의 입법이나 예산 투입에 따른 법관 증원으로 해결 가능하다. 법원이 국민에게 어떤 설득력 있는 메시지를 내놓을지가 중요한 과제라고 생각한다."

"법관 증원 관련하여, 법관의 퀄리티에 관한 인식을 바꿀 필요 있다. 로스쿨 제도를 시행하면서 현장에 나가서 경험을 통해 실력을 양성하고 그 다음 법관에 임용되게 하자는 것이 법조일원화 개념이다. 법관 자질 차이가 있겠으나, 결국 양이 질을 창조하게 만들어야 하고, 심급제도를 통하여 바른 법적 판단이 이루어질 수 있는 구조 구축해 나가야 한다."

전국법관대표회의 재판제도 분과위원회가 더불어민주당이 사법개혁의 일환으로 추진 중인 '대법관 증원안' 관련 토론회를 열어 제도 개선의 필요성과 구체적 방안에 대해 논의했다."대법관 증원 요구는 특정 후보 때문이 아니"라는 전제 하에 '대법관 수를 늘려 상고심의 병목현상 완화 되어야 한다'는 주장부터 '대법관 증원의 속도와 범위, 하급심 보강 등은 함께 고려돼야 한다'는 신중론까지 다양한 의견이 제기됐다. 특히 대법관 임명제도와 관련해서는 국민 참여와 검증 강화, 추천위원회의 독립성 확보를 통해 민주적 정당성을 보완해야 한다는 의견도 나왔다.26일 기자들에게 공유된 재판제도 분과위원회 주최 상고심제도개선 토론회 보도자료에 따르면 전국법관대표회의는 온·오프라인으로 외부 토론자 2명을 포함해 현직 법관 등 50명이 참석한 가운데, 25일 저녁 7시부터 10시까지 서울 서초구 대법원에서 열렸다.발제는 박병민 부장판사(창원지법 통영지원)와 김민욱 판사(춘천지법)가, 지정토론은 김주현 변호사(대한변호사협회 제2정책이사), 이헌환 아주대 법학전문대학원 교수(전 상고제도개선특별위원회 위원장), 유현영 수원지법 여주지원 부장판사가 맡았다.대법관 증원과 관련해서 김주현 변호사는 "대법관 증원 요구가 특정 후보자(이재명)에 대한 판결 때문에 촉발되었다는 것은 오해"라며 "이를 정치문제로 치부하는 것은 본질을 가리는 것으로, 정치적인 문제라는 관점에서 벗어나 상고제도 개선의 필요성에 관한 본질에 집중하여 논의가 이루어져야 한다"고 주장했다.두 번째 지정토론자인 이헌환 교수도 "사법권은 국민의 규범적 의지를 기반으로 정당화된다"며 법관 다양성과 제도 민주성 강화를 강조했다.이날 토론회에서는 대법관 임명방식에 대한 논의도 이뤄졌다. 유현영 수원지법 여주지원 부장판사는 "국민이 직접 참여할 수 있도록 천거 및 의견 제출 절차를 온라인 방식으로 개선하고, 주요 판례, 재산형성과정 등 후보자들의 검증자료를 적극 공개해야 한다"며 "대법관 구성을 다양화하기 위해 추천위원들도 소수자, 약자를 대변할 수 있는 비법관 출신과 여성 비율을 확대해야 한다"고 말했다.현재 대법관 후보 추천위원은 당연직 위원으로 선임 대법관, 법원행정처장, 법무부 장관, 대한변호사협회장, 한국법학교수회장, 법학전문대학원협의회 이사장이 있다. 비법조인인 비당연직 위원 3명은 사회 각계 인사로 추천을 받는데, 비당연직 위원으로 참여하는 법관 1명은 전국법관대표회의 추천을 받아 위촉한다.유 부장판사는 "국민이 대법관 임명 과정에서 실질적 참여를 경험해야 제도의 민주성과 신뢰성이 확립된다"며 "장기적으로는 이러한 경험의 축적이 대법관 임명제도를 성공적으로 정착시켜 우리나라 사법제도의 안정과 발전으로 이어질 것"이라며 대법관 후보자 추천 관련 회의 기록을 공개하는 등 국민들이 추천 과정을 확인할 수 있도록 해야 한다고도 했다.분과위원회는 이번 토론 결과를 전국법관대표회의에 보고한 뒤 정식 의안 발의 여부를 논의할 예정이다. 위원회는 "법원·국회·정부·학계·시민단체가 함께 협의체를 구성해 국민 신뢰에 부합하는 상고심 제도 모델을 마련해야 한다"고 밝혔다.