대림동 한국학생의 뼈아픈 질문 "우린 친한데 왜 어른들이 싸움붙여요?"

지난 17일 오후 7시 30분에 진행된 '혐주 집회'를 이 지역에 사는 두 초등학생이 지켜보고 있다.

"우리나라 사람들도 이민 가서 사는 사람이 많지 않나요? 중국에서 왔다는 이유로 '차이나 아웃'이라고 외치는 게 이해 안돼요. 제 (중국 동포) 친구들과 너무도 두루두루 잘 지내요. 어른들이 문제인 것 같아요." - 우아무개(17·여성·한국)씨

대림역 12번 출구. 2025. 9. 26.

대림역 인근 초등학교의 학부모들이 26일 오후 하교하는 아이들을 기다리고 있다. 이 학교는 최근 벌어지는 '혐중 집회' 현장으로부터 불과 200m 거리에 있으며 학생들 중 이주배경 아이들이 80%를 차지하고 있다.

중국동포이주민(중국동포단체 공동대응협의체)과 노동·교육·시민사회단체 시민들이 25일 오후 서울 영등포구 대림역 앞에서 기자회견을 열어 최근 대림동 일대에서 벌어지고 있는 극우세력의 혐오 선동 시위를 규탄하며 정부의 근본 대책을 촉구하고 있다.

대림동·구로동 일대에서 살아온 한국인 고등학생 우씨에게 '중국인'은 매일 학교에서 마주하는 반 친구들이다. 그렇기에 최근 대림역 일대에서 벌어지는 '혐중 집회'를 더욱 "이해할 수 없"다. 우씨는 26일 오후 대림역 인근에서 <오마이뉴스>와 만나 "반마다 3~4명씩은 꼭 중국 이주 배경의 친구가 있어 나쁜 인식을 가진 적이 없었다"며 "(혐중) 집회의 혐오 구호를 들으며 놀랐고, 친구들이 상처받을까봐 걱정된다"고 덧붙였다.우씨와 만난 이곳에선 전날에도 "차이나 아웃"을 외치는 혐중 집회가 열렸다. 이재명 대통령이 이러한 집회를 "깽판"이라고 지적하며 대책을 촉구한 뒤 명동 일대에서의 집회가 제한되자 극우단체는 중국 동포 등이 밀집해 거주하는 대림역 인근으로 자리를 옮겼다. 이들 집회의 행진 경로 300m 안에 초·중·고교 9곳이 몰려 있다. 이 학교들 중엔 80% 이상이 중국 이주 배경 학생들로 채워진 곳도 있다.<오마이뉴스>가 이곳에서 만난 학생, 학부모, 교사들은 한 목소리로 "혐오에 아이들이 상처받을까 걱정된다"고 토로했다.이날 오전 8시 30분께, 대림역 인근의 한 초등학교는 여느 학교 앞 등굣길과 같이 분주했다. 편의점에서 산 과자를 나눠먹으며 등교하는 학생들, 교통안전 깃발을 흔들며 아이들을 인도로 안내하고 학생들을 바래다주며 작별 인사하는 보호자들이 뒤섞여 평화로운 생활 소음을 만들어내고 있었다.현장에서 전날 열린 혐중 집회에 노출된 학생들을 어렵지 않게 찾을 수 있었다. 인근 학원가에서 만난 A 학생은 "우르르 싸울 듯이 소리 높여 집회하는 걸 들었다"며 "이미 살고 있는 사람을 어떻게 '나가라'고 할 수 있나. (친구들 사이) 입 밖으로 꺼내지는 않지만 중국 이주 배경 학생들이 상처받을까봐 걱정된다"고 말했다. 그러면서 "나는 한국인이지만 중국 친구들과 잘 지내고 있다"며 "또래들끼리는 문제 없는데 왜 (어른들이) 자꾸 싸움을 붙이는지 모르겠다"고 지적했다.실제 집회로 인해 상처를 받은 중국 이주 배경 당사자도 만날 수 있었다. 등굣길에 만난 김아무개(14, 여성)씨는 "인근에서 집회하는 걸 알고 있다"라며 "당사자인만큼 그런 집회를 볼 때마다 상처를 받는다"고 답했다. 그러면서 "이미 한국에 사는 중국 사람들이 많은데 다문화를 인정하지 않고 해체시키려는 것 같아 속상하다"며 "(혐중) 집회를 그만뒀으면 좋겠다"고 토로했다.학부모들의 걱정은 더욱 깊었다. 이날 오후 1시 50분께 하교하는 손주를 마중나온 귀화 동포 김태호(59, 남성)씨는 혐중 집회 단어를 꺼내자 얼굴을 찌푸리며 "아주 심각하다"고 말했다. 김씨는 "(극우단체가) 계속 대림동에 와서 집회를 하면 싸움이 날 것 같아 걱정"이라며 "특히 아이들이 알게되면 공부하는 데도 영향이 가고, (한국과 중국 이주 배경) 아이들끼리 관계가 안 좋아질까봐 우려된다"고 밝혔다.초등학생 자녀를 마중나온 귀화 동포 김아무개(37, 여성)씨 전날 마트에 다녀오며 목격한 혐중 집회를 거론하며 "아이는 태어날 때부터 한국 국적이어서 우리(부모)가 귀화한 사실을 모른다. 때가 되면 알게 될 텐데 이런 집회 때문에 아이가 상처받을까봐 걱정이다"라고 말했다. 그러면서 "아이들이 '여기 사람들은 우리를 너무 싫어하는구나' 하는 생각을 가지게 될까봐 (중국 이주 배경) 학부모들이 같이 걱정하는 분위기"라고 전했다.중학생 자녀를 키우는 중국 동포 김아무개(43, 여성)씨 역시 "자신을 한국인으로 알고 있는 아이가 어느날 '왜 자꾸 우리를 중국인이라고 하면서 이런 일(집회)이 일어나는 거냐'고 물어보더라"라며 "그런 소리를 들으면 가슴이 철렁하고 너무너무 슬프다"고 밝혔다.이 지역 교사들도 우려를 표했다. 구로동에 위치한 중학교 교장 조아무개씨는 "이미 한국 사회에서 한국인으로 살아가는 아이들에게 혐중 집회는 단순한 비난이 아니라 존재를 부정하는 저주에 가깝다"며 "교장이 아니라 일반 시민이더라도 매우 분노할만한 일이고, 우리 사회가 엄정히 대처해야 한다"고 비판했다.이주 배경 학생 비율이 40%를 넘는 중학교에서 교사로 근무하는 김아무개(28, 여성)씨 역시 "삶의 터전에서 '나가라'는 메시지를 받는 건 아이들에게 엄청난 폭력"이라며 "최근에 편견을 주제로 한 수업에서 어떤 아이가 '중국인은 나쁘다'는 편견을 공연히 얘기했는데 극우 집회의 과격한 구호가 무의식적으로 아이들에게 체화되는 것 같아 우려된다"고 말했다.인근 중학교 교사 B씨 역시 "실제로 집회를 목격한 학생들이 다수 있다"며 "지금 당장은 영향이 없어도 혐오가 차곡차곡 쌓이고 아이들에게 내면화되면 극단적인 폭력이나 범죄로 이어질 수도 있는 심각한 문제"라고 지적했다. 그러면서 "학교에서는 반혐오, 반차별 교육을 하는데 집회는 거꾸로 혐오와 차별을 조장하고 있다"며 "교사로서 반대하고 막아야 한다고 생각한다"고 말했다.박동찬 경계인의목소리연구소장은 <오마이뉴스>와의 통화에서 "집회나 혐오성 발언을 목격한 청소년들이 많은데 굉장한 상처"라며 "선주민과 이주민이 같이 어울려 사는만큼 집회가 계속되면 지역공동체에 분열이 생기고, 원망의 화살은 이주민에게 돌아갈 수밖에 없다"고 우려했다.이어 "경찰이 집회 장소를 상권에서 떨어진 대림역 4번 출구 인근으로 변경하며 오히려 (인근) 학생들이 위험에 노출되는 상황이 발생했다"며 "영업피해 명목을 넘어서 혐오를 뿌리 뽑을 수 있는 근본적인 대책이 필요하다. 차별금지법 제정 등을 통해 혐오와 폭력을 선동하는 집회를 제재할 수 있는 법적 근거와 대응책 마련이 절실하다"고 강조했다.