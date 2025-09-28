9월 2일, 4일, 10일, 16일, 22일, 24일...
국회 법제사법위원회 야당 간사직 '6수생' 나경원 국민의힘 의원(5선·서울 동작을)이 퇴짜를 맞은 날들이다. 나 의원은 8월 28일 국민의힘 국회의원 연찬회에서 야당 법사위 간사로 지명된 후 "추미애 법사위원장의 일방적인 독주를 막아낼 것"이라는 포부를 밝혔다. 그러나 한 달이 지났지만 여전히 그는 '간사 지망생' 신분이다.
추미애 법사위원장과 더불어민주당·조국혁신당 소속 법사위원들은 나 의원을 야당 간사에 선임하는 것을 반대하는 이유로 ▲ 배우자가 법사위 피감기관장(춘천지방법원장)인 점 ▲ 지난 2019년 패스트트랙 사건(빠루 사건) 당시 법사위원의 책무를 위배한 점 ▲ 내란특별검사팀의 수사 대상인 점 ▲ 초선인 동료 의원들을 폄훼한 점 등을 들고 있다.
지난 22일엔 송석준 국민의힘 의원이 "법사위에 왜 야당 간사가 없느냐"라고 항의하자 민주당과 혁신당 의원들이 아예 "송 의원을 야당 간사로 추천한다"라고 말했다. 하지만 국민의힘은 "간사 내정자 교체는 전혀 계획하고 있지 않다"라는 입장을 고수하고 있다. 야당 간사 자리가 공석이 되더라도 나 의원을 간사로 계속 밀고 가겠다는 기류이다. 국민의힘은 왜 '나경원 간사'를 고집할까?
물러설 수 없다는 국민의힘 "선임 않으면 아쉬운 건 민주당"
법사위 소속 국민의힘 의원들은 지난 26일과 27일 양일에 걸쳐 <오마이뉴스>에 "간사 내정자를 교체할 계획이 없다"라고 입을 모았다. 법사위 소속 조배숙 국민의힘 의원은 "다른 의원을 간사로 선임할 계획은 전혀 없다"라고 선을 그었다.
박준태 국민의힘 의원도 "계속 (간사에 선임을) 안 해주면 없는 채로 국정감사를 치를 생각"이라며 "(민주당과 혁신당 소속 법사위원들 주장대로) 나 의원에게 결격 사유가 있다면 민주당 소속 의원 절반쯤은 없어져야 한다. 이재명 대통령도 (대통령) 자격이 없다는 게 우리 당의 입장"이라고 강경한 태도를 보였다.
송석준 국민의힘 의원 역시 "우리는 당내에서 의견을 모아 야당 간사를 내정했다. (관례상) 상대쪽은 이를 존중하고 받아들여야 한다. 그런데 '누구는 마음에 안 드니까 안 되고', '누구는 마음에 드니까 되고' 이런 식으로 사람을 골라낸다? 그건 말이 안 되는 것"이라고 지적했다. 더해 "야당 간사를 계속 선임하지 않으면 앞으로 난장판이 이어질 것"이라며 "그럼 아쉬운 건 민주당이다. 여당 간사도 함께 소통할 파트너가 없으니 힘이 들 것"이라고 했다.
지난 26일 추미애 위원장을 직권남용죄로 고발한 최은석 국민의힘 원내수석대변인 또한 <오마이뉴스>와 전화 통화에서 "추 위원장은 우리 쪽 간사에 대해 말도 안 되는 억지를 부린다. 국회법을 제대로 해석도 못 한다"라며 "그냥 오로지 개딸(민주당 강성 지지층) 인기에 영합하려는 발언만 하는 사람으로 보인다"라고 꼬집었다.
그러면서 "나 의원은 5선 국회의원으로서의 경험과 법조인으로서의 전문성을 갖춰 간사 역할을 잘 해낼 것"이라며 "나 의원 본인도, 우리 당도 (내정에) 공감한 것이라 다른 분으로 교체하는 등의 생각은 전혀 해본 적이 없다"라고 말했다.
최 대변인은 나 의원의 배우자와 관련해 '이해충돌 소지가 있다'라는 주장에는 "억지로 꿰맞추는 이야기"라고 반박했다. 이어 "재판이 5개나 있는 분도 지금 대통령이 됐다"며 "나 의원의 배우자가 국회와 관련해 무슨 판결을 하는가? 아무것도 하지 않는다"라고 강조했다. 더해 "우리 당 법사위 소속 의원들이 다른 사람을 간사로 내세우는 것은 말도 안 되는 폭압에 못 이겨 포기하는 꼴"이라고 덧붙였다.
대안 없는 국민의힘, 타 상임위원회 여파도 촉각
야당 의원들이 공통적으로 밝히는 것처럼, 국민의힘은 '나경원 간사'의 후임을 전혀 고려하지 않고 있다. 청문회부터 국정감사까지, 간사 역할이 절실한 시기가 도래하지만, '되든 안 되든' 끝까지 밀어붙일 기세이다.
물밑에선 국민의힘이 물러서지 않는 것을 두고 여러 이유가 제기된다. 우선, 대안이 없다. 나 의원에 앞서 간사 자리를 제안 받은 국민의힘 의원들은 모두 고사한 것으로 알려졌다. 법무부장관 출신이자 6선의 추미애 의원이 법사위원장으로 오면서, 그를 맞상대하기 껄끄러워하는 분위기가 강했다.
국회 법사위는 법안 체계·자구 심사권을 통해 다른 상임위원회에서 올라온 법안들을 재차 검토할 수 있다. 사실상 국회 '상원' 역할을 한다는 지적이 뒤따랐고, 그만큼 여야 모두 양보할 수 없는 원내 최대 전장으로 꼽힌다. 안 그래도 여대야소 국면에서 입지가 좁은 야당인데, 법사위에서 일방적으로 휘둘릴 수 없다는 인식이 강하다. 그러다 보니 5선의 판사 출신 나 의원으로 중량감을 맞추는 것 외에는 적절한 카드가 부재한 상황이다.
또한, 야당으로서는 '선례'를 남길 수 없다는 기류도 강하다. 간사 선출을 안건으로 상정해 표결로 부치는 것은 국회 관례를 깨는 전례 없는 사안이다. 국회 사무처에서도 '간사 선출의 건'이 국회법 92조 '일사부재의' 원칙이 적용되는지를 명확히 판가름하지 못할 정도이다.
만약 민주당의 반대에 못 이겨 국민의힘이 법사위 간사를 교체한다면, 다른 모든 상임위원회에서도 간사를 교체할 때 여당의 '허락'을 받아야 하는 상황이 도래할 수 있다. 가뜩이나 의원 수가 불균형한 상황에서, 간사 선임권까지 사실상 여당에 내주게 되면 국민의힘의 원내 전략은 큰 차질을 빚을 수밖에 없다.
민주당 역시 '나경원 간사'를 용인할 수 없다는 입장이기 때문에, 당분간 법사위 내 강대강 대치는 반복될 것으로 보인다. 문진석 민주당 원내운영수석부대표는 지난 10일 여야 원내대표 간 회동에서 "민주당이 나 의원의 간사 선임 문제를 적극적으로 (진행)하는 것으로 정리가 됐다"고 밝혔으나, 당시 합의가 파기되면서 없던 일이 되고 말았다. 원내 분위기가 급속도로 냉각하면서, 보수 야당의 법사위 간사 부재는 장기화할 전망이다.
