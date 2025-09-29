최초의 SF 소설.

"우리는 세상에서 단절된 채 괴물로 살아갈 것이오, 하지만 바로 그런 이유로 서로 더 깊이 아끼고 사랑할 것이오. 우리 삶이 크게 행복하지는 않겠지만, 남들에게 해를 끼치지는 않을 것이고 지금 내가 느끼는 불행에서도 자유롭겠지요. 오! 나를 창조한 이여, 제발 저를 행복하게 해주시오!" 187쪽

1800년대 열아홉 살 여자가 썼다는 사실 만으로도 많은 사람들의 관심을 끌기에 충분했다. 하지만 처음 책을 읽었을 땐 실망스러웠다. 기대가 너무 컸던 탓일까? SF라는 말은 실감나지 않고 주인공의 우유부단한 성격은 답답하기 그지 없었다. 도대체 왜 그 수많은 사람들이 박수 갈채를 보내는지 이해할 수 없었다.그러다 '내가 부족해서 이해하지 못하는 걸까?' 라는 생각이 들었다. 다시 책을 집어 들었다. 이번에는 줄거리를 따라가지 않고 주인공의 여정을 하나하나 따라가 보기로 했다.북극 탐험을 떠나는 월터 선장은 누이에게 안부 편지를 보낸다. 하루하루 다를 게 없는 나날을 보내던 월터가 어느 날 프랑켄슈타인이라는 다 죽어가는 남자를 구하면서 글은 새롭게 전개된다. 이 전개는 다시 읽어도 낯설다. 제목과 수식어 만으로 첫 장면부터 실험실이 등장하리라 여겼던 내 편견을 완전히 깨뜨려주었기 때문이다.월터의 편지 속에 등장한 프랑켄슈타인이 이끌어가는 새로운 이야기. 액자 소설이라는 구조도 흥미로웠다. 책을 읽는 내내 내가 가진 정보가 얼마나 엉망이었는지 깨달았다. 나는 괴물의 이름이 프랑켄슈타인이라고 생각했었기 때문이다. 어쩌면 "지킬 박사와 하이드"와 혼돈했던 건지도 모르겠다.어린 시절부터 영특했던 빅터 프랑켄슈타인은 생명을 만들어내겠다는 일념으로 실험실에서 잠도 자지 않고 2년간 실험에 몰두한다. 심혈을 기울여 만들어낸 창조물이 흉측하다며 놀라 도망가 버리는 장면은 실망스럽기 그지없었다. 뉴스에서 가끔 보던, 아무 생각 없이 아이를 잉태했다가 마음에 들지 않는다고 버리는 무책임한 부모의 모습 같아서 화가 사그라지지 않았다.버림받은 괴물은 이름도 없다. 그저 괴물이다. 그는 프랑켄슈타인이 사랑하는 동생을 죽임으로써 자신의 분노를 표현한다. 도망치듯 홀로 숲속 오두막에 숨어 살며 고독과 분노를 쌓아간다. 가난하지만 서로 사랑하고 화목하게 살아가는 가족을 보고 한 가닥 희망을 갖지만 그들도 괴물의 외모를 보고 놀라 도망간다. 괴물의 마음이나 생각은 중요치 않다.프랑켄슈타인이 창조한 괴물이 탁월한 외모를 지녔다면 사람들은 어떤 반응을 보였을까. 괴물이 사람을 구하고도 악한으로 몰릴 때는 너무 억울해서 한참이나 가슴을 쓸어 내려야 했다. 이런 '외모 지상주의'는 200년이 지난 지금도 별 다르지 않다. 우스꽝스럽게 생긴 코미디언들에게 속이 불편하니 얼굴을 돌리라는 말을 아무렇지도 않게 내뱉는다. 또한 최근 공개된 영화 시사회에서 잘 생긴 배우의 대명사로 불리는 차은우가 군대에서 보낸 영상 편지를 보고 "얼굴이 영화보다 재밌다"는 말이 회자되기도 했다.과학 기술의 발전으로 인간의 지능을 능가하는 새로운 존재가 탄생하려는 시점이지만 우리는 여전히 비슷한 태도를 보인다. 로봇이 프랑켄슈타인이 만든 괴물처럼 거칠게 생겨도, 오히려 너무 인간과 닮아도 거부감을 느낀다는 연구 결과가 있다. 이것은 인간의 허영심일까 자존심일까.괴물은 끝내 사람들 사회에서 함께 살 수 없다는 것을 절실히 깨닫고는 프랑켄슈타인을 찾아와 자신과 똑 닮은 여자 괴물을 만들어 달라고 간청한다. 하지만 프랑켄슈타인은 새로운 존재가 불러올 혼란을 두려워하며 완성 단계에 있던 피조물을 갈가리 찢어버린다. 길길이 날뛰던 괴물은 결국 프랑켄슈타인의 결혼식 날 밤, 신부 엘리자베스를 잔인하게 죽인다.프랑켄슈타인은 왜 괴물을 믿지 못했을까? 괴물은 둘만의 세계에서 조용히 살겠다고 했지만 믿지 못했다. 우리는 폭력이나 폭행을 저지른 이들이 잘못을 뉘우치고 반성하는 모습을 보고 그들의 죄를 용서하고 새로운 길을 열어주었던가? 프랑켄슈타인의 선택은 뉴스를 보고 범죄자들을 욕하던 내게 다시 질문을 던진다.소설을 읽는 내내 주인공이자 화자 빅터 프랑켄슈타인은 천재지만 타인의 감정을 이해하지 못하고 자신의 세계에 갇혀 사는 답답한 인물로 보였다. 괴물의 행적이 뻔히 예견되는데도 제때 막지 못하고 사랑하는 사람들을 잃어가는 그의 모습에 분노했다. 그러나 곱씹어 보니, 그는 그냥 우리네 인간의 모습과 크게 다르지 않았다. 잘못을 저지르고 후회했다가 또 비슷한 잘못을 저지르는 존재. 조금 과장된 모습일 뿐 결국 거울에 비친 내 모습을 보는 것 같았다.사회적으로 물의를 일으키는 이들을 두고 흔히 하는 말이 있다. "그에게 누군가 단 한 사람 만이라도 손 내밀어 주었다면, 그가 그런 괴물이 되지 않았을 텐데." 만약 프랑켄슈타인이 도망가지 않고 현실을 직시하고 자신이 만든 괴물에게 다정하게 말을 붙여주었다면 비극을 막을 수 있지 않았을까. 아무런 교육도 받지 않은 괴물이 스스로 글자를 익히고 이성적으로 사유하는 장면에서 그 말은 더욱 절실하고 아프게 다가왔다.<프랑켄슈타인>은 결국 괴물의 이야기가 아니라, 타자를 외면하는 우리네 인간의 이야기였다. 과학과 기술이 하루가 다르게 발전하는 오늘날, 우리 앞에도 새로운 "창조물"들이 등장한다. 우리는 어떤 태도로 그들을 맞이할 것인가. 괴물은 괴물로 태어나는 것이 아니다. 인간의 무책임과 외면이 괴물을 만들어 내는 것이다.