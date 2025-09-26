"호남엔 불 안 나나? 용납할 수 없는 망언…즉각 사죄·징계"

▲김상욱 더불어민주당 의원은 26일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 전날 국회 본회의장에서 오마이TV가 단독 포착한 '호남에 불 안 나나' 발언에 대해 분석했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기