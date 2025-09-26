"호남엔 불 안 나나? 용납할 수 없는 망언…즉각 사죄·징계"

더불어민주당 광주광역시당이 지난 25일 국회 본회의장에서 나온 한 여성 의원의 '호남에서는 불 안 나나' 발언과 관련해 "용납할 수 없는 망언"이라며 즉각적인 사죄와 징계를 촉구했다.
민주당 광주시당은 26일 성명을 내고 "재난마저 정쟁 도구로 삼는 국민의힘"이라며 "특정 지역을 조롱하고 국민을 분열시키는 파렴치한 발언"이라고 비판했다.
민주당은 "국가와 국민의 재난 극복을 논의하는 자리에서, 호남 지역에도 재난이 일어나기를 바라는 듯한 발언은 국회의원의 자격을 스스로 내던진 망발"이라고 밝혔다.
이어 "더군다나 이 망언이 경북·경남·울산 초대형 산불로 고통받은 피해 지역 주민들이 법안 통과를 지켜보는 앞에서 나온, 국민의 아픔을 조롱하는 듯한 발언이라는 사실에 참담하기 그지없다"고 지적했다.
또한 "해당 발언을 한 의원은 정말로 호남에서 불이 나기를 바라는 것인가. 호남에도 같은 불행이 닥쳐야 속이 시원하다는 것인가"라고 반문하며 "이는 단순한 지역 비하가 아닌, 재난과 고통마저 정쟁의 소재로 삼는 반인륜적·반민주적 작태"라고 꼬집었다.
그러면서 "망언을 한 의원은 즉각 국민 앞에 나와 사죄하고, 의원직에서 사퇴하라"며 "국민의힘 지도부에도 촉구한다. 이번 사건을 은폐하거나 무마하려는 어떤 시도도 절대 용납되지 않을 것이며, 국민 앞에 공식 사과와 함께 해당 망언자에 대한 최고 수준의 징계를 반드시 내려야 한다"고 촉구했다.
