러트닉 "대미 투자액 늘려라"... 한국 "백악관이 골대 움직여"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 윌라드 호텔에서 열린 한미 비즈니스 라운드 테이블에서 하워드 러트닉 상무장관과 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

하워드 러트닉 미국 상무장관이 한국에 대미 투자액을 지난 7월 협상에서 구두 합의한 3500억 달러(약 493조 원)에서 더 늘리라고 압박하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 25일(현지시각) 보도했다.WSJ은 25일(현지시각) "한미 무역협상이 몇 가지 난관에 부딪혔다(hits some bumps)"라며 "러트닉 장관이 강경한 입장을 취하고 일부 한국 정부 관계자들은 백악관이 '골대를 움직이고 있다'고 반발하면서 협정이 불안정한 상태"라고 전했다.보도에 따르면 러트닉 장관은 최근 한국 관계자들과의 대화에서 한국의 대미 투자액을 약간 더 늘려서 일본이 약속한 대미 투자 금액인 5천500억 달러(약 775조 원)에 조금 더 가깝게 해달라고 요구했다.또한 한국의 대미 투자가 대출이 아닌 현금 비율이 더 높아지기를 바란다고 비공개적으로 말하기도 했다.다만 한국 산업통상자원부 대변인은 러트닉 장관이 대미 투자액을 5천500억 달러로 늘리라고 요구한 적은 없다고 WSJ에 밝혔다.WSJ은 "한국 정부는 국내에서도 미국에 너무 많이 양보하지 말라는 강력한 정치적 압력을 받고 있다"라며 "이달 초 미국 이민세관단속국(ICE)이 조지아주 현대차-LG에너지솔루션 배터리 공장에서 대규모 단속으로 한국인 300여 명을 체포한 사건에 대한 국민적 분노가 여전히 뜨겁다"라고 설명했다.그러면서 "미국이 한국을 포함해 여러 나라들과 체결한 협정 중 상당수는 서명이 아닌 구두 합의"라며 "미국이 한국과의 협정이 어떻게 이뤄지는지가 다른 수십 개 국가들과 진행 중인 협상에서 핵심적인 잣대가 될 것"이라고 전망했다.또한 "(미국의 요구대로 타결된다면) 트럼프 대통령이 다른 협정들을 완료하는 데 필요한 모멘텀이 될 수 있다"라며 "그렇지 않다면 높은 관세에 항의하며 트럼프 대통령의 무역 정책의 법적 논란에 대한 미국 사법부의 명확한 판결을 기다리고 있는 상대국들이 서둘러 협상해야 한다는 압박감이 약해질 것"이라고 분석했다.이와 관련해 백악관 관계자는 "한국과의 무역 협정을 세부적으로 조율하기 위해 노력하고 있지만, 이미 합의된 내용에서 극적으로 벗어나는(dramatic departure) 요구는 하지 않고 있다"라고 해명했다.WSJ은 "러트닉 장관은 한국에 완전히 다른 거래를 제안하는 것처럼 보이는 것을 바라지 않는다"라며 "그럴 경우 아직 법적 구속력이 없는 미일 무역협정까지 훼손될 수 있다는 우려 때문"이라고 짚었다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들에게 무역 합의에 따라 일본이 미국에 투자할 금액이 5천500억 달러, 한국은 3500억 달러라면서 "그것은 선불(up front)"이라고 강조했다.외환 유동성을 고려해 투자의 대부분을 대출 보증으로 하려는 한국과 달리 미국은 지분 투자 방식으로 현금을 받겠다는 입장을 고집하면서 양측 협상이 평행선을 달리고 있다.로이터통신도 이날 "한미 무역 협상은 정치적 의심으로 갈수록 엇갈리고 있다"라며 "이제 전문가들은 한국이 결국 불리한 합의를 하거나, 아예 합의에 도달하지 못할 수도 있다고 우려한다"라고 전했다.그러면서 "이재명 대통령은 미국의 요구를 그대로 수락하면 한국이 1997년에 겪었던 금융위기로 이어질 것이라고 우려했다"라며 "일각에서는 합의가 완전히 파기될 수 있다는 전망도 나온다"라고 설명했다.이어 "만약 협상이 마무리되지 않으면 미국에서 한국 제품은 15%가 아닌 25%의 관세에 직면하게 될 것"이라며 "그렇게 되면 미국 시장에서 경쟁 상대인 일본 제품보다 소비자 가격이 비싸진다"라고 설명했다.