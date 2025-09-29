나라꽃 무궁화 쟁점

큰사진보기 ▲한국의 국화인 무궁화는 세계 유일무이한 백성의 꽃이다. ⓒ 국립산림과학원 관련사진보기

덧붙이는 글 | [현대사의 논쟁과 쟁점]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

무궁화 삼천리 화려강산대한사람 대한으로 길이 보전하세.애국가 후렴이다. 국경일이나 국가의 주요 행사에 빠지지 않고 부르는 애국가 후렴에서 나라 꽃 국화(國花) 무궁화를 새긴다. 1956년 2월 중앙일간지를 통해 '무궁화 논쟁'이 벌어졌다. 발제자는 월간 <춤> 발행인 조동화였다.그는 <한국일보> 1956년 2월 3, 4일치에 '무궁화와 국화 - 국화로서 적격한 식물일까'라는 글에서 "국기, 국가, 수도의 명칭 같은 정신적인 것이므로 다소 불만이 있다고 하더라도 남북통일 전까지는 그대로 아무 말 않는 것이 상식으로 여겨져 왔으나, 이번 대통령의 담화야말로 이런 불합리한 것들을 공론에 붙이는 좋은 계기가 되었다."고 주장했다.그는 무궁화가 국화로 굳어지게 된 이유는 조선 왕조의 상징인 오얏꽃(李花)에 대한 민중의 반감과, 한국이 일본에 병탄된 후에는 일인들이 무궁화 재배를 억압하므로 인해서 무궁화가 국화의 위치로까지 이르게 되었던 것이라고 보고, 무궁화가 국화로서 적합하지 못한 점을 다음과 같이 구체적으로 지적하였다.첫째, 무궁화의 자생지가 전국적이 못되고 경기·충남·전남·전북·경북·황해의 6도에 국한되어 있다(정태현 저 <삼림도감> 인용).둘째, 원산지가 인도이므로 외래 식물이 국화가 될 수 없다.셋째, 진딧물이 많이 붙고, 꽃이 단명허세의 표본으로 인용되고 있다.넷째, 휴면기가 너무 길고, 봄에 싹이 늦게 돋는 태만한 식물이다. 그리고 꽃잎이 시들어 떨어져서 추하여 화랑(花郞) 답지 못하다.그는 논지를 이어간다.무궁화는 민족과 더불어 암기(暗期)를 같이 겪어온 동지로서의 공훈이나 친근성으로 자동적 국화라는 명예로운 위치에 이르렀고, 그래서 숭상에 가까운 국화관까지 만들어지게도 되었지만... 그러나 식물학적으로나 한국의 지리적인 것으로 보아 무궁화가 국화로 될 수 있다는 사실은 확실히 거짓말 같은 말이다. 우선 무궁화는 비전토적(非全土的)인 식물이다. 정태현 박사의 <삼림도감>에 의하면 무궁화는 전남·전북·충남·경기·경북·황해의 6도에서만 자생하는 식물로 되어있다. 말하자면 38선과 근사한 관계에 있는 분포상황을 보여주는 것인데, 경계선 이남 쪽에만 있고 이북 쪽은 없다시피 되어 있는 셈이다.물론 일시적인 정치선으로 운위할 바는 못 되지만 아무튼 이러한 지역의 한정성을 가지고 있다는 것은 국화 식물이 구비해야 할 '전토적'이란 첫 조건에서 벌써 실격인 것이다.이에 대해 이민재 서울문리대 교수(전 문교부 차관)가 <조선일보> 1956년 2월 8일치에 '국화 무궁화론 재검토 - 조동화씨의 '무궁화와 국화'를 읽고'라는 글을 썼다.반론이라기보다 보론 즉 보완하는 내용이다. 그는 무궁화 대신 진달래를 천거한다.어느 모로 보든지 가장 알맞은 것에 '진달래'가 있는 것 같다. '진달래'란 일반적 명칭은 '천지꽃'이니 '두견화'니 등, 곳에 따라 각자 다르며 더는 이 진달래의 어원적 해석이며 역사적인 유래에 대해서는 그쪽 사학가나 언어학자에 맡기기로 하더라도 우선 식물학적인 면으로 볼 때 우리의 풍토에 알맞은 식물에 '진달래'가 제일인 것 같다. 사실 이 꽃과 우리 민족과의 교섭(실생활 면에서나 정서면에서)은 아주 깊어서 필자가 아는 한도 내만 하더라도 오랜 옛날부터 전하여 오는 3월 3일의 '화전놀이'는 떡에 진달래의 분홍 꽃잎을 넣어서 그 빛깔과 향기를 즐겼고 보다 많은 시민들의 노래로서 민족정서에 많은 촉매제 역할을 한 꽃임에 틀림없다.또 종류도 대단히 많아서 우리나라만 하더라도 30여 종이나 되고 전 세계에는 3백 종도 넘는다. 이의 분포는 백두산에서부터 한라산에 이르는 전토에 걸쳐 있으며 그 양이 풍부하여 화계(花界)에 이르러 만산 진달래는 확실히 아름다운 우리 강산이라는 인상을 깊이 주는 것이다.무궁화를 예찬해온 몇 분의 견해를 살펴본다.무궁화는 목근화(木槿花)라고도 하는 것으로 동방을 대표한 이상적 명화이다. 이 꽃이 조개모락(朝開暮落)이라고 하나 그 실은 떨어지는 것이 아니고 시들어지는 것이니 조개모위(朝開暮委)라 함이 차라리 가할 것이며, 따라서 낙화 없는 것이 이 꽃의 특징의 하나로 볼 수 있거니와, 어쨌든지 아침에 피었다가 저녁에 시들어지는 것은 영고 무상한 인생의 원리를 보여 주는 동시에 여름에 피기 시작하여 가을까지 계속적으로 피는 것은 자강불식하는 군자의 이상을 보여 주는 바다. 그 화기(花期)의 장구한 것은 화품의 청아한 것과 아울러 이 꽃의 두드러진 특징이라 할 것인 바, 조선인의 최고 예찬을 받는 이유도 주로 여기 있다 할 것이다. - 문일평, <호암전집>그 한 송이 한 송이는 그날 피어 그날 지지만,그 가지에 구슬같이 꽉 달라붙은 꽃망울들은 연달아 다시 맺고 다시 피어 그야말로 끝이 없을 정도다. 당 시인(唐詩人) 백낙천은 그의 싯구에서 "무궁화는 하루 동안에 스스로 영화를 이룬다"고 했지만, 이 하루라는 것도 위에서 본 바와 같이 그 한 송이를 두고 이르는 것이지 한 나무의 화기(花期)를 두고 하는 말은 아니다.화기를 두고 볼 때 꽃이 가장 오래 피는 것이 무궁화다. 그것은 흡사 해가 하루 하루 지지만 다시 돋아나고 돋아나기 때문에 길이 있는 것과 마찬가진 것이다. 꽃빛은 흰 것과 붉은 것도 있지만 가장 흔한 것이 옅은 자주빛깔이다. 이 옅은 자주빛깔이 울창한 녹음 속에 듬성듬성 섞여 피어 있는 광경은 저 신라시대 어느 신무(神舞)의 무녀(巫女)를 보는 것처럼 어떤 원시적이며 신비적인 충격을 일으킨다. 그리고 이것이 가장 무궁화다운 인상이기도 할 것이다. - 김동리, '무궁화'무궁화는 어떤 의미에 있어, 아니 어떤 의미에서가 아니라 무엇보다도 은자의 꽃이라 할 수 있겠다. 외인(外人)은 혹 우리 한국을 불러 은자의 나라라고 하는데, 그 연유를 자세히는 알지 못하나, 과연 은자의 나라다운 꽃이 있다면 무궁화는 따라서 우리나라를 잘 상징하는 꽃이 되겠다. 무궁화는 첫째 성(性)을 따진다면 결코 여성이 아니다. 중성이다. 요염한 색채도 없고 복욱(馥郁)한 방향(芳香)도 없다. 양귀비를 너무 요염하다 해서 뜰에 넣지 않은 우리 선인의 취미에 맞을 뿐 아니라, 향기를 기피하여 목서(木犀)까지뜰에서추방한아나톨 프랑스의 사제도 타협할 수 있는 은일의 꽃이다. - 이긍하, '무궁화'무궁화를 순화(蕣花)라고도 한다. <시경>에 얼굴이 아름답기가 순화 같다고 표현한 대목이 있다. 학명은 히비스쿠스 시리아쿠스(Hibiscus syriacus)라고 하는데, 히비스쿠스는 이집트의 히비스 신(神)을 닮았다는 뜻이다. 신의 얼굴처럼 아름답다는 뜻이다. 영명(英名)으로는 로즈 오브 사론(Rose of Sharon)이라고 한다.지금 서울대학교 농과대학 원예과에 보유되어 있는 무궁화 품종은 약 1백 품종에 가까우며, 세계 어느 나라보다도 많은 품종을 보유하고 있다. 육성된 새 품종으로는 배달·화랑·아사달·사임당·새한·한빛 등등 배달민족의 향기가 물신 풍기는 이름의 품종들이 적지 않다. 단군 이래로 무궁화에 품종명이 붙여지기는 처음이다. - 유달영, '나라꽃 무궁화'