메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
용인시, 처인구 백암면에 '제1호 시민참여·공공협력 햇빛발전소' 준공

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

25.09.26 16:41최종 업데이트 25.09.26 16:41

용인시, 처인구 백암면에 '제1호 시민참여·공공협력 햇빛발전소' 준공

시민과 함께 미사용 부지에 태양광 발전 시설 건설...이상일 시장 "제2,3,4호 햇빛발전소 계획도 잘 진행할 것"

원고료로 응원하기
경기 용인시는 25일 오후 시민과 함께 만드는 ‘RE100’ 실현의 첫걸음인 ‘제1호 시민참여·공공협력 햇빛발전소’ 준공행사를 개최했다고 밝혔다.
경기 용인시는 25일 오후 시민과 함께 만드는 ‘RE100’ 실현의 첫걸음인 ‘제1호 시민참여·공공협력 햇빛발전소’ 준공행사를 개최했다고 밝혔다. ⓒ 용인시

경기 용인시는 25일 오후 시민과 함께 만드는 'RE100' 실현의 첫걸음인 '제1호 시민참여·공공협력 햇빛발전소' 준공행사를 개최했다고 밝혔다.

이상일 시장은 처인구 백암면 근삼리에서 열린 햇빛발전소 준공식에 참석해 탄소중립과 신재생에너지의 필요성, 시민과 함께 만드는 친환경 도시 조성을 강조했다.

준공행사에는 이 시장과 이보영 시민참여협동조합 이사장, 백암면 주민 등 50여명이 참석했다.

AD
이상일 시장은 "기후위기에 대응하고 탄소중립을 실현하는 방향으로 가기 위해서는 에너지 전환을 행동으로 실천해야 한다"며 "백암면 근삼리에 세워진 햇빛발전소는 시민과 시청 등 공공기관이 협력해서 만든 제1호 태양광 발전소라는 큰 의미를 갖고 있다"고 말했다.

그러면서 "오늘 준공이 있기까지 힘을 모아준 시민참여협동조합 이보영 이사장님과 조합원들, 경기도와 시 관계자들, 시공사 관계자들께 감사인사를 드린다"고 했다.

이 시장은 "오늘 준공된 햇빛발전소는 시의 미사용 부지에 건설된 것으로, 이곳에서 생산된 전력은 기후위기에 대비하는 'RE100' 기업들에게 판매하는 등의 방법으로 수익을 올리고 조합원들에게는 수익금으로 배당하게 된다"며 "앞으로 '마성IC', '용인조정경기장', '용인실내체육관'에도 제2, 제3, 제4의 햇빛발전소를 설치하는 사업을 경기도 등과 함께 진행할 예정이니 많은 관심을 기울여 주시기 바란다"고 했다.

'제1호 시민참여·공공협력 햇빛발전소'는 경기도의 'RE100 선도사업' 공모에 선정된 사업으로, 지역 특성에 맞는 에너지신사업 발굴과 육성을 위한 시민 중심의 에너지 전환 모델로 평가받는다.

백암면 근삼리에 있는 햇빛발전소는 지방도 318호선 사면의 공공 유휴공간(5788㎡)을 활용해 조성했고, 하루 907㎾의 전력을 생산할 것으로 기대된다. 총 사업비는 18억 200만원으로 용인특례시는 3억 9900만원, 시민참여협동조합이 9억 1200만원을 부담했고, 경기도가 4억 9100만원을 지원했다.

준공식을 가진 '제1호 시민참여·공공협력 햇빛발전소'는 이후 시민 출자자 모집도 진행한다. 출자는 시민이 직접 에너지 생산에 참여해 수익을 공유하는 구조로, 지역 내 탄소중립 실현과 에너지 전환에 보탬이 될 것이라는 평가를 받고 있다.

출자자 모집은 25일부터 시작해 목표 금액이 채워질 때까지 이어진다. 참여 자격은 용인특례시에 6개월 이상 거주한 개인이나 법인이다. 개인을 우선 모집하고, 법인은 자금 모집 상황에 따라 참여가 가능하다.

참여 방법은 온라인으로 가입 신청을 한 뒤, 출자금을 입금하면 완료된다. 출자금은 1계좌 10만원부터 최대 500계좌 최대 5000만원까지 가능하다.

모집 목표 금액은 18억 1000만 원으로, 이 금액은 시민·공공협력 햇빛발전소 추가 건립을 위한 공동 자금으로 활용된다. 출자에 참여한 시민은 햇빛발전소에서 생산된 전력을 판매한 수익(약 6%)을 통해 연 1회 배당금을 받는다.

#용인시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사여주시, 제1회 여주시장배 장애인요리대회 개최

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초