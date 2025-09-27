해방 후 농지개혁 쟁점

큰사진보기 ▲독립운동가이자 정치인이었던 조봉암. ⓒ wiki commons 관련사진보기

해방 후 인구의 80% 가량이 농민이었다. 대부분이 악덕 친일지주 아래 소작농의 실태였다. 따라서 농민들은 무엇보다 농지개혁을 통해 자기 소유 땅에서 농사를 짓고 싶었다. 일제 말기 1정보 이하의 소농이 63%였으며, 소작농은 69%에 이르렀다.미군정을 비롯 좌우 정객과 정당사회 단체들은 입을 모아 농지개혁을 내세웠다. 미군정은 1946년 산하의 입법의원에 농지 개혁안을 마련하였다. 지주로부터 유상 매수하여 소작인에게 유상 분배한다는 방침을 정하고, 연평균 생산고의 20%를 15년 동안에 상환하는 것으로 되었다.그러나 이 방안은 미군정에 똬리를 튼 친일세력의 작용으로 시행되지 못하고 신정부로 넘겨졌다. 이승만은 친일지주 계급인 한민당의 지원으로 집권하면서 농지개혁을 서두르지 않았다. 막강한 세력을 형성하고 있는 한민당과 척지고 싶지 않아서였다. 그렇다고 국민의 절대 다수가 원하고 시급한 과제인 농지개혁 문제를 언제까지 지연시킬 순 없었다.이승만은 첫 조각에서 한민당을 철저하게 배제했다. 친일지주 출신들이라는 이유와 함께 잠재적인 자신의 권력을 위협하는 세력이 될 한민당을 견제한 것이다. 고심 끝에 한민당을 견제하면서 시급한 현안인 농지개혁을 단행할 적임자로서 조봉암을 입각시켰다. 그는 독립운동, 공산주의운동을 하면서 친일파 지주계급에 중오심을 갖고 있었고, 미국과 유엔 등 대외용으로도 적격이었다. 그는 대한민국 정부에 참여, 제헌의원에 당선되었다.대한민국 정부가 수립된 1948년 가을 이후 그리고 조봉암에 의해 토지개혁이 시작되면서 그의 대중적 인기는 어느 국무위원 못지 않았다. 국민의 대부분이 농민이고 일제와 친일 지주들의 수탈에 시달려온 농민들은 정부의 농지개혁을 목이 빠지도록 기다렸다. 북한에서는 이미 몇 해 전에 '무상몰수·무상분배'의 방식으로 농지개혁이 이루어졌다.조봉암은 농지개혁을 서둘렀지만 한민당의 제동으로 쉽지가 않았다. 한편 이승만 대통령은 날이 갈수록 농민들로부터 인기가 높아가는 그의 행보에 속이 편하지 많은 않았다. 농민들은 조봉암이 독립운동을 하면서 신의주형무소에서 손가락 일곱마디가 잘려진 손목을 불잡으며 그의 곁으로 몰려들었다.그가 입각할 때도 복합적 요인이 작용했지만 퇴각할 때도 그랬다. 6개월만에 농림부장관에서 물러난 그는 국회 부의장에 선출되었다. 제헌의원으로 당선되어 헌법제정의 기초위원으로 활약이 남달랐던 터이다. 6.25전쟁 때에는 국난을 극복해야 한다는 신념에서 이승만을 도왔다. 이승만과 척을 지게 된 것은 제2대 대통령후보에 출마하여 그와 대결하면서부터였다. 이후 3대 대선 때에는 온갖 탄압에도 불구하고 이승만과 자유당정권의 간담을 서늘하게 하는 표가 쏟아졌다. 1960년 제4대 대통령선거를 앞두고 이승만세력은 조봉암이란 존재가 최대의 걸림돌이었다. 그를 제거하지 않고서는 승산이 어려웠다. 그래서 제거공작이 시작되었다.제헌 헌법은 농지개혁을 규정하고 경자유전의 원칙을 세웠다. 직접 농사를 짓는 농부만이 농지를 소유할 수 있도록 한 것이다.헌법 86조에 "농지는 농민에게 분배하며 그 분배의 방법, 소유한도, 소유권의 내용의 한도는 법률로서 정한다"고 하고, 1949년 6월 21일 농지개혁법을 공포하였다. 주요 내용은 소작농민의 이익이 중시되어 평년작의 15할을 지가로 하여 5년 동안 연부 상환케 했으며, 농지분배는 다음과 같이 규정했다.① 원칙상 종래의 소작지를 그 소작인에게 분배하되 3정보 초과분은 정부에서 배상할 것.② 분배 받은 농민에게 소유권을 인정하되 상환이 완료되기까지 그를 가산으로 사용할 수 없게 하고, 자유처분이나 융자담보로 사용할 수 없게 하고,③ 소작이나 위탁경작은 일반적으로 금지하되 다만 질병·임대 등 특수한 경우에 한하여 일정기간 경작을 위탁할 수 있게 할 것.④ 분배는 원칙상 가족의 농업노동력과 농업생산 수단의 보유상태에 의거하여 농지위원회의 결정에 따라 실시할 것.⑤ 구일본 소유 토지로서 군정당국에 의해 이미 분배된 귀속농지는 본법에 의해 분배받은 것과 동일하게 처리할 것.1950년 3월 25일 동시행령이, 그해 4월 22일에는 동시행규칙이 공포됨으로써 토지개혁 사업이 본격적으로 착수되었다. 5월에 이르러 분배사업의 대부분이 완료되었으나 6.25전란으로 1951년 3월에야 마무리 되었다.시작 당시 일반농지 75만 5천여 정보. 귀속농지 26만 4천 정보, 합계 102만 4천 정보를 153만 5천호의 농가에 분배키로 되었으나 실제로 단행된 결과는 일반농지 26만 7천여 정보에 불과했다.이 같은 현상은 필요한 농지가 1950년까지의 공백 기간에 지주와 소작인간에 자율적으로 매매되어 감축되었기 때문이다. 또한 분배받은 농민의 5년 상환은 농가경제의 피폐로 지연되어 1958년에 마무리되었다.농지개혁은 성공이었다고 할 수 있을까?농지개혁의 목적은 자작농체제의 확립을 통해 농업생산력과 농가경제를 향상시키는 것과 지주의 자본가화 혹은 토지자본의 산업자본화, 그리고 보다 본질적으로는 반공체제의 구축에 있었다. 그런 자본주의 경제 발전과 반공체제의 구축에는 성공한 셈이지만 자작농체제는 농지개혁 후 20여 년만에 붕괴의 위기에 직면해 있으며, 더욱이 농가경제는 더 이상 향상되지 않고 농업생산력도 후퇴의 경향을 나타내기에 이르렀다.현재의 한국 농업을 보면 극단적으로 말해 '농지개혁을 통해 소작제란 상처는 치유되었지만 농업이란 환자는 죽어가고 있는 것'이 아닌가. 따라서 농지개혁은 실패로 귀결되고 만 셈이며, 다만 그 원인은 농지개혁 자체의 불철저 혹은 실패 때문이 아니라 농지개혁 이후 당연히 뒤따랐어야 할 자작농 보호·유지·발전 정책이 없었기 때문이었다고 할 수 있다. (주석 1)주석1> 박석두, '대한민국의 수립과 농지개혁', <쟁점 한국근현대사>, 78~79쪽, 한국근현대사연구소, 1993.